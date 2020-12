Comprare Ethereum a fine anno: prezzo ETH verso massimi per il 2020

Ci sono ben 4 ragioni che inducono a pensare che la quotazione di Ethereum possa raggiungere il livello massimo nel 2020. Vediamoli insieme

Comprare Ethereum è ancora conveniente oppure l'occasione di entrare a prezzi bassi su ETHUSD per guadagnare poi con il rialzo è oramai sfumata? Se si tengono in considerazione alcuni elementi specifici, si deduce che il valore di ETH potrebbe ancora crescere nelle prossime settimane.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di ?CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Addirittura secondo alcuni analisti la quotazione di Ethereum potrebbe presto raggiungere il suo massimo per il 2020. Se questa ipotesi è vera allora non ci sono dubbi nella risposta da dare all'interrogativo iniziale e possiamo quindi affermare che comprare Ethereum conviene ancora almeno per le prossime settimane. Ciò significa che è conveniente anche fare CFD Trading su ETHUSD e a tal riguardo ricordo che sono alcuni broker come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) che non solo ti consentono di fare pratica con la comoda demo gratuita ma ti permettono anche di copiare dai traders più bravi grazie al social trading (provalo seguendo l'immagine in basso).

Trading CFD su Bitcoin: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Perchè prezzo Ethereum arriverà ai massimi 2020?

Sono 4 le ragioni che inducono a pensare che la quotazione di ETH possa salire ai livelli massimi per l'anno in corso. Per qualcuno questo scenario potrebbe sembrare un'utopia visto che i prezzi di Ethereum la scorsa settimana hanno segnato un ribasso ma non bisogna mai dimenticarsi che il valore di Ether è comunque ancora superiore del 45 per cento rispetto alla media del mese precedente.

Premesso questo i 4 elementi che inducono a pensare che il cross ETHUSD possa salira ancora sono i seguenti:

l'andamento dei prelievi dagli exchange : il forte deflusso che ha avuto inizio ad agosto si è chiuso a metà novembre dando l'impressione che gli investitori, perlomeno nel breve termine, intendevano ridurre le proprie posizioni. Nell'ultima settimana si è verificato un superamento dei prelievi da parte dei depositi. Questo è il segnale che i trader non sono intenzionati a vendere agli attuali prezzi di ETH .

: il forte deflusso che ha avuto inizio ad agosto si è chiuso a metà novembre dando l'impressione che gli investitori, perlomeno nel breve termine, intendevano ridurre le proprie posizioni. Nell'ultima settimana si è verificato un superamento dei prelievi da parte dei depositi. Questo è il segnale che . il premio dei futures è normalizzato : solitamente i contratti futures con durata tre mesi presentano un premium dell'1,5 per cento o comunque più alto rispetto agli ordinari exchange spot. Un'eventuale diminuzione di questo indicatore suona come un campanello di allarme per i trader. L'andamento dell'indicatore nelle ultime settimane mostra come, nonostante i recenti prezzi bassi, i trader continuano ad essere ottimisti sulle prospettive ( qui la demo per investire con eToro ).

: solitamente i contratti futures con durata tre mesi presentano un premium dell'1,5 per cento o comunque più alto rispetto agli ordinari exchange spot. Un'eventuale diminuzione di questo indicatore suona come un campanello di allarme per i trader. L'andamento dell'indicatore nelle ultime settimane mostra come, nonostante i recenti prezzi bassi, i trader continuano ad essere ottimisti sulle prospettive ( ). l'andamento del volume spot è in ripresa : tenere in considerazione i volumi oltre che i prezzi è indispensabile per quantificare quello che è l'interesse degli operatori. Ebbene attualmente i volumi sono sui livelli di metà novembre a quota 900 milioni di dollari

: tenere in considerazione i volumi oltre che i prezzi è indispensabile per quantificare quello che è l'interesse degli operatori. Ebbene attualmente i volumi sono sui livelli di metà novembre a quota 900 milioni di dollari rapporto tra opzioni put e call: mediante la distribuzione dell'attività tra opzioni put e opzioni call è possibile avere una percenzione del sentiment del mercato. La regola di interpretazione è la seguente: le opzioni put vengono usate dai trader per strategie ribassiste mentre le call per strategie rialziste. Se si considera che la quotazione ETH ha segnato un aumento del 45 per cento nell'ultimo mese e che i trader compran o strategie di opzioni che sono più neutre-ribassiste, si può ipotizzare che la situazione attuale non sia preccupante (qui il sito ufficiale eToro per investire su ETHUSD).

Ether ai massimi per il 2020: conclusioni

Concludiamo il post invitandoti a tenere conto di un elemento sopra a tutti gli altri. Tutti gli indicatori che abbiamo citato in precedenza sono rimasti stabili in un range neutro ma tendente al rialzo. Questo è fondamentale se si considera il recente calo del valore di Ether che non è da considerare come espressione di una inversione di tendenza. Morale: il prezzo di Ethereum ha tutto lo spazio per salire ai massimi per il 2020. Staremo a vedere.