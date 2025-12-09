Pale eoliche - BorsaInside.cm

Il settore dell’energia pulita torna a respirare. Negli Stati Uniti, un tribunale federale ha demolito il blocco imposto dall’ex presidente Donald Trump sulle nuove installazioni eoliche, riaccendendo entusiasmo tra investitori e aziende del comparto green.

La notizia ha spinto al rialzo i titoli delle società del settore: tra i movimenti positivi, Vestas e Orsted hanno registrato un lieve ma significativo incremento vicino allo 0,5 percento. Per un mercato in tensione da mesi per l’incertezza politica, è stato percepito come un segnale di svolta.

Lo stop cancellato: una misura definita “illegale e irrazionale”

La decisione è arrivata dalla giudice Patti Saris della Corte Distrettuale del Massachusetts, che ha smontato completamente il provvedimento dell’amministrazione Trump. La misura, emanata lo scorso 20 gennaio, congelava permessi e autorizzazioni per impianti eolici onshore e offshore nell’attesa di una revisione amministrativa.

Secondo la magistrata, il governo non ha mai fornito spiegazioni credibili per un cambio così drastico nelle politiche energetiche, rendendo il divieto “arbitrario, capriccioso e contrario alla legge”.

L’annullamento rappresenta un sollievo per un comparto indicato come strategico nella transizione energetica americana.

La battaglia legale: 17 Stati contro Washington

A portare il caso in tribunale sono stati 17 Stati guidati dal procuratore generale di New York, Letitia James. Per lei, il blocco rappresentava una minaccia diretta per un settore già colpito da incertezze e ritardi.

“Questa sentenza è una vittoria enorme per chi lotta contro la crisi climatica e punta su una fonte energetica pulita, affidabile e conveniente”, ha commentato James sui social.

Gli analisti restano cauti: un segnale incoraggiante ma non decisivo

Javier Garrido, analista di JPMorgan, ha definito la sentenza “un piccolo segnale positivo”, ma invita a non aspettarsi un’inversione di rotta immediata.

Secondo Garrido, i grandi operatori offshore continuano a percepire il mercato americano come rischioso. Progetti come Empire Wind e Revolution Wind, ostacolati da rallentamenti regolatori e costi extra, alimentano scetticismo.

Anche cancellando alcuni vincoli, resta un quadro di rischio che, per molti investitori, “rende il business poco appetibile nel breve periodo”. Tuttavia, il via libera giudiziario potrebbe velocizzare almeno lo sviluppo dei parchi eolici terrestri.

Perché questa decisione pesa più nel Nord-est degli USA

La sentenza assume un peso strategico per gli stati della costa orientale, dove la domanda energetica cresce insieme agli obiettivi di riduzione delle emissioni. Regioni come New York, Massachusetts e New Jersey puntano sull’eolico offshore per alimentare città energivore e ridurre la dipendenza da fonti fossili.

Le accuse di Trump: balene in pericolo e paesaggi rovinati

Lo stop imposto a gennaio era stato motivato da Trump con una linea dura contro le turbine offshore, accusate addirittura di aver causato un aumento delle morti di balene sulla costa atlantica.

Non solo: l’ex presidente ha definito l’eolico “la forma di energia più costosa in assoluto” e dannosa per fauna e panorama. Una posizione che rappresenta una rottura evidente rispetto ad alcune iniziative del suo primo mandato, quando la Casa Bianca aveva aperto alla nascente industria offshore.

Con Biden l’eolico era diventato pilastro della transizione

Durante la precedente amministrazione, Joe Biden aveva puntato sull’eolico come elemento chiave per decarbonizzare il sistema elettrico americano, mettendo all’asta vasti appezzamenti marini per progetti industriali.

La cancellazione del divieto arriva quindi in un momento delicato, tra cambi di strategia e tensioni politiche che influenzano direttamente gli investimenti miliardari nel settore.

