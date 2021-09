Comprare BUSD: dove trovare Binance USD, la guida completa

Come e dove comprare Binance USD: la guida completa con le varie soluzioni (possibilità di acquistare BUSD a commissioni basse)

Vorresti comprare la stablecoin Binance USD ma non sai proprio da dove iniziare? Quello che ti occorre, se sei in questa situazione, è una guida che ti spieghi in modo semplice cosa fare in questi casi e soprattutto dove è possibile trovare Binance USD (simbolo BUSD). Proprio questa sarà la mission di questo post.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Iniziamo subito con l'evidenziare che i dubbi su come e dove comprare Binance USD non riguardano solo investitori che sono alle prime armi con le criptovalute. Anche chi ha una certa dimestichezza con il comparto e ha già investito nelle criptovalute più famose (Bitcoin, Ethereum, Cardano) può trovarsi in questa situazione. Il fatto è che Binance Coin non è un crypto-asset come il BTC ma è invece una stablecoin il cui valore è ancorato a quello del Dollaro Usa.

Binance USD: cosa è

Considerando che Binance USD è una stablecoin, cosa è che si acquista concretamente quando si decide di comprare BUSD? Essendo una moneta stabile, il valore di Binance USD è ancorato a quello del Dollaro americano. Ciò significa che sarà sempre possibile vendere e comprare 1 BUSD per 1 dollaro Usa.

Tecnicamente avere in portafoglio BUSD è molto utile per fare compravendita di criptovalute. Se per esempio hai intenzione di vendere un asset digitale in tuo possesso poichè ritieni che il suo valore sia destinato a scendere nell'immediato futuro, potrai sempre essere questa operazione in cambio di una stablecoin come BUSD invece che richiedere dollari Usa come contropartita.

I vantaggi di BUSD sono quindi intrinsechi nella stessa natura della stablecoin. Ricorrendo a questa moneta stabile, infatti, i tuoi soldi non dovranno mai uscire dall'exchange per essere convertiti ma potranno sempre restare in ballo per successive altre operazioni di riacquisto.

Binance USD, quindi, non avrà la fama del Bitcoin ma, come tutte le stablecoin, lato tecnico, è un asset molto utile e con ampi margini di utilizzo. Chi ha creato BUSD lo ha fatto perchè interessato a migliorare l’ecosistema finanziario decentralizzato mediante l'uso di una rete globale agile che consente alle risorse digitali di essere scambiate con sempre maggiore affidabilità e velocità.

Comprare Binance USD è sicuro?

Quando si parla di criptovalute la sicurezza viene prima di tutto. E' logico quindi chiedersi se comprare BUSD sia sicuro o si corrano dei rischi. La prima cosa da evidenziare è che BUSD ha avuto l'approvazione da parte del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS). Il fatto che una autorità finanziaria Usa si sia espressa favorevolmente è molto significativo e consente di andare sul sicuro e dissipare ogni dubbio: BUSD è una stablecoin assolutamente sicura (e ciò è supportato dal fatto che la NYDFS ha, fino ad ora, appravato e autorizzato solo 3 stablecoin tra le centinaia disponibili).

Per quanto riguarda l'operazione di acquisto, è necessario adottare alcuni accorgimenti.

Grazie alla nostra lunga esperienza nel settore delle criptovalute, sappiano bene che, spesso, siti poco sicuri e piattaforme exchange che hanno sede in posti sperduti, usino la fama degli asset digitali per effettuare veri e propri raggiri. Ciò significa che per comprare BUSD è assolutamente necessario affidarsi a exchange e a fornitori affidabili, autorizzati e in linea con la legge. Lascia perdere chi promette guadagni facili e utilizza al meglio i tanti vantaggi di una stablecoin.

Per operare puoi usare un fornitore multifunzione come eToro che consente di fare trading su tantissime criptovalute. Verifica se nella lista è presente anche Binance USD attivando il conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali. Per farlo è sufficiente seguire il bottone in basso senza lasciare il sito.

Comprare BUSD come funziona

Sperando di aver messo tutti in guardia dall'uso degli exchange truffa, vediamo adesso di spiegare, praticamente, come funziona l'acquisto di BUSD.

Le monete BUSD sono emesse come token ERC-20 sulla blockchain di una criptovaluta molto famosa, Ethereum. Ogni moneta BUSD è supportata nel rapporto 1: 1 da dollari statunitensi che sono detenuti in conti bancari di proprietà della società Paxos che è la partner dell'exchange Binance in questo progetto.

Per comprare BUSD ci sono due strade a disposizione:

attraverso un exchange come Binance

mediante un fornitore multifunzione come eToro (abbiamo già accennato in precedenza a questo broker)

Questi citati sono i modi più semplici per acquistare BUSD. Nei prossimi paragrafi spiegheremo come funzionano entrambe le modalità. Per la tua sicurezza, ti invitiamo a non considerare proprio i tanti siti e piattaforme poco chiare e senza autorizzazione che promettono di vendere BUSD al di fuori dei due canali citati in precedenza.

Comprare BUSD su Binance: come fare

Uno dei modi più immediati per comprare BUSD è attraverso Binance. Ovviamente nulla di cui stupirsi se Binance USD è tra le centinaia di criptovalute presenti sull'echange visto che a creare questa stablecoin è stata priorio Binance!

Le strade a tua disposizione per ottenere BUSD su Binance sono le seguenti:

Comprare BUSD con FIAT nel rapporto 1:1: in questo caso è necessario un bonifico bancario oppure la ricarica del tuo wallet FIAT Binance con altre valure per poi effettuare lo scambio

Comprare BUSD attraverso la conversione di stablecoin: in questo caso ci sono zero commissioni di transazione sui seguenti cross BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD, PAX/BUSD.

Comprare BUSD facendo trading: l'exchange supporta coppie di trading multiple che si possono scambiare con BUSD

Per comprare BUSD su Binance è sufficiente attivare un conto sull'exchange. Puoi farlo direttamente dal link in basso.

Comprare BUSD su eToro: è possibile?

E se le tante funzionalità che Binance offre per comprare BUSD non fossero di tuo interesse? Può sembrare assurdo ma non è affatto detto che a chi è interessato a speculare solo sulle oscillazioni di prezzo, o servizi di Binance possano interessare. Per esperienza sul campo possiamo anzi dire che la maggior parte dei trader che decidono investire su BUSD lo fa perchè interessata a guadagnare con la volatilità e non per possedere fisicamente monete BUSD.

In situazioni come queste è preferibile investire in criptovalute con un broker multifunzionale come eToro. Questo fornitore, in effetti, è davvero unico e completo poichè consente di investire in due modi: come exchange classico e come broker CFD. Grazie a questa doppia natura, eToro oggi è uno dei broker in assoluto più usati al mondo.

Il merito di questo primato è anche dei tanti strumenti messi a disposizione dell'investitore. Un esempio è il Copy Trading grazie al quale è possibile copiare i traders più bravi. Un ulteriore vantaggio è il fatto che anche questa funzionalità può essere testata in modalità demo.

Analizzando l'elenco di criptovalute disponibili su eToro (qui il sito ufficiale), Binance USD non compare. Niente paura perchè proprio eToro permette di comprare Binance Coin, la crypto nativa dell'exchange.

Comprare BUSD conviene? Opinioni finali

Binance USD è la stablecoin ideata da Binance. Questa semplici definizione basta per avere la certezza che BUSD non sarà una comparsa nel dinamico mercato delle criptovalute. Come hanno commentato alcuni analisti, la forza di BUSD deriva dal suo riferimento a Binance. Il futuro di questa stablecoin, quindi, non è in discussione.

Il fatto che BUSD sia poi una delle tre monete stabili autorizzate dalle autorità americane è un ulteriore punto di forza. Di contro ci sono le valutazioni basse e il fatto che, in quanto stablecoin, le oscillazioni di prezzo siano contenute. Come abbiamo detto in precedenza se si cerca un asset digitale più dicamico si può puntare su Binance Coin. Se invece l'obiettivo è trovare una stablecoin affidabile, allora comprare BUSD è certamente vantaggioso.