Arriva la stablecoin ancorata all’Euro: cosa è e come funziona cEUR

Si chiama cEUR la nuova stablecoin ancorata all'Euro. Promotore dell'iniziativa è Celo, ecosistema blockchain mobile-first

Una stablecoin ancorata dall'Euro? Adesso è realtà e si chiama cEUR. Ad annunciare l'importante novità è stato Celo, l'ecosistema blockchain open source che permette a chiunque abbia uno smartphone di inviare e ricevere denaro in modo rapido.

Già prima del lancio di cEUR, Celo si era messa in evidenza nel comparto della finanza decentralizzata DeFi, per avere ideato cUSD, stablecoin Celo ancorata dal Dollaro Usa.

Grazie a cEUR gli utenti potranno adesso trasferire denaro in modo molto più veloce e rapido attraverso smartphone. Inoltre cEUR, così come cUSD, è anche supportata da più asset crittografici nella Celo Reserve, compresi il Bitcoin e Ethereum.

Stablecoin cEUR come funziona

Grazie al lancio di Celo Euro, tutti gli utenti di smartphone, vale a dire più di 6 miliardi di persone nel mondo, potranno adesso inviare, ricevere e scambiare stablecoin Celo in modo affidabile. Grazie a Celo si potranno effettuare rimesse peer-to-peer a basso costo tra numeri di smartphone. Gli utenti dell'ecosistema blockchain potranno beneficiare di un'alta velocità di transazione con tempi di blocco di 5 secondi ma anche di commissioni di transazione. Per questo Celo è molto conveniente.

Gli utenti che vogliono avere sia la stablecoin cEUR che la stablecoin cUSD, potranno anche beneficiare di un supporto più ampio e questo riguaderà non solo gli sviluppatori interessati a costruire su Celo, ma anche i gestori di telefonia mobile.

Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo, ha dichiarato che il trasferimento di denaro tra Paesi rappresenta ancora uan sfida a causa dei cosiddetti sistemi a silos che sono stati creati dai servizi finanziari tradizionali. Celo, in qualità di infrastruttura open source e stablecoin come Celo Euro, permettono un accesso facile alle risorse digitali da ogni parte del mondo e nel giro di pochi secondi, "creando un mercato delle rimesse completamente nuovo per l'Unione europea". Secondo il manager, inoltre, l'interesse che c'è attorno alla stablecoin cUSD, ha indotto a pensare che il lancio di una stablecoin, possa aiutare questo tipo di criptovalute a diffondersi anche per utilizzi che vanno oltre la speculazione e gli investimenti.

Celo: effetti sul mondo delle rimesse bancarie

I pagamenti peer-to-peer delle rimesse restano uno degli ambiti dei servizi finanziari che sono maggiormente capaci di generare attriti e si caratterizzano per costi elevati. Le stablecoin Celo, essendo basate su una blockchain economica, possono contribuire a vincere questa sfida poichè consentono una più veloce e più sicura circolazione rispetto alla rimessa tradizionale.

Uno dei vantaggi delle stablecoin di Celo è inoltre la possibilità che il trasferimento tracci la valuta in valuta fiat nel momento dell'invio e della ricezione. Grazie a questa caratteristica, il rischio di dover fare i conti con la volatilità è molto più basso.

Per quello che riguarda cEUR in particolare, la sua immissione sul mercato amplia l'accesso a chiunque in tutto il mondo voglia effettuare delle transazioni in valute che sono ancorate all'Euro. La stablecoin cEUR fornisce una risorsa digitale stabile per tutte le persone che devono fare i conti con il rischio inflazione.

cEUR è una valuta digitale affidabile che supportata da riserve tracciate, diversificate e dimostrabili.

Anche Deutsche Telekom nella rete blockchain di Celo

L'ecosistema blockchain open source Celo, intanto, ottiene importanti riconoscimenti. E' stato infatti annunciato l'ingresso di Deutsche Telekom nell’asset di Celo. La tedesca Deutsche Telekom si occuperà della gestione dell'infrastruttura di tutto l'ecosistema Celo.

Con questo scopo, T-Systems MMS - compagnia sussidiaria di Deutsche Telekom - svolgerà la funzione di validatore usando Open Telekom Cloud (OTC). Questo OTC è assolutamente sicuro e soddisfa tutti i requisti previsti dalla normativa vigente.

Deutsche Telekom aprirà anche la sua interfaccia di programmazione API SMS per permettere in questo modo ai validatori di inviare messaggi di verifica usando il loro servizio.

Tecnicamente la partecipazione di Deutsche Telekom in Celo verrà effettuata attraverso il fondo di investimento Telekom Innovation Pool (TIP).