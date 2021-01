Rifiuti nucleari, le Regioni scelte rifiutano di ospitare il deposito

Il sindaco di Gravina afferma: "bisogna puntare su quei Comuni che pur non essendo nell'elenco si sono detti disponibili ad accettare il deposito"

La pubblicazione della proposta della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) ad ospitare il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi ha provocato un malcontento generale, tra sindaci e governatori. Sul territorio italiano, le regioni nelle quali sono state individuate delle aree potenzialmente idonee sono: Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e Piemonte.

Daniele Pane, sindaco leghista del Comune di Trino Vercellese che ormai da decenni ospita già un deposito provvisorio di rifiuti radioattivi (derivanti da una ex centrale nucleare), si è detto pienamente disponibile e pronto alla realizzazione di un nuovo deposito per lo stoccaggio, questa volta, definitivo (ma il Comune alla fine è stato escluso dall'elenco pubblicato dalla Sogin).

Dall'altro lato, invece, la stragrande maggioranza dei Comuni si è detta invece contraria ed ha alzato un muro in difesa di vocazioni agricole, turistiche, zone vicine ad aree protette e facendo riferimento ad un passato già pieno di infrastrutture scomode.

Molti sindaci hanno riferito che non hanno neppure intenzione di aprire dele discussioni a riguardo e, in un'intervista a ilfattoquotidiano.it, ha affermato fermamente che dietro la loro opposizione non vi è la classica "sindrome nimby", che significa letteralmente "not in in my back yard", ossia "non nel mio cortile".

Ora una domanda che molti si pongono è questa: se tutti dicono di no al deposito dei rifiuti, in che modo si riuscirà a trovare la soluzione che l'Europa ha imposto dopo che per i ritardi accumulati contro l'Italia è già stata aperta una procedura d'infrazione?

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha fornito una prima risposta: "Se si pone il tema di uno stoccaggio che comunque va fatto responsabilmente in Italia, concordo con la proposta del geologo Mario Tozzi sull'individuazione di siti militari che garantiscono sicurezza di presidio, senza interferire sulle legittime aspirazioni delle nostre comunità".

Emiliano ha poi sottolineato come "le uniche due indicazioni che riguardano la Puglia sono, incredibilmente, entrambe in zone tutelate". Altamura e Gravina sono infatti i due principali Comuni del Parco nazionale della Murgia "e Laterza, che è nella provincia più martoriata d'Italia, Taranto, è capofila del parco regionale più grande della Regione, quello delle Gravine. Credo che, anche stando alle priorità che la Sogin si è data, queste localizzazioni siano veramente residuali".

Anche il sindaco di Gravina, Alesio Valente, si è espresso in merito, sostenendo che in realtà occorrerebbe cercare una soluzione in quei Comuni, come ad esempio Trino Vercellese, che pur non essendo presenti nell'elenco, si sono comunque detti disponibili ad accettare il progetto.

Verso la fine del 2020, il Cipess, l'ex Cipe, ha approvato le delibere per la ripartizione delle compensazioni atomiche previste per il 2018 e il 2019. Circa 30 milioni di euro sono infatti destinati a quasi 70 Comuni, inclusi quelli che ospitano depositi di stoccaggio provvisori di rifiuti nucleari provenienti da vecchie centrali o da reattori dismessi.

Valente ha poi aggiunto: "Sarebbe opportuno mettere in sicurezza questi siti e, comunque, credo che la destinazione del deposito definitivo vada concordata con le realtà che offrono la propria disponibilità". Ma a tal proposito è poi intervenuto anche Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, sostenendo: Leggo che molti sindaci di città non presenti nella lista si stanno candidando. Se non si è nella lista vuol dire che il proprio territorio non possiede le caratteristiche tecniche per ospitare il deposito".