BNP Paribas ha lanciato un nuovo certificato finanziario chiamato BNP Paribas Exane Healthy Living Opportunities ER RC5 EUR, nato con l’obiettivo di selezionare le aziende che possono migliorare la salute e il benessere delle persone, e che mostrano solide basi finanziarie ed elevati standard ambientali, sociali e di governance.

Perché investire in questo settore

Il settore della salute e del benessere sta registrando un’espansione molto forte, spinta dall’interesse crescente verso tecnologie mediche innovative, prodotti per il benessere personale e un’alimentazione più consapevole. Un trend che sta trovando le sue radici soprattutto nelle nuove generazioni, che mostrano una sensibilità particolare verso investimenti mirati al miglioramento della propria qualità di vita.

L’industria del wellness ha effettivamente dimostrato una notevole resilienza dopo il periodo pandemico del 2020, toccando quota 5.600 miliardi di dollari nel 2022. Le proiezioni indicano un tasso di crescita annuale dell’8,6%, con stime che prevedono il raggiungimento degli 8.500 miliardi di dollari entro il 2027.

Come investe il certificato BNPP

Il certificato ha come benchmark il BNP Paribas Exane Healty Living Opportunities ER RC5 Index, un indice che ha una copertura globale di società liquide, suddivise in tre principali regioni: Europa, Nord America e Asia (circa 800 azioni) ed esclude chi non rispetta i requisiti ESG (attività discutibili, controversie, ecc.).

Il certificato ha selezionato le aziende che massimizzano l’Healthy Living Score del portafoglio, tenendo conto dei requisiti di investimenti sostenibili e delle limitazioni di diversificazione. A margine di tale attività di selezione, sono state individuate 35 società.

Come funziona il certificato BNPP

Il certificato viene emesso il 30 settembre 2025 con data di valutazione iniziale pari 25 settembre 2025, che è anche l’ultimo giorno utile per la sottoscrizione.

Prevede un premio potenziale a scadenza legato all’andamento del sottostante. Inoltre, a scadenza, il certificato rimborsa l’importo nozionale anche in caso di ribassi del sottostante.

Pertanto, a scadenza:

se la quotazione del sottostante è pari o superiore al suo valore iniziale, il certificato paga un premio commisurato ad 1,25 volte la performance positiva del sottostante, oltre a rimborsare l’importo nozionale;

il certificato restituisce l’importo nozionale anche nel caso in cui la quotazione del sottostante sia inferiore al suo valore iniziale.

Il capitale minimo da investire è di 100 euro, mentre la protezione opera sul 100% sul nozionale. La data di scadenza è fissata al 16 settembre 2030.

Per quanto riguarda invece il rendimento atteso, rileviamo come la prestazione storica dell’indice di riferimento abbia mostrato negli ultimi 9 anni un ritorno del 2,57%.

Quali sono i costi del certificato BNPP

Il certificato prevede i seguenti costi già compresi nel prezzo di emissione:

Euro 4 per commissione di collocamento percepita alla data di emissione del collocatore

Euro 2,43 per certificato come costo di prodotto di pertinenza dell’emittente.

La nostra opinione

Il certificato rappresenta una buona opportunità per prendere posizione sul settore della salute e del benessere, ma presenta un profilo di rischio moderato e costi di collocamento che erodono in modo non sottovalutabile il valore effettivo investito.

Il rischio di investimento è calmierato dalla protezione del nozionale al 100% alla scadenza. Il rendimento è invece direttamente connesso alle speranze che l’indice continui a performare positivamente (è previsto un premio del + 25% rispetto alla prestazione).

