Shell Energy Italia e Ferrari hanno siglato un accordo strategico pluriennale che segna una tappa significativa nel percorso verso la sostenibilità del Cavallino Rampante. L’intesa, valida fino al 2034, garantirà alla casa automobilistica di Maranello la fornitura di energia interamente rinnovabile, contribuendo a ridurre in modo concreto l’impatto ambientale dei processi produttivi.

Si tratta di un Corporate Power Purchase Agreement (PPA), un contratto di lungo periodo attraverso il quale un’azienda acquista direttamente energia pulita da un produttore, bloccando i costi e assicurandosi una fornitura stabile e certificata. Negli ultimi anni questa soluzione si è diffusa rapidamente in Italia, poiché consente alle imprese di accelerare la transizione ecologica con strumenti affidabili e sostenibili anche sul piano economico.

In base all’accordo, Shell fornirà a Ferrari 650 gigawattora di energia elettrica rinnovabile nell’arco di dieci anni, proveniente da un impianto sviluppato internamente dal gruppo.

Questa quantità coprirà quasi il 50% del fabbisogno energetico complessivo dello stabilimento Ferrari di Maranello, contribuendo in modo decisivo alla decarbonizzazione della produzione. Inoltre, Shell Energy Italia garantirà energia aggiuntiva e certificati di origine rinnovabile per coprire l’intero fabbisogno energetico delle attività Ferrari in territorio nazionale.

Il progetto si inserisce perfettamente nella strategia di sostenibilità del marchio, che punta a una riduzione assoluta di almeno il 90% delle emissioni Scope 1 e Scope 2 entro il 2030. Come sottolineato da Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari, il nuovo accordo rappresenta un passo concreto e misurabile verso il raggiungimento di questo obiettivo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Gianluca Formenti, amministratore delegato di Shell Energy Italia, che ha evidenziato come questa partnership rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra aziende orientate allo sviluppo di modelli energetici innovativi e pienamente sostenibili.

Shell, quotata alla Borsa di Londra, è già legata a Ferrari da una storica partnership nel mondo delle competizioni, in particolare con la Scuderia Ferrari. Oggi, con questo nuovo accordo nel settore energetico, il legame si rafforza ulteriormente, abbracciando anche i valori della transizione energetica, della responsabilità ambientale e dell’innovazione tecnologica.

