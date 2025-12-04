Marex ISIN IT0006772062 - BorsaInside.com

Nel panorama dei prodotti strutturati, le banche europee continuano a rappresentare una delle asset class più utilizzate come sottostante, grazie alla loro liquidità, alla visibilità direzionale e alla possibilità di costruire strategie con barriere profonde. In questo contesto si inserisce la nuova emissione di Marex, che lunedì scorso ha debuttato sul mercato con un certificato autocallable a protezione condizionata, caratterizzato da un basket composto da quattro big del settore bancario: Monte dei Paschi di Siena (MPS), Banco BPM, Société Générale e Commerzbank.

L’emissione, identificata dall’ISIN IT0006772062, presenta una scadenza fissata al 12 dicembre 2029 ed è stata strutturata con un importo nominale di 1.000 euro, rendendola accessibile anche per gli investitori retail. Fin dal debutto sul mercato secondario, il certificato si è mosso attorno alla pari, con occasionali discese leggermente sotto quota 100%, un elemento che sta attirando l’attenzione di investitori alla ricerca di punti d’ingresso tattici.

Il peso delle due italiane in un basket bancario in pieno fermento

La presenza di due istituti italiani – MPS e Banco BPM – rappresenta uno dei tratti più distintivi della struttura. L’inclusione di due banche domestiche in una fase particolarmente dinamica per il comparto creditizio italiano contribuisce a creare un basket bilanciato ma allo stesso tempo sensibile a un contesto nazionale molto vivace. I risultati trimestrali solidi, il miglioramento delle metriche patrimoniali e l’attenzione del mercato verso possibili operazioni di consolidamento rendono infatti il momento attuale particolarmente interessante per chi vuole costruire esposizioni indirette sul settore.

Accanto ai due titoli italiani figurano due tra le principali banche europee: Société Générale, protagonista di un profondo processo di ristrutturazione, e Commerzbank, che negli ultimi trimestri ha beneficiato del miglioramento della redditività. Il mix crea un paniere diversificato, ma con un marcato peso sistemico europeo.

Cedola condizionata con memoria: rendimento potenziale e flessibilità

Il certificato offre una cedola mensile condizionata di 8,50 euro per ogni 1.000 euro investiti, equivalente a un rendimento annuo lordo del 10,2%. Il pagamento della cedola è subordinato al fatto che, nelle date di osservazione, il peggiore dei quattro titoli (il worst-of) quoti almeno il 60% del proprio valore iniziale.

Se la condizione non è soddisfatta, la cedola non viene erogata, ma grazie all’effetto memoria potrà essere recuperata in qualsiasi data successiva in cui il worst-of torni sopra la soglia del 60%. Le prime osservazioni utili ai fini del pagamento partireanno da gennaio 2026.

Autocall dinamica: possibilità di rimborso anticipato

A partire da giugno 2026, il certificato prevede una clausola di autocall mensile. Il rimborso anticipato scatta se, nella relativa data di osservazione, il worst-of quota sopra il livello di autocall, fissato inizialmente al 100% del valore iniziale e successivamente ridotto di 1 punto percentuale al mese, fino a un minimo del 60%.

Questa struttura progressiva aumenta con il passare del tempo la probabilità che il prodotto si estingua prima della scadenza, consentendo all’investitore di monetizzare in anticipo il nominale e le eventuali cedole in memoria.

Scenari di rimborso a scadenza

Nel caso in cui il certificato arrivi alla scadenza naturale del 12 dicembre 2029, la performance del worst-of determinerà l’importo rimborsato:

Scenario positivo o neutro : se il titolo peggiore del basket quota almeno al 40% del valore iniziale, il certificato rimborsa integralmente i 1.000 euro , indipendentemente dalle oscillazioni intermedie dei sottostanti.

: se il titolo peggiore del basket quota del valore iniziale, il certificato rimborsa integralmente i , indipendentemente dalle oscillazioni intermedie dei sottostanti. Scenario negativo: se il worst-of scende sotto il 40%, il rimborso sarà proporzionale alla performance del titolo peggiore, secondo la formula: Nominale × (Prezzo finale worst-of / 40% del valore iniziale).

Le valutazioni di mercato: prezzo vicino alla pari e opportunità tattiche

Sin dai primi scambi, il certificato Marex ha oscillato attorno a quota 100% del nominale, mostrando anche qualche incursione sotto la pari. Questo comportamento è significativo: in presenza di una struttura con barriere profonde, memoria e airbag, eventuali discese sotto 1.000 euro possono rappresentare un entry point interessante per investitori con orizzonte medio-lungo.

La contemporanea presenza di due banche italiane in una fase di forte attenzione del mercato, combinata con due istituti europei con dinamiche di recupero in corso, rende la composizione del basket particolarmente attuale.

