Stacco prima cedola ISIN DE000VJ2M519 - BorsaInside.com

Ultimi giorni a disposizione per comprare il certificato Cash Collect Vontobel ISIN DE000VJ2M519 con la cedola ancora in pancia. Il certificato, costruito su un basket di banche europee composto da MPS, Banco BPM, Deutsche Bank e Commerzbank, ha Valuation Date oggi 9 febbraio e coupon record date fissata al 12 febbraio. Questo significa che al termine della sessione di borsa di oggi verrà verificato il rispetto delle condizioni richieste per lo stacco della cedola mensile e quindi chi acquisterà il prodotto entro domani 10 febbraio (cum date) avrà certezza di incassare la prima cedola. Oltre questa data niente premio e attenzione alla record date del mese prossimo.

Mentre è in corso la redazione della nota di aggiornamento, il certificato passa di mano a 98,9 euro, leggermente sotto la pari. Quindi un eventuale buy sull’ISIN diventa doppiamente interessante: per l’imminenza dello stacco del premio e anche per il prezzo di ingresso. Ricordiamo che la cedola mensile è pari a 1,20 euro, corrispondente a un rendimento annuo lordo del 14,4% sul valore nominale di 100 euro.

Come funziona la cedola: importo e condizione da rispettare

Il KID del certificato Vontobel prevede che il pagamento della cedola sia condizionato al fatto che tutti e quattro i sottostanti, alla data di valutazione, quotino al di sopra del 50% del rispettivo prezzo iniziale (la soglia del 50% rappresenta sia barriera cedolare sia barriera capitale). Alla data attuale, le quotazioni dei titoli del basket risultano ampiamente superiori ai livelli di barriera: MPS scambia a 8,97 euro, Banco BPM a 12,82 euro, Deutsche Bank a 31,23 euro e Commerzbank a 34,76 euro. Quindi non sembrano esserci problemi per il premio.

Ad ogni modo, ammettendo pure che ce ne fossero stati, la cedola non sarebbe comunque andata persa. Sul certificato è infatti presente il meccanismo di memoria, che consente di recuperare eventuali cedole non pagate in precedenza nel momento in cui la condizione viene soddisfatta in una data successiva. In pratica (ma non sembra essere questo il caso), se la condizione non fosse stata rispettata, la cedola dell’1,2% non sarebbe andata persa ma sarebbe stata accumulata venendo poi corrisposta alla prima occasione utile.

Stacco e accredito della cedola: cosa succederà il 12 febbraio

Alla Valuation Date di oggi 9 febbraio, Vontobel procederà con la verifica della condizione sui quattro sottostanti che compongono il basket. Se tutti i titoli hanno rispettato la barriera del 50%, la cedola diventa garantita. Alla record date del 12 febbraio Vontobel procederà con lo stacco del premio. Tutto avviene automaticamente con accredito sul conto titoli dell’investitore nel giro di alcuni giorni (la tempistica precisa dipende dal broker) senza necessità di alcuna operazione aggiuntiva.

Il pagamento avverrà quindi come per qualsiasi altro provento finanziario. Da precisare che 1,2% di premio è al lordo e c’è la tassazione certificati al 26% da considerare per il netto.

L’avvenuto stacco sarà annunciato direttamente da Vontobel sulla pagina ufficiale del prodotto a questo indirizzo: https://markets.vontobel.com/it-it/prodotti/investment/multi-cash-collect-certificate-con-barriera/DE000VJ2M519

Cosa ricordare in sintesi

Il Cash Collect Vontobel DE000VJ2M519 si trova in una fase operativa chiave: prezzo sotto la pari, cedola in arrivo e finestra temporale ormai ridotta per comprare con il premio annesso.

Al termine della seduta di borsa di oggi 9 febbraio ci sarà la valutazione da parte dell’emittente e, in caso di rispetto della barriera, la cedola dell’1,2% lordo diventa definitiva. La cum date, di regola, case sempre due giorni lavorativi prima della record date e pertanto, domani 10 febbraio sarà l’ultimo giorno utile per acquistare il certificato con la cedola in pancia devono segnare sul loro calendario.

👉🏻 La nostra analisi del certificato all’emissione: clicca qui per leggerla

👉🏻 KID con tutte le caratteristiche: scheda ISIN DE000VJ2M519

