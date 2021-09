Kriptomat: recensione e opinioni. Come funziona l'exchange trader-friendly

Guida completa all'utilizzo dell'exchange Kriptomat: dall'apertura dell'account fino al versamento e al trading vero e proprio. Tanti vantaggi e tanta convenienza

Kriptomat è una piattaforma destinata all’acquisto, alla vendita, al trasferimento e allo stoccaggio di criptomonete. La società proprietaria della piattaforma è regolarmente iscritta nel Registro delle Attività Economiche dell’Unione Europea e di conseguenza è autorizzata ad operare in tutti paesi dell'area, compresa l'Italia. Kriptomat, inoltre, può vantare una licenza che permette l’Exchange online di divise numeriche e fiat.

Ultimamente si sta parlando molto di questo exchange e infatti, cercando sul web, è possibile trovare numerose opinioni espresse da utenti che hanno già fatto trading sulle criptovalute usando proprio la piattaforma Kriptomat. Sempre aggiornati

Da parte nostra, riteniamo che una recensione su Kriptomat all’altezza delle aspettative del trader, deve accompagnare l'investitore principiante step by step nel percorso della finanza digitale. Per questo motivo abbiamo articolato in paragrafi tematici la nostra guida sulla piattaforma. Leggendo la recensione sarà possibile trovare informazioni precise su quelli che sono i consueti dubbi con cui si è costretti a fare i conti ogni qualvolta si è dinanzi ad un nuovo exchange. Nel dettaglio:

Cosa è Kriptomat?

Come funzione e su cosa si può investire?

Come aprire un conto su Kriptomat?

Come effettuare il deposito e il prelievo?

Quali sono le commissioni che vengono applicate?

Nella parte finale della recensione, tireremo le somme appuntando quelle che sono le nostre opinioni sulla piattaforma. A proposito: chi ha già usato Kriptomat per investire in criptovalute, può raccontarci la sua esperienza nel box dei commenti in basso. Siamo sicuri che tutti i nostri lettori gliene saranno grati.

Recensione Kriptomat cosa è

Iniziamo la nostra recensione su Kriptomat occupandosi degli ideatori della piattaforma. Il team di Kriptomat è composto da esperti di nuove tecnologie A.I. e FinTech, ed ha il proprio quartier generale in Slovenia, paese in cui molti altri progetti di Blockchain sono stati concepiti. Dicembre 2017 è stato il periodo chiave nel quale i soci hanno portato avanti uno studio di mercato e dopo solo 6 mesi l'exchange Kriptomat è stato reso operativo. Per visitare la piattaforma e iniziare semplicemente a navigare nell'exchange non è necessario lasciare il nostro sito: basta cliccare sul link in basso.

L’hype che ha permesso alla piattaforma di crescere in fretta è stato lo spazio concesso ai servizi per investitori junior. Permettere ai trader con poca esperienza di entrare nel mondo delle crypto in modo semplice, rapido e sicuro è stato uno dei motivi principali per l’ascesa di Kriptomat.

Il valore aggiunto di Kriptomat cosa è dunque? È quello di poter comprare divise digitali con il proprio conto, con la carta di credito e con altri metodi come Skrill e Neteller. La semplicità d’uso, il layout conviviale ed ergonomico e la quantità di crypto che si possono scambiare ha decretato il successo della piattaforma. Bitcoin, Ethereum, XRP, DASH, Enjin, SunContract, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, TRON, Stellar, Cardano, IOTA, Monero, Ethereum Classic, NEO, Zcash, NEM, Augur,0xProject, OmiseGo, Loopring, Status, Propy, FunFair, Gnosis, Request Network, Metal e Civic sono le monete digitali presenti sull’Exchange del sito Kriptomat. L'offerta, quindi, è decisamente avanzata e colloca la piattaforma tra gli exchange più completi e con maggiore copertura sui vari crypto-asset.

Il portale Kriptomat cosa è capace di fare in più? Dispone di una piattaforma dove creare facilmente degli ERC-1155. Questo formato di gettoni Ethereum è un mix tra due protocolli: ERC-20 ed ERC-721. Il match permette di ottenere dei token ognuno con caratteristiche uniche. Si tratta di un format di emissione interessante che raggruppa in modo avanguardistico due concezioni in un solo coin.

Kriptomat è sicura?

