Bitcoin pronto ad un rialzo impressionante? Bukele suggerisce di comprare BTC!

Il Bitcoin si è riportato sopra i 38mila dollari: ha ragione il presidente di El Salvador nel dire che ci sarà un boom inevitabile?

Quando riprenderà la tendenza rialzista su Bitcoin? Nelle ultime settimane ci siamo posti molte volte questa domanda dando spazio sia alle stime di chi da tempo parla di una imminente rialzo dei valori e sia alle previsioni, più tiepide, di chi è invece convinto che la fase di incertezza sia destimata a durare a lungo.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Dopo un periodo di stasi completa, alcuni segnali interessati sembrerebbero suggerire un possibile imminente rilancio dei prezzi. Iniziamo dