La possibile approvazione di 16 crypto ETF spot non solo consoliderebbe l’ingresso delle altcoin nel circuito finanziario regolamentato, ma potrebbe anche accelerare l’arrivo di una nuova fase di crescita nota come altseason.

16 ETF sulle altcoin vicini al via libera della SEC

L’autunno 2025 si apre con un evento potenzialmente storico per il mercato delle criptovalute, con la SEC che è pronta ad approvare un pacchetto di ben 16 ETF spot legati alle principali altcoin, tra cui Solana (SOL), XRP, Litecoin (LTC), Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE). Dopo il successo dei fondi spot su Bitcoin ed Ethereum approvati nel 2024, che hanno stabilito record di trading e portato a un’ondata di oltre 90 nuove richieste, ora l’attenzione si concentra sull’espansione regolamentata verso altri asset digitali.

Secondo l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, le probabilità di approvazione sono ormai al 100%, grazie alla recente introduzione di nuovi standard generici per i trust basati su commodity. Questa modifica normativa ha reso superflue le classiche procedure 19b-4, sostituite da un iter più snello basato solo sulle registrazioni S-1. In altre parole, la SEC ha abbattuto gran parte della burocrazia, rendendo l’approvazione degli ETF sulle crypto una questione di tempistiche e non più di sostanza.

La svolta della SEC e le nuove prospettive

La decisione segna una svolta epocale, da “gatekeeper” prudente e riluttante, la SEC sembra ora assumere il ruolo di facilitatore attivo per prodotti d’investimento regolamentati nel settore crypto. L’adozione degli standard generici permette infatti all’agenzia di approvare più ETF contemporaneamente, in lotti o addirittura in un’unica tranche. Questa flessibilità lascia presagire che le approvazioni possano arrivare già entro ottobre, consolidando il 2025 come anno di svolta per le criptovalute a Wall Street.

Non solo, gli ETF in attesa per ottobre rappresentano soltanto la punta dell’iceberg, quasi 80 altre richieste sono già prese in considerazione. Una volta avviato questo meccanismo, il mercato potrebbe assistere a una rapida accelerazione nella diffusione degli strumenti crypto regolamentati, ben oltre Bitcoin ed Ethereum.

Altseason: Bitcoin rallenta, altcoin pronte al decollo

Parallelamente alle notizie sugli ETF, gli analisti iniziano a intravedere segnali di un possibile avvio dell’altseason, ovvero la fase di mercato in cui gli altcoin sovraperformano Bitcoin in termini di crescita.

Le coppie ETH/BTC e SOL/BTC mostrano già i primi segni di forza nonostante la recente crescita di Bitcoin, mentre settori come le blockchain Layer1 alternative, token DeFi e meme coin cominciano a guadagnare terreno. Gli esperti avvertono tuttavia che la conferma di una vera e propria altseason richiede tempo, pazienza e disciplina restano fondamentali per evitare decisioni emotive. La storia insegna che la rotazione di capitale da Bitcoin ad altcoin può essere improvvisa e sorprendente, cogliendo spesso impreparati gli investitori meno esperti.

