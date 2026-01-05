Auto elettriche - BorsaInside.com

Le azioni delle principali aziende cinesi attive nel settore dei veicoli elettrici hanno aperto la settimana in territorio negativo, trascinate dai dati sulle vendite di dicembre che segnalano un chiaro raffreddamento della domanda nel più grande mercato EV del pianeta. Numeri che hanno riacceso i dubbi sulla sostenibilità della crescita dopo anni di espansione accelerata.

Il titolo BYD ha perso oltre il 2% alla Borsa di Hong Kong. Un calo che arriva nonostante il gruppo abbia superato Tesla per volumi di vendita complessivi nel 2025. A pesare è stato il dato di dicembre: le consegne sono scese di circa il 18% su base annua, segnando il quarto mese consecutivo di contrazione. Un segnale rilevante, considerando che BYD rappresenta da anni il principale termometro dell’intero comparto elettrico cinese.

L’azienda ha parzialmente attenuato la debolezza del mercato domestico puntando con decisione sull’estero, in particolare sull’Europa, ma il rallentamento solleva interrogativi più ampi. Gli analisti si chiedono infatti se i concorrenti, spesso meno strutturati sul piano internazionale, riusciranno a replicare una strategia simile.

Tra questi, Li Auto ha registrato un calo delle vendite di dicembre superiore al 24% su base annua, con il titolo in flessione di circa il 2,4%. Andamento ancora più pesante per NIO e XPeng, che hanno ceduto rispettivamente oltre il 6% e il 5%. In ribasso anche Xiaomi, entrata solo recentemente nel segmento EV, che ha lasciato sul terreno circa il 2,5%.

A livello macro-settoriale, i dati diffusi dalla Associazione cinese delle auto passeggeri mostrano una crescita delle vendite di veicoli elettrici del 5% a dicembre su base annua, un ritmo nettamente inferiore rispetto al +32,2% registrato nello stesso mese dell’anno precedente. Un rallentamento netto, che conferma come il settore stia entrando in una fase più matura e complessa.

A incidere sul quadro complessivo contribuiscono anche le scelte di Pechino, che ha annunciato una progressiva riduzione di sussidi ed esenzioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici. Il tutto in un contesto di concorrenza sempre più intensa, dove il governo è intervenuto più volte per scoraggiare tagli di prezzo aggressivi e pratiche considerate dannose per la stabilità del settore.

Negli ultimi anni, infatti, molti produttori cinesi di auto elettriche hanno continuato a crescere in termini di volumi, ma hanno faticato a tradurre questa espansione in redditività. La lunga guerra dei prezzi ha eroso i margini, mettendo sotto pressione i bilanci. Anche Tesla ha risentito dell’aumento della concorrenza in Cina, mentre BYD si è affermata come uno dei principali sfidanti del gruppo americano sui mercati europei, alimentando una competizione sempre più globale.

