Certificato Marex ISIN ISIN IT0006774183 - BorsaInside.com

Nel nuovo certificato Marex su azioni europee in quotazione da oggi e già molto discusso per via della cedola annua potenziale del 23,51% e dell‘autocall aggressiva fino al 60%, figurano anche due azioni italiane: Banca Monte dei Paschi di Siena e STMicroelectronics. Il prodotto, identificato dall’ISIN IT0006774183, è costruito su un basket azionario europeo e prevede cedole mensili pari all’1,959% del valore nominale e un’autocall con decrementi del 5% mensili.

L’inclusione dei due titoli italiani nel paniere arriva in una fase di mercato caratterizzata da forte volatilità e da movimenti divergenti tra settori. Nell’ultimo mese MPS ha registrato un ribasso del 12,4%, un andamento che riflette la debolezza che ha interessato gran parte del comparto bancario europeo nelle ultime settimane. La pressione sul settore finanziario è aumentata soprattutto dopo l’aumento dell’incertezza geopolitica e la correzione dei listini azionari.

Scenario differente per STMicroelectronics, che nello stesso periodo ha evidenziato una dinamica opposta: il titolo è infatti in rialzo del 2,8% e si muove intorno a 28,9 euro. La divergenza tra i due titoli italiani inseriti nel paniere mostra chiaramente come la volatilità attuale stia colpendo i settori in modo molto differenziato.

Proprio queste condizioni di mercato – oscillazioni marcate e prezzi azionari sotto pressione – favoriscono la nascita di certificati con premi particolarmente elevati. L’emissione Marex nasce infatti con l’obiettivo di offrire un flusso cedolare molto alto a investitori disposti ad accettare il rischio tipico delle strutture worst-of in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media.

Cedola annua del 23,51% e barriera al 60%: i punti centrali della struttura

Il tratto distintivo del certificato Marex è rappresentato dal livello della cedola. Il prodotto paga infatti 19,59 euro al mese su valore nominale di 1.000 euro, cioè l’1,959% mensile. Se tutte le cedole venissero distribuite, il rendimento annualizzato raggiungerebbe il 23,51%, livello molto elevato nel panorama dei certificati Phoenix presenti sul mercato.

Il pagamento delle cedole è condizionato con effetto memoria. Come accade per la maggior parte dei certificati di questo tipo, la distribuzione dipende dall’andamento del titolo peggiore del basket.

La struttura prevede infatti una barriera posta al 60% del valore iniziale dei sottostanti. Questo significa che la cedola viene pagata se, nelle date di osservazione mensili, il titolo con la performance peggiore non ha perso oltre il 40% rispetto al livello iniziale.

La presenza di una barriera relativamente profonda introduce un margine di tolleranza importante rispetto alle oscillazioni di mercato. Anche in presenza di correzioni significative dei sottostanti, il certificato può continuare a distribuire cedole.

La scadenza del prodotto è fissata al 30 marzo 2027, ma la durata effettiva può risultare più breve grazie alla presenza del meccanismo di rimborso anticipato. Il certificato è stato emesso a 100% del valore nominale, pari a 1.000 euro.

Il basket azionario su cui è costruito comprende quattro società europee:

Société Générale

Thyssenkrupp

Banca Monte dei Paschi di Siena

STMicroelectronics

L’elemento strutturale più importante è la logica worst-of: tra tutti i titoli del paniere viene sempre preso come riferimento quello con l’andamento peggiore.

👉🏻 VAI ALLA PAGINA DEL CERTIFICATO MAREX ISIN IT0006774183

Effetto memoria e autocall decrescente: la dinamica nel tempi

Oltre alla cedola elevata e alla barriera relativamente profonda, la struttura del certificato integra due meccanismi che incidono in modo significativo sul profilo di rendimento: effetto memoria e autocall decrescente.

L’effetto memoria riguarda le cedole non pagate. Se in una determinata data mensile il titolo peggiore del basket scende sotto il livello barriera, la cedola non viene distribuita. Tuttavia non viene cancellata definitivamente.

La cedola resta accumulata in memoria e può essere recuperata successivamente. Se nelle osservazioni successive il worst-of torna sopra il 60% del valore iniziale, l’investitore riceve non solo la cedola del mese corrente, ma anche tutti i premi precedentemente saltati.

Questo meccanismo aumenta la probabilità di incassare l’intero flusso cedolare nel tempo, soprattutto in mercati che alternano fasi di correzione e recupero.

Il certificato prevede inoltre un rimborso anticipato automatico, noto come autocall. La prima data utile per l’attivazione è fissata al 18 maggio 2026.

In quella data il certificato può essere richiamato se il titolo peggiore del basket si trova almeno al 97% del livello iniziale. Se la condizione viene soddisfatta, il prodotto si chiude anticipatamente e l’investitore riceve:

il capitale nominale di 1.000 euro

la cedola maturata

eventuali cedole in memoria.

Se invece il mercato non soddisfa la condizione, il certificato prosegue. Nei mesi successivi il livello richiesto per l’autocall si riduce progressivamente del 5%, rendendo più facile l’attivazione del rimborso anticipato. E’ fast autocall tra le più aggressive tra quelle presenti sul mercato.

A colpi di 5% al mese le soglie scendono gradualmente nel corso del 2026 fino a raggiungere il 60% del valore iniziale nei primi mesi del 2027. Lo schema molto spinto consente al prodotto di beneficiare di eventuali recuperi del mercato dopo una fase di debolezza.

Scenari a scadenza e ruolo del certificato in portafoglio

Se il certificato non viene richiamato prima, si arriva alla data di scadenza del 30 marzo 2027, momento in cui viene determinato il rimborso finale.

Il risultato dipende, ancora una volta, dalla posizione del titolo peggiore del paniere rispetto alla barriera.

Nel caso in cui il worst-of si trovi sopra il 60% del valore iniziale, l’investitore riceve:

il rimborso integrale del capitale (1.000 euro)

tutte le cedole eventualmente maturate.

Questo scenario consente di ottenere rendimenti elevati anche se i titoli del basket hanno registrato una discesa significativa, purché la perdita non abbia superato il 40%.

Se invece alla scadenza il titolo peggiore scende sotto la barriera, la protezione del capitale non opera più. Il rimborso diventa quindi proporzionale alla performance negativa del sottostante più debole.

In questo caso il certificato replica di fatto la perdita del titolo worst-of. Ad esempio:

una perdita del 50% comporterebbe un rimborso intorno a 500 euro

comporterebbe un rimborso intorno a una perdita del 60% ridurrebbe il rimborso a circa 400 euro.

Il nuovo certificato Marex si colloca quindi nella categoria degli strumenti pensati per investitori che cercano flussi cedolari elevati in contesti di mercato instabili.

La combinazione tra cedola mensile dell’1,959%, barriera al 60% e autocall decrescente lo rende particolarmente interessante in una fase come quella attuale, dominata da volatilità e correzioni improvvise sui mercati azionari europei. Tuttavia la presenza della struttura worst-of implica che il rischio rimanga legato alla performance del titolo più debole del basket, elemento che richiede una valutazione attenta prima dell’inserimento in portafoglio.

Messaggio promozionale – I certificati sono prodotti complessi. Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di un collaboratore esterno. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente (KID) e a rivolgersi a un consulente abilitato. Gli utenti sono liberi di prendere le proprie decisioni, assumendosene la piena responsabilità.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24