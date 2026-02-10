Cum date e record date certificates - BorsaInside.com

Chi si avvicina per la prima volta al mondo dei certificati di investimento tende a concentrarsi quasi esclusivamente su due elementi: cedola e sottostante. È comprensibile, ma spesso insufficiente. Esistono infatti variabili operative che incidono in modo diretto sul rendimento finale e che, se ignorate, possono trasformare un’operazione apparentemente conveniente in una scelta inefficiente.

Tra queste, cum date e record date rappresentano due concetti fondamentali, soprattutto per chi investe in certificati a cedola periodica. Capire cosa sono, come funzionano e perché comprare un certificato un giorno dopo può fare una grande differenza è un passaggio obbligato per un investitore consapevole.

Questo report nasce proprio con questo obiettivo: spiegare in modo chiaro e pratico perché il cum date nei certificati è una variabile chiave e come usarla a proprio vantaggio.

Perché cum date e record date contano nei certificati

La domanda da cui partire è semplice: perché due investitori che comprano lo stesso certificato a distanza di un solo giorno possono avere risultati diversi?

La risposta sta nella struttura di pagamento delle cedole. Nei certificati, il diritto a incassare una cedola non dipende solo dal possesso del titolo, ma dal momento preciso in cui lo si detiene rispetto a determinate date tecniche.

Ignorare queste date significa rischiare di:

pagare un certificato più caro del necessario

comprare “cedola inclusa” senza beneficiarne

ridurre il rendimento effettivo dell’investimento

Cos’è il cum date nei certificati

Il cum date è l’ultimo giorno di negoziazione in cui il certificato incorpora il diritto alla prossima cedola.

In altre parole:

se acquisti il certificato entro il cum date , hai diritto alla cedola

, hai diritto alla cedola se acquisti dal giorno successivo, la cedola non ti spetta

Questo concetto è simile a quello dei dividendi azionari, ma nei certificati assume un peso ancora maggiore perché le cedole sono spesso una componente centrale del rendimento.

👉 Cosa ricordare: il prezzo del certificato in cum date include già, implicitamente, il valore della cedola futura.

Cos’è la record date e perché è diversa dal cum date

La record date è la data in cui l’emittente verifica chi risulta titolare del certificato per determinare a chi pagare la cedola.

Nei mercati regolamentati:

il regolamento delle operazioni avviene con un ritardo (T+2)

per questo motivo record date e cum date non coincidono

In pratica:

cum date → rilevante per chi compra o vende

→ rilevante per chi compra o vende record date → rilevante per l’emittente

Per l’investitore retail, la record date è meno importante operativamente, mentre il cum date è la vera data chiave.

Cosa succede al prezzo del certificato dopo il cum date

Qui arriviamo al punto centrale.

Il giorno ex date (cioè il giorno successivo al cum date), il certificato:

perde il diritto alla cedola

tende ad aggiustare il prezzo verso il basso

Questo significa che:

chi compra in cum date paga un prezzo più alto

paga un prezzo più alto chi compra il giorno dopo entra a un prezzo più basso

La differenza di prezzo non è casuale: riflette il valore economico della cedola che sta per essere staccata.

Perché comprare un giorno dopo fa la differenza

Ed eccoci arrivati alla domanda cruciale: ha senso comprare un certificato il giorno prima dello stacco della cedola?

Dipende, ma spesso la risposta è no.

Per capire meglio il concetto analizziamo uno scenario tipico con un esempio:

Cedola: 1 euro

Prezzo cum date: 100

Prezzo ex date: ~99

Se compri in cum date:

paghi 100

incassi 1 di cedola

valore economico netto ≈ 99

Se compri ex date:

paghi circa 99

non incassi la cedola

valore economico netto ≈ 99

👉 Il risultato finale sarà simile, ma nel primo caso anticipi capitale e fiscalità.

Il fattore fiscale è spesso sottovalutato

Un altro aspetto spesso ignorato riguarda la fiscalità delle cedole. Parliamo di tassazione certificates, quindi. Ora, le cedole dei certificati sono generalmente tassate al 26% essendo strumenti finanzi e vengono tassate al momento dell’incasso.

Premesso questo, comprare in cum date significa:

incassare subito una cedola

pagare subito le imposte

ridurre la liquidità disponibile

mentre comprare ex date permette invece di:

evitare tassazione immediata

ottimizzare il timing fiscale

migliorare il rendimento effettivo nel tempo

Quando ha senso comprare in cum date

Ci sono però casi in cui comprare in cum date può avere senso.

Ad esempio:

se la cedola è condizionata e si teme che in futuro non venga pagata

e si teme che in futuro non venga pagata se si punta a monetizzare subito un flusso cedolare

un flusso cedolare se il certificato ha effetti memoria e la cedola non pagata non è recuperabile

In questi casi, la decisione non è tecnica ma strategica.

La domanda giusta da porsi è: sto comprando il certificato per la cedola o per la struttura complessiva?

Cum date nei certificati a memoria: attenzione alle illusioni

Nei certificati con effetto memoria, il discorso si complica ulteriormente.

Molti investitori pensano: “Compro prima, così mi assicuro la cedola”

In realtà:

la cedola può essere recuperata anche in seguito

il prezzo cum date include già quel valore

l’illusione di “guadagno immediato” è spesso solo contabile

👉 Cosa ricordare: la memoria riduce l’urgenza di comprare in cum date.

Errori comuni degli investitori alle prime armi

Ecco gli errori più frequenti tra chi è alle prime armi con i certificati:

comprare pochi giorni prima dello stacco “per non perdere la cedola”

non verificare se il prezzo è cum o ex

ignorare l’impatto fiscale

confondere record date e cum date

Tutti errori evitabili con una semplice regola operativa. Una vera e propria regola d’oro di cui dovresti fare tesoro: se non hai un motivo preciso per comprare in cum date, meglio comprare ex date.

Assumendo questo principio nella tua strategia di investimento potrai:

entrare a prezzi più efficienti

ridurre l’impatto fiscale immediato

migliorare il rendimento corretto per il rischio

Il cum date è un dettaglio che non è un dettaglio

Nel mondo dei certificati, i dettagli operativi fanno la differenza. Il cum date non è un tecnicismo da specialisti, ma una variabile concreta che incide su prezzo, rendimento e gestione del capitale. Per un investitore che si avvicina ai certificati, capire quando comprare è importante quanto scegliere cosa comprare.

La domanda finale da porsi non è: “Quanta cedola paga?”

ma:

“Sto pagando quella cedola due volte?”

Ed è proprio qui che il cum date nei certificati diventa uno strumento di consapevolezza, non un ostacolo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