Purtroppo il boom delle criptovalute ha portato alla nascita di numerosi exchange truffa che non fanno altro che usare la buona fede di trader alle prime armi per spillare soldi. Proprio perchè consapevoli di tutto questo su Borsa Inside consigliamo da anni di scegliere solo piattaforme autorizzate per comprare Bitcoin e fare trading sulle criptovalute. Kriptomat, come abbiamo anticipato parlando delle autorizzazioni, è affidabile e sicuro al 100%.

"Liberta’. Correttezza. Realizzazione" sottolinea lo slogan di benvenuto di Kriptomat, una piattaforma quasi pedagogica che approccia i trader con supporti e tutorials tradotti in 20 lingue, nonché con un Servizio Clienti altrettanto poliglotta. La sicurezza di una piattaforma di cryptocurrency inizia proprio dalla comprensione delle funzionalità e dalla trasparenza dei costi di transazione. La normativa dei mercati crypto sottosta’ alle direttive e alla vigilanza conformi alla Certificazione ISO 27002:2013 e alle disposizioni del Crypto Security Standard.

Non solo per la regolare licenza in seno all’Unione Europea Kriptomat è sicuro, ma anche per il sistema di autentificazione utilizzato durante l’accesso al panel personale.

Dopo la verifica dell’e-mail da parte del sito viene richiesto al trader di mettere in sicurezza l’account, attivando Google Authenticator G2A. Per fare questo passaggio importantissimo è necessario cliccare su Parametri al top della schermata e successivamente selezionare Sicurezza. Più in basso apparirà la action per Attivare Google Authenticator.

È l’App maggiormente utilizzata per generare codici di sicurezza, ed è disponibile per iOS e Android con configurazioni identiche sui due sistemi operativi. Un codice verrà inviato tramite SMS per certificare la corrispondenza tra utente e richiedente dell’attivazione. Uno scanner QR code concluderà il protocollo di sicurezza, fornendo sul display una chiave di autenticazione da conservare con cura. Permetterà di recuperare l’account e l’accesso ai dati personali in caso di smarrimento del device. Questo step supplementare di sicurezza richiederà di nuovo l’inserimento della chiave segreta, della password e del codice a 6 cifre che appare sul panel. Il metodo di doppia security è in primis la garanzia che Kriptomat è affidabile; il codice generato dall’App sarà richiesto ad ogni tentativo di connessione.

Kriptomat per minimizzare i rischi dei trader e innovare i sistemi di trasferimento valute ha stretto da pochissimo un accordo con Trust Payments. Sarà possibile usare carte di debito e credito in totale sicurezza, con un sistema di rilevamento frodi sensibilissimo. Una gestione multi valuta e un motore di pagamenti ricorrenti contro i rischi del day trading confermeranno ancora una volta che Kriptomat è sicuro. Superando le criticità della crittografia e dei processi di verifica nelle transazioni in valuta digitale (contro attacchi DDoS) la piattaforma permetterà agli investitori di creare portafogli con facilità e buone performance.

Come funziona Kriptomat

Iniziamo ad entrare nel vivo della nostra recensione su Kriptomat, spiegando come funziona l'exchange. Anzitutto va tenuto in considerazione che nel mondo delle review sulle piattaforme di monete digitali, una guida su Kriptomat deve mettere in risalto la semplicità d'uso dell'exchange sloveno.

Scambiare e tenere in portafogli multi valute è la mission di Kriptomat che ha costruito un vero e proprio corridoio finanziario da Euro a Bitcoin/Ethereum e viceversa da Bitcoin/Ethereum a Euro. Da ciò si deduce che su Kriptomat non è possibile comprare criptovalute (ad eccezione delle due a più alta market cap citate in precedenza) e pagare in Euro. Per comprare tutti i crypto-asset disponibili tranne i due primi della classe è necessario prima effettuare una conversione in Bitcoin o Ethereum.

Vista la rapidità di evoluzione, non è comunque da escludere che un domani il corridoio Euro/Bitcoin e Euro/Ethereum possa diventare un corridoio generale Euro/croiptovalute senza passaggi intermedi.

Comprare e vendere più di 30 currency senza passare dalle complesse piattaforme di trading è molto rassicurante anche per l’investitore principiante che ancora non conosce le terminologie tecniche delle borse online. Come sottolinea il CEO Srdjan Mahmutovic, Kriptomat può essere ritenuta una banca digitale con interessanti funzionalità supplementari, a partire da un portafoglio virtuale custodito e protetto per arrivare ad un Exchange dove scambiare gli attivi.

