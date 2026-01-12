Certificato Vontobel ISIN DE000VJ2M519 - BorsaInside.com

Cedola annua del 14,4% con barriera al 50%: è questo il biglietto da visita del certificato Vontobel ISIN DE000VJ2M519, un Multi Cash Collect con Barriera che ha come sottostante un basket di quattro grandi banche europee: Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Deutsche Bank e Commerzbank. Un prodotto pensato per chi cerca rendimento elevato in un contesto di mercato ancora favorevole al settore finanziario, come dimostra l’andamento dell’indice Euro Stoxx Banks, oggi in area 266 punti, circa il 30% in più rispetto a sei mesi fa, ma anche per chi vuole tutelarsi da possibili ritracciamenti di un comparto cresciuto tanto nell’ultimo anno (vedremo dopo quanto) grazie al meccanismo della barriera.

Il certificate prevede il pagamento di una cedola mensile di 1,20 euro, pari a 14,4% annuo (lordo), a condizione che tutti e quattro i sottostanti quotino almeno al 50% del rispettivo prezzo iniziale: una soglia che funge sia da barriera cedolare sia da barriera capitale.

La combinazione tra rendimento, meccanismo di memoria e possibilità di rimborso anticipato (autocall dal terzo mese al 95% e poi decrescente) rende questo strumento particolarmente interessante per un approccio orientato al flusso cedolare.

I punti di forza: cedola elevata, memoria e richiamo anticipato

Il primo elemento distintivo del certificato Vontobel DE000VJ2M519 è senza dubbio la cedola. Con un importo bonus di 1,20 euro al mese su un valore nominale di 100 euro, il rendimento potenziale si colloca su livelli difficilmente replicabili con strumenti tradizionali, soprattutto in uno scenario di tassi che, pur rimanendo elevati, mostrano segnali di stabilizzazione.

A rafforzare il profilo del prodotto interviene il meccanismo di memoria. Se in una determinata data di osservazione la condizione per il pagamento della cedola non viene soddisfatta (perché almeno uno dei titoli del basket scende sotto la barriera del 50%), la cedola non viene persa definitivamente. Al contrario, resta “in sospeso” e potrà essere corrisposta integralmente alla prima data successiva in cui tutti i sottostanti tornino sopra la soglia bonus. Questo meccanismo attenua l’impatto di fasi temporanee di volatilità e rende il flusso cedolare più resiliente nel tempo.

Il terzo pilastro è rappresentato dal richiamo anticipato (autocall). A partire da aprile 2026, il certificato viene osservato mensilmente: se tutti i sottostanti quotano almeno al livello di autocall, inizialmente fissato al 95% del prezzo iniziale e poi decrescente nel tempo fino al 63%, il prodotto viene rimborsato anticipatamente.

In caso di autocall, l’investitore riceve 100 euro di valore nominale, oltre alle eventuali cedole dovute, interrompendo così l’investimento prima della naturale scadenza.

👉🏻 VISITA LA SCHEDA UFFICIALE DEL CERTIFICATO VONTOBEL ISIN DE000VJ2M519

Come funziona l’autocall e cosa succede a scadenza

Il meccanismo di autocall è pensato per intercettare scenari di mercato positivi o anche semplicemente laterali. Se il basket bancario mantiene una buona tenuta nel tempo, il certificato potrebbe essere rimborsato già nei primi anni di vita, cristallizzando il rendimento e riducendo l’esposizione al rischio di lungo periodo.

Se invece l’autocall non dovesse mai attivarsi, il certificato arriverebbe a scadenza naturale l’8 gennaio 2029, con pagamento il 15 gennaio 2029. A quel punto si aprono due possibili scenari:

Scenario favorevole : se tutti e quattro i sottostanti quotano al di sopra della barriera del 50% alla data di valutazione finale, l’investitore riceve l’intero valore nominale di 100 euro, oltre alle cedole eventualmente maturate grazie all’effetto memoria.

: se tutti e quattro i sottostanti quotano al di sopra della barriera del 50% alla data di valutazione finale, l’investitore riceve l’intero valore nominale di 100 euro, oltre alle cedole eventualmente maturate grazie all’effetto memoria. Scenario sfavorevole: se anche uno solo dei sottostanti si trova sotto la barriera, il rimborso sarà legato alla performance del titolo con la peggiore performance (worst of). In questo caso, il capitale rimborsato sarà proporzionale alla sua performance rispetto allo strike iniziale, con la possibilità di subire una perdita anche significativa. Le cedole incassate nel corso della vita del prodotto possono tuttavia contribuire a mitigare l’impatto negativo.

È importante ricordare che il certificato non riconosce dividendi sui titoli sottostanti e che si tratta di uno strumento finanziario complesso, adatto a investitori consapevoli dei rischi connessi all’andamento azionario.

Il contesto settoriale: banche europee sotto i riflettori

La scelta di un basket interamente bancario si inserisce in un contesto di settore che negli ultimi mesi ha mostrato una notevole forza relativa. L’Euro Stoxx Banks, come detto, quota intorno a 266 punti, segnando un progresso di circa il 30% rispetto a sei mesi fa.

Margini d’interesse ancora elevati, solidità patrimoniale e aspettative di ritorni per gli azionisti hanno sostenuto le quotazioni di molti istituti, in particolare in Italia e Germania, i due Paesi rappresentati dal basket del certificato. Il “bello” di questo certificato è che, in vista di un possibile ritracciamento contenuto fino alla barriera, la cedola mensile è comunque garantita. Vantaggio che non sarebbe possibile posizionandosi sulla singola azione del basket. Per farla breve se MPS dovesse calare del 49%, ci sarebbe una perdita, cosa che invece non accadrebbe grazie allo strumento di protezione condizionata di questo certificato.

A proposito delle quattro azioni sottostanti, ecco i loro trend anno su anno:

Monte dei Paschi: +28%

Banco BPM: +59%

Deuteshe Bank: +91%

Commerzbank: +107%

Riepilogo delle caratteristiche principali dell’ISIN DE000VJ2M519

Caratteristica Dettaglio Emittente Vontobel ISIN DE000VJ2M519 Tipologia Multi Cash Collect con Barriera Valore nominale 100 euro Cedola 1,20 € mensili (14,4% annuo) Effetto memoria Sì Barriera cedola/capitale 50% del prezzo iniziale Autocall Mensile, dal 95% al 63% Sottostanti MPS, Banco BPM, Deutsche Bank, Commerzbank Data di scadenza 8 gennaio 2029 Rimborso a scadenza 100 € se tutti sopra barriera, altrimenti worst of

Cosa ricordare: il certificato Vontobel DE000VJ2M519 si presenta come una soluzione ad alto rendimento potenziale, che sfrutta la forza del comparto bancario europeo e offre una struttura pensata per affrontare anche fasi di mercato non lineari. Cedola elevata, memoria e autocall sono i tre elementi chiave da valutare attentamente, insieme ai rischi legati all’andamento dei singoli titoli del basket.

Messaggio promozionale – I certificati sono prodotti complessi. Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di un collaboratore esterno. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente (KID) e a rivolgersi a un consulente abilitato. Gli utenti sono liberi di prendere le proprie decisioni, assumendosene la piena responsabilità.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com