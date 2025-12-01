Certificato Marex ISIN ISIN IT0006772062 - BorsaInside.com

Le banche europee continuano ad essere uno dei sottostanti privilegiati dagli emittenti di certificati. Meglio se con barriera capitale bella profonda e ancora meglio se con presenza di airbag a “tutelare” ancora di più l’investimento. Sono proprio questi i punti di forza del nuovo certificato a protezione condizionata, autocallable e worst-of emesso da Marex e in listing da oggi.

Identificato dall’ISIN IT0006772062 ha scadenza 12 dicembre 2029 e come sottostante un basket formato da due banche italiane, Banco BPM e Monte dei Paschi, più Societe Generale e Commerbank. Emesso a 1.000€ è tranquillamente accessibile a tutti gli investitori retail vista la soglia “fattibile” di accesso.

Cedola condizionata e effetto memoria

Il certificato ISIN IT0006772062 prevede una cedola mensile di 8,50 euro (su 1.000€ investiti, 10,2% annuo lordo) subordinata a una condizione: alla data di osservazione dedicata, il worst-of, ovvero il titolo con la performance peggiore rispetto al proprio valore iniziale (riferimento chiusura di borsa dell’1 dicembre), deve quotare almeno al 60% del prezzo di riferimento iniziale.

Se la condizione viene rispettata, la cedola viene pagata. Se la condizione non è soddisfatta, la cedola non viene corrisposta in quella data, salvo eventuale recupero successivo tramite effetto memoria. Le prime date di osservazione per la cedola partono da gennaio 2026 e proseguono mensilmente fino a scadenza, se il prodotto non è stato richiamato in anticipo.

Le cedole non pagate per mancano soddisfacimento dei requisiti non sono comunque perse. C’è infatti il classico effetto memoria che consente il recupero delle cedole non incassate. Se in una data successiva il worst-of torna almeno sopra la barriera cedolare del 60%, il certificato paga la cedola corrente e tutte le cedole precedentemente saltate.

Questo elemento introduce una certa flessibilità temporale: il mancato rispetto della condizione in un determinato mese non compromette in modo definitivo il flusso complessivo delle cedole, a condizione che si verifichi almeno un successivo rimbalzo sopra la soglia richiesta.

Meccanismo di autocall

A partire da giugno 2026, il certificato può essere richiamato anticipatamente su base mensile. L’autocall si attiva quando, alla data di osservazione dedicata all’estinzione anticipata, il Worst-of quota al di sopra del livello di barriera autocall, inizialmente pari al 100% del valore iniziale e poi ridotto di un punto percentuale al mese fino a un minimo del 60%.

Questo abbassamento progressivo della soglia rende l’evento di rimborso anticipato più probabile man mano che il prodotto avanza verso la maturità.

In caso di autocall, l’investitore riceve:

1.000 euro di rimborso nominale,

di rimborso nominale, l’eventuale cedola maturata, inclusa quella in memoria.

Scenari a scadenza

Ipotizziamo che il certificato non si estingua anticipatamente e quindi vada a scadenza (12 dicembre 2029 la data). Due gli scenari principali in base al valore finale del worst-of:

Nello scenario A, il Worst-of è maggiore o almeno uguale al 40% del livello iniziale. In questo caso l’investitore riceverà 1.000 euro, indipendentemente dalle eventuali perdite dei sottostanti, purché la barriera sia rispettata. Il capitale investito è quindi salvo.

Nello Scenario B, il Worst-of è minore del 40% del livello iniziale. In questo caso non è più garantito il rimborso del capitale nominale integrale (1.000€). Esso sarà proporzionale e calcolato secondo la seguente formula: nominale × (Prezzo finale del Worst-of / 40% del prezzo iniziale)

Ciò significa che, in caso di forte discesa del peggiore dei titoli del paniere, il rimborso può risultare significativamente inferiore al nominale.

Visto che parliamo di basket su azioni vale sempre la pena specificare che l’investitore non beneficia di dividendi o altri diritti correlati ai titoli sottostanti nel corso della vita del prodotto.

Effetto Airbag

A garanzia di ulteriore protezione c’è l’effetto airbag. Esso è incorporato nel meccanismo di rimborso al di sotto della barriera e agisce come una forma di attenuazione della perdita. Poiché il rimborso è calcolato rapportando il prezzo finale al 40% del valore iniziale, eventuali perdite del sottostante vengono amplificate in misura inferiore rispetto a una replica lineare del titolo.

Giusto per fare un esempio, se il Worst-of dovesse perdere più del 60%, l’investitore subirebbe una perdita, ma questa sarebbe comunque mitigata dal fatto che il calcolo non usa il 100% come base, bensì il 40%. Ovviamente, trattandosi di certificati a capitale parzialmente protetto è sempre possibile subire perdite significative del capitale investito.

👉🏻 Vai sul sito ufficiale di Marex all’ISIN IT0006772062 per tutte le altre informazioni

Fixing iniziale 1 dicembre 2025

Il certificato Worst of Memory Phoenix Autocall su Banco BPM, Societe Generale, Banca Monte dei Paschi di Siena e Commerzbank ha un’altra particolarità: il fixinig iniziale coincide con la data di emissione. Sarà quindi necessario attendere la chiusura di oggi per conoscere i quattro prezzi strike e i corrispondenti livelli barriera coupon e barriera capitale del nuovo certificato.

Inseriremo la tabella con tutte le info sui prezzi nel momento in cui il fixing iniziale sarà noto.

Messaggio promozionale – I certificati sono prodotti complessi. Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente (KID) e a rivolgersi a un consulente abilitato. Gli utenti sono liberi di prendere le proprie decisioni, assumendosene la piena responsabilità.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com