Come aprire un conto su Kriptomat

Una recensione davvero completa su Kriptomat è in grado di accompagnare il trader neofita dall’iscrizione al primo deposito fondi, per scambiare in totale libertà le migliori criptovalute del momento. Il bottoncino per iscriversi è ben visibile in alto a destra della pagina di benvenuto. In alternativa si può accedere alla pagiana di apertura del conto seguendo questo link ufficiale (>>>clicca qui). Il processo di apertura del conto su Kriptomat si basa semplicemente sull'inserimento di tutti i soliti dati personali:

identità

e-mail

password forte

identificazione doppia, obbligatoria e sistematica ad ogni login.

Se può essere di aiuto, consigliamo la visione di questo video pratico per imparare a registrarsi con pochi click sulla piattaforma.

Da tenere a memoria che, in caso di inattività per 15 minuti Kriptomat si disconnette automaticamente; una buona garanzia di sicurezza, ma penalizzante per i trader più speculativi. Anche se non è una piattaforma di trading in senso stretto, è necessario sapere come aprire un conto su Kriptomat per scambiare i propri Euro contro Bitcoin e Ethereum e questi ultimi contro gli altri crypto-asset (abbiamo descritto in precedenza il meccanismo della conversione).

Con Kriptomat, inoltre, possibile inoltre trasferire le proprie crypto valute su un wallet di supporto con stoccaggio cosiddetto a freddo. I tools a disposizione sul sito non sono complessi, infatti macchinosi trading non sono contemplati nella mission della piattaforma che resta rivolta soprattutto a chi è alla ricerca di un modo semplice per investire in criptovalute.

Come depositare soldi su Kriptomat

L’obiettivo principale della piattaforma Kriptomat è proporre un Exchange facile da utilizzare, anche per persone senza conoscenze tecniche. Trasferire i primi Euro sul conto è semplice e intuitivo: basterà cliccare sul bottone Deposito posto in alto a destra a lato del nome utente. Successivamente apparirà la dicitura Bonifico bancario/SEPA. Si dovrà selezionare uno dei conti bancari dal Menù a tendina e prima che il deposito su Kriptomat sia ultimato appariranno i dettagli del pagamento SEPA necessari e le informazioni sul trasferimento. È bene includere il numero di riferimento dell’operazione nelle informazioni sul bonifico effettuato.

ATTENZIONE >>> il nome del proprietario del conto bancario deve essere lo stesso del nominativo legato all’account Kriptomat.

Il passaggio successivo sarà quello di convalidare la transazione sul sito della banca dalla quale provengono gli Euro; cliccando su Deposito Effettuato arriverà una notifica via e-mail e SMS al ricevimento dei fondi. La piattaforma non applica nessun costo per questa modalità di deposito, ma potrebbe capitare che lo faccia la banca d’origine. Il deposito minimo che può essere effettuato su Kriptomat è di 35 Euro per transazioni SEPA; ma per fare trading è sufficiente raggiungere la soglia di 30 Euro.

Per imparare a depositare soldi sul conto Kriptomat tramite bonifico, può essere utile visionare il seguente video.

È possibile trasferire da qualsiasi wallet esterno altre criptomonete possedute; basterà scegliere dalla sezione Il mio Portafoglio la valuta digitale desiderata e finalizzare con il tasto Ricevere. È importante copiare l’indirizzo in sovrimpressione nella dashboard oppure si potrà optare per il QR-code.

E anche la fase di deposito fondi su Kriptomat può quindi essere gestita con pochi click. Obiettivo dell'exchange, infatti, è quello di condurre il trader alla pagina operativa senza inutili perdite di tempo.

Come prelevare soldi da Kriptomat

Ogni recensione su Kriptomat che si rispetti deve essere una guida per il trader alle prime armi, nella quale apprendere gli strumenti fondamentali delle transazioni. Siccome è possibile depositare soldi in Euro o in Criptovalute da qualsiasi conto o wallet, anche per i prelievi la piattaforma si comporta con la stessa flessibilità.

Per ritirare fondi è necessario tornare alla sezione portafoglio, cliccare sulla valuta digitale che si vuole trasferire e finalizzare l’operazione con il tasto Inviare. Nella finestra d’invio sarà richiesto l’inserimento dell’indirizzo di destinazione e l’ammontare dei fondi che si vogliono prelevare. Oltre a ritirare dall’account Kriptomat le criptocurrency è possibile anche effettuare prelievi in Euro.

