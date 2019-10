eToroX: lanciata versione 2.0 del linguaggio di programmazione open source Lira

La versione 2.0 del linguaggio di programmazione open source Lira di eToro permetterà di scrivere option contracts

Ancora novità in casa eToro. la nota piattaforma di social trading ha reso noto che Lira, il linguaggio di programmazione open source che è stato sviluppato da eToroX Labs, ha raggiunto una ulteriore evoluzione che permetterà adesso di scrivere option contracts su Blockchain Ethereum per il mercato dei derivati OTC.

L’importante annuncio, destinato ad entrare a pieno titolo nella cronologia di sviluppo di eToro Wallet, è giunto durante un workshop che si sta tenendo giusto oggi a Devcon V, Osaka. Proprio durante questo incontro Omri Ross, chief blockchain scientist di eToro, ha annunciato le nuove funzionalità di Lira versione 2.0. Tra queste nuove funzioni, ci sono proprio quelle che permettono di scrivere gli option contracts.

Ricordiamo che il linguaggio di programmazione Lira è stato recentemente definito come una delle "cose più geniali che accadono oggi nell’ambito della Finanza Decentralizzata". Oggi Lira è una delle due uniche soluzioni open source presenti sul mercato. Lira è da preferire alla seconda soluzione in quanto formalmente verificata.

Tecnicamente Lira è un linguaggio di dominio specifico che può essere utilizzato per la scrittura di contratti finanziari oggi utilizzati sulla blockchain di Ethereum e validi per gli asset OTC. Lira è riconosciuto come un linguaggio semplice da programmaree perfettamente capace di auto-eseguirsi, riducendo al tempo stesso i costi di transazione e gli interventi degli intermediari.

In merito all'importante novità, Ross ha affermato che ora gli sviluppatori saranno perfettamente in grado di usare Lira "per creare nuovi protocolli, con l'obiettivo di migliorare le inefficienze nel settore finanziario tradizionale".

Logicamente positivo anche il commento del CEO di eToro, Yoni Assia, che ha ricordato come il broker abbia a lungo accarezzato l'idea che molto presto sarebbe stato "possibile tokenizzare tutti i financial asset negoziabili". Ebbene secondo Assia, Lira, in quanto linguaggio di programmazione open source, altro non è che un passo verso la realizzazione di questo disegno. L'obiettivo finale, secondo Assia, è quello di permettere all'intera comunità "di scrivere e implementare contratti finanziari sicuri su Ethereum".

In relazione al lancio di Lira 2.0 sono arrivati anche i commenti di Nicolas Arqueros, CTO di Emurgo, e di Yoav Weiss, CTO di Tabookey. Il primo ha affermato che Lira sarà destinata ad essere una "svolta innovativa e importante nel mondo della DeFi" oivvero una "vera promessa di rivoluzionare il mondo finanziario tradizionale ". Weiss, invece, si è detto certo che nei prossimi due anni ci saranno tante persone che useranno Lira e che contribuiranno al suo sviluppo. L'obiettivo di lungo temrine è quello di ottenere dei progressi reali nell'efficienza del business finanziario.