Crollo Bitcoin: è peggiore candela mensile. Cosa succederà adesso?

Il comportamento del Bitcoin oggi è sempre più simile a quello del 2013: dopo la peggior candela mensile degli ultimi 10 anni, c'è spazio per un rally?

Il crollo del prezzo del Bitcoin ha gettato nel panico molti crypto-investitori. A causa del prolungato sell-off sono in tanti a pensare che la quotazione BTC sia destinata a non riprendersi perlomeno nel medio termine. A non condividere questo scenario pessimista è il noto analista PlanB, famoso per aver ideato il modello Stock-to-Flow sul prezzo del Bitcoin.

PlanB riconoscere che l'attuale fase di sell-off è destinata ad entrare nella storia ma, al tempo stesso, preferisce guardare avanti.

Secondo l'analista è vero che la candela mensile del Bitcoin è la peggiore degli ultimi 10 anni, ma è altrettanto vero che la situazione attuale ricordi sempre di più quanto avvenne nel 2013. La prospettiva di PlanB è quindi così riassumibile: l'attuale crollo del BTC non è la fine del Bitcoin ma, anzi, passata la fase ribassista ci sarà spazio per una crescita dei valori addirittura fino ai nuovi massimi.

La bull-run attuale (simile a quella del 2013) dovrebbe portare il prezzo del Bitcoin fino ai nuovi massimi storici entro la fine dell'anno. Una prospettiva che non stupirebbe più di tanto visto che le previsioni Bitcoin 2021 sono sempre state orientate su un possibile forte rialzo nella seconda metà dell'anno in corso.

Previsioni modello Stock-to-Flow sempre valide

Le cassandre dicono che, a causa del crollo del prezzo del Bitcoin, tutte le previsioni sono saltate. Questo è falso poichè le stime sul lungo termine restano valide. Sicuramente sono intatte le previsioni su Bitcoin che sono basate sul modello Stock-to-Flow. Secondo PlanB, a causa del nuovo crollo, in tanti hanno iniziato a temere che il valore del BTC possa anche precipitare a 20mila dollari.

Per l'analista, però, questo scenario è poco probabile. La recente price action, infatti, sembra indurre a pensare che il Bitcoin stia semplicemente replicando quanto avvenuto negli anni passati e, in particolare, nel 2013.

Ricordiamo che il modello S2FX colloca il Bitcoin in diverse fasi storiche passando da fenomeno di nicchia a mania ampiamente diffusa. Le previsioni di PlanB suggeriscono un prezzo di 288.000 dollari nel corso dell'attuale ciclo di halving che è compreso tra il 2020 e il 2024.

Il pullback ha spinto in tanti a porsi domande sulla longevità del modello anche perchè lo stesso PlanB ha sempre detto che essa è non garantita.

Nonostante ciò, però, quello che è avvenuto nel 2013 è un buon punto di riferimento per spiegare la corsa e successivo crollo che Bitcoin ha registrato quest'anno.

In particolare le pratiche di accumulo tra gli HODLer a lungo termine potrebbero anche essere inglobate in uno scenario double top che fa tornare la memoria al 2013.

L'idea di PlanB è condivisa (in parte) anche da Peter Brandt secondo il quale un rialzo parabolico del Bitcoin verso i nuovi massimi ci può essere solo dopo una nuova correzione dei prezzi più profonda rispetto a quella gà avvenuta.