In questo caso sarà necessario vendere una quantità di Coin adeguata alla cifra desiderata. Questa opzione si trova alla Sezione Comprare/Vendere; scegliendo quest’ultima si selezionerà la crypto dalla quale ci si vuole separare. Per recuperare infine gli Euro provenienti della vendita basterà fare pressione sul tasto Portafogli all’indicazione Euro e successivamente al comando Prelievo. Non resterà che scegliere il conto di ricezione e descrivere l’ammontare che si desidera prelevare.

Anche il ritiro dei soldi dal proprio conto è quindi semplice da gestire.

Kriptomat funziona come wallet?

Tra i wallet per stoccare criptomonete, Kriptomat resta una tra le scelte più facili da utilizzare e con il maggior margine di sicurezza. Solo una grande società FinTech può compromettersi con i suoi utenti al fine di appoggiarli nella gestione dei loro attivi digitali.

La piattaforma Kriptomat offre accesso ad un portafoglio multi valuta di facile navigazione, dove conservare un numero sempre crescente di criptomonete supportate. Siccome si rivolge ad un pubblico di principianti (ma non solo) mette a disposizione un conto di custodia delle valute possedute; quindi a tutti gli effetti Kriptomat funziona come wallet protetto da chiave personale.

Questa funzionalità così particolare è molto apprezzata come si evince dalle opinioni degli investitori. E' possibile provare il wallet Kriptomat attivando un account sulla piattaforma. Per farlo non è necessario lasciare il sito ma basta seguire il bottone in basso.

Kriptomat costi e commissioni

I costi e le commissioni applicate dalla piattaforma Kriptomat si collocano tra le quotazioni medie più basse se paragonate al mondo delle crypto Exchange concorrenti. Anche sotto questo punto di vista, quindi, Kriptomat presenta un'offerta molto vantaggiosa il cui obiettivo è quello di consentire anche ai trader meno esperti e con poco capitale a disposizione di iniziare ad investire in criptovalute. Come messo in evidenza sul sito sono applicate commissioni su:

Acquisto e vendita di attivi su Exchange Euro

Acquisto mediante carta bancaria e altri metodi di pagamento

Prelievo di criptomonete.

Per comprare da Euro a Criptovaluta le commissioni vengono calcolate nella misura dell’1,45% con un importo minimo di 1,45 Euro. Lo stesso parametro è applicato per la transazione contraria da Crypto a Euro.

Acquisti con carta di credito o debito superiori ai 100 Euro sono gravati da una fee del 3,70%; mentre le operazioni su Exchange da Criptovaluta a Criptovaluta sono totalmente free. Le commissioni applicate ad altri sistemi di pagamento come Skrill e Neteller sono pari al 5,35% sempre che si superi l’ammontare base di 100 Euro. Su Kriptomat costi e commissioni non sono caricate sul pagamento ma solo mediante fees di network relative ad ogni moneta. Per conoscere più da vicino tutta le condizioni previste in materia di costi e commissioni rimandiamo al sito ufficiale>>>clicca qui.

Kriptomat: la nostra opinione finale

Cominciare a muovere i primi passi nel mondo crittografico può sembrare difficile ma grazie ad una recensione come questa, l'aspirante trader può prendere coscienza dei vantaggi di un’interfaccia semplice e di un contenuto ricco in divise digitali e tutorial esplicativi. L’elevato standard di protezione garantito agli utenti è di somma importanza per rendere attraente un mondo finanziario pieno di concorrenza. La protezione del saldo di ogni investitore è il focus della piattaforma; i valori sono collocati in differenti portafogli interni e un monitoraggio costante degli attivi posseduti da ogni trader permette alti livelli di sicurezza.

I server di rete sono segmentati in modo che le informazioni sensibili non siano hackerate sia virtualmente che fisicamente. L’accesso ai motori è strettamente confidenziale, con ingressi regolati e severamente controllati dall’organo di vigilanza. Altri punti di forza sono le pratiche modalità di deposito e prelievo fondi e soprattutto tutto l'aspetto relativo a costi e commissioni.

Con Kriptomat si apre davvero il mercato digitale ad aspiranti investitori che sono affascinati dal mondo delle criptovalute e vorrebbero utilizzare un exchange facile e intuitivo. La nostra opinione finale non può che consigliare l’approccio friendly della piattaforma. Come abbiamo già detto in precedenza, chi ha già fatto trading con questa piattaforma può lasciare il suo giudizio nel box commenti in basso.

