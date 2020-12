PrimeXBT: recensione e opinioni sul broker

PrimeXBT è un exchange di criptovalute che consente di fare trading su diverse valute virtuali, ma anche su altri asset come Forex, indici e materie prime

PrimeXBT è un broker che negli ultimi mesi ha acquisito una crescente notorietà anche sul mercato italiano, dove si è candidato ad essere una piattaforma di trading di qualità per gli investimenti su Bitcoin e altre criptovalute come Ethereum, Litecoin e Ripple.

PrimeXBT non è regolamentato nell’Unione Europea. Prima di operare e usare la piattaforma PrimeXBT verifica che esso sia legale e regolamentato nel tuo Paese di residenza.

La società, fondata nel 2018, è oggi presente in oltre 150 Paesi, proponendo agli utenti un servizio di trading in leva finanziaria, con liquidità di lato livello e ampia gamma di strumenti di investimento.

Piattaforma PrimeXBT

PrimeXBT propone a tutti i suoi clienti una potente piattaforma di trading, con layout personalizzabile in modo tale che ogni utente possa scegliere di declinare il software secondo le proprie preferenze e comodità. In ciascun caso, sarà possibile fruire di una vasta suite di strumenti tecnici, che potranno rendere le proprie decisioni di investimento ancora più consapevoli.

Tra le principali opportunità di interazione, rammentiamo la possibilità di lavorare direttamente con i grafici integrati: più di 50 indicatori tecnici e numerosi strumenti di disegno consentiranno di analizzare in modo approfondito l’andamento dei prezzi e, di conseguenza, poter intercettare in autonomia le migliori opportunità finanziarie.

Ricordiamo anche che PrimeXBT propone diversi tipi di ordini nel relativo modulo, al fine di offrire ogni strumento necessario per eseguire la propria strategia di investimento. Dalla stessa piattaforma sarà poi possibile effettuare operazioni di prelevamento, deposito e mantenimento degli asset attraverso dei wallet personali, le cui criptovalute sono conservate in modo sicuro all’interno di un sistema di archiviazione offline che protegge gli utenti dai rischi di attacco informatico.

App PrimeXBT

Chi vuole fare trading in mobilità con PrimeXBT può utilizzare l’app del broker, disponibile per Android e iOS. In questo modo sarà possibile investire in sicurezza su oltre 30 asset tra criptovalute, Forex, materie prime e indici, direttamente dal proprio smartphone o dal proprio tablet.

L’app è di facile utilizzo e replica buona parte degli strumenti di investimento che sono già disponibili nella versione web based dello stesso software di negoziazione.

Criptovalute e altri prodotti di trading PrimeXBT

PrimeXBT ha costruito la propria notorietà internazionale attraverso gli strumenti di trading di criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e EOS, con leva finanziaria 100x e commissioni molto basse.

Tuttavia, è anche bene rammentare come Prime XBT consenta ai suoi clienti di poter accedere ad altri prodotti popolari come:

indici popolari, come S&P 500, FTSE 100 e molti altri;

Forex , andando long o short 25 principali coppie valutarie, sempre con leva finanziaria fino a 100x;

materie prime, potendo speculare sull’andamento dei prezzi delle commodity di alto profilo come petrolio e oro.

Tutti i prodotti finanziari sono negoziabili all’interno della stessa piattaforma di trading, in grado di assicurare un ingresso sui propri mercati preferiti con commissioni competitive ed elevati livelli di sicurezza.

Commissioni PrimeXBT

PrimeXBT fa pagare ai suoi utenti due tipi di commissioni:

commissioni commerciali , percepite in sede di apertura della posizione;

finanziamenti overnight , applicate nel caso in cui, per le operazioni di trading in leva finanziario, sia necessario mantenere aperta la posizione in più giorni (di conseguenza, se si apre e chiude una posizione in leva finanziaria all’interno dello stesso giorno, non si sarà soggetti a finanziamenti overnight).

Le commissioni variano a seconda dell’asset che si intende negoziare.

Per esempio, per poter negoziare Bitcoin si pagherà una commissione di trading dello 0,05% e una commissione di finanziamento overnight, long o short, dello 0,194% a titolo di daily funding rate.

Ricordiamo inoltre che PrimeXBT permette di operare sul margine. Questo significa che si sarà in grado di sfruttare il proprio investimento aprendo posizioni di dimensioni maggiori rispetto ai fondi che in realtà si deve avere in deposito. I requisiti di margine dipenderanno da strumento a strumento, e possono essere modificati in qualsiasi momento per poter riflettere le condizioni di mercato.

Anche in questa ipotesi, giova compiere un breve esempio, sempre in riferimento a Bitcoin.

Nel caso in cui il lotto sia inferiore a 25 BTC/USD, il requisito di margine sarà dell’1%, con possibilità di optare per una leva finanziaria di 1:100.

Assistenza PrimeXBT

I clienti di PrimeXBT possono ottenere l’assistenza che desiderano recandosi sul sito internet del broker, nella pagina dedicata al supporto.

Qui è possibile leggere le risposte alle domande più frequenti, e verificare i canali disponibili per un contatto con il customer care, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È inoltre possibile contattare l’assistenza clienti all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Registrazione PrimeXBT

Registrarsi a PrimeXBT è molto semplice. Tutto quello che bisogna fare per aprire un account con questo broker è infatti accedere alla pagina Registrati del suo sito internet ufficiale e compilare il form con email e password. Occorre altresì mettere un segno di spunta su “Accetto i termini e le condizioni e la privacy policy” e cliccare ancora su “Registrati”.

A questo punto occorre verificare la propria casella di posta elettronica e cliccare sul link di conferma appena ricevuto. Sarà dunque possibile completare l’iter di registrazione e iniziare subito ad operare sulla piattaforma di trading professionale di PrimeXBT.

Come ti abbiamo anticipato, però, non ci fidiamo di un broker non regolamentato nell'Unione Europea. Per questo motivo è consigliato operare con un broker autorizzato.

