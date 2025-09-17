Bitcoin, Doge e XRP di Ripple - BorsaInside.com

Un eventuale taglio dei tassi da parte della Federal Reserve potrebbe rappresentare una spinta decisiva per alcune delle criptovalute più conosciute, tra cui Bitcoin, Dogecoin e XRP.

Negli anni 2022 e 2023, l’aumento aggressivo dei tassi di interesse aveva frenato l’intero comparto crypto, spingendo molti investitori verso strumenti più tradizionali e sicuri. Tuttavia, con i primi tagli decisi nel 2024, il mercato delle criptovalute ha iniziato a respirare di nuovo, registrando un ritorno di liquidità e di interesse da parte sia del pubblico retail che degli istituzionali.

Nel 2025 la Fed non ha ancora mosso i tassi, ma buona parte degli analisti prevede almeno una o due riduzioni entro fine anno, scenario che potrebbe riaccendere i riflettori su alcuni asset digitali di primo piano.

Bitcoin: il “nuovo oro digitale” sempre più appetibile

Bitcoin (BTC) resta la criptovaluta di riferimento e continua a rafforzare il suo ruolo di bene rifugio. La sua offerta limitata a 21 milioni di unità (con circa 19,9 milioni già estratti) lo rende un asset intrinsecamente scarso, e ogni nuovo halving riduce ulteriormente la pressione dal lato dell’offerta.

Tre fattori hanno sostenuto il prezzo di BTC nell’ultimo anno:

l’approvazione dei primi ETF spot su Bitcoin , che hanno aperto la porta a investitori istituzionali;

, che hanno aperto la porta a investitori istituzionali; il recente halving di aprile , che ha tagliato le ricompense per i miner;

, che ha tagliato le ricompense per i miner; un atteggiamento più morbido da parte dei governi, con alcuni che hanno persino iniziato ad accumulare riserve in BTC.

Se i tassi americani dovessero scendere, la conseguente debolezza del dollaro renderebbe Bitcoin ancora più interessante come copertura contro l’inflazione, consolidandone l’immagine di oro digitale.

Dogecoin: il meme coin che vive di hype e adozione

Dogecoin (DOGE) nasce come criptovaluta ironica, ma oggi rappresenta un progetto con una community enorme e un peso mediatico fuori dal comune. A differenza di Bitcoin, non ha un’offerta massima: oltre 150 miliardi di token sono già in circolazione e la sua natura inflazionistica continua a distinguersi.

L’endorsement di Elon Musk ha contribuito in modo determinante alla sua popolarità: Tesla ha già accettato pagamenti in DOGE per alcuni prodotti, e i riferimenti continui del miliardario sui social alimentano l’entusiasmo della community. Con oltre 2,7 milioni di membri su Reddit e miliardi di visualizzazioni su TikTok, la spinta sociale è un catalizzatore che non va sottovalutato.

A questo si aggiungono possibili novità concrete: le richieste per la creazione dei primi ETF dedicati a Dogecoin, insieme allo sviluppo di Dogechain, la rete di secondo livello basata su Polygon pensata per applicazioni decentralizzate, potrebbero contribuire a dare maggiore solidità a un token spesso visto solo come “meme”.

XRP: pronto a sfruttare la rinascita dopo la causa con la SEC

XRP è il token nativo di Ripple, pensato per rendere i trasferimenti internazionali più rapidi ed economici rispetto al sistema SWIFT. Diversamente da Bitcoin, non viene minato: l’intera fornitura di 100 miliardi di token è stata creata al momento del lancio.

Dopo anni di incertezza legati alla lunga causa legale con la SEC, conclusa nel 2024 con una multa più leggera del previsto, XRP ha riacquistato visibilità, tornando sugli exchange principali e attirando nuovi capitali.

Oltre ai possibili benefici derivanti da un calo dei tassi di interesse, ci sono tre motivi che potrebbero rafforzarne la crescita:

il lancio del primo ETF spot su XRP , che amplia l’accesso agli investitori istituzionali;

, che amplia l’accesso agli investitori istituzionali; l’adozione crescente come valuta ponte per i pagamenti transfrontalieri ;

; l’espansione del suo ecosistema con l’introduzione dei “hooks”, piccoli programmi che semplificano lo sviluppo di applicazioni sulla sua blockchain.

Grazie a questi catalizzatori, XRP potrebbe sorprendere i mercati e competere ad armi pari con le crypto più consolidate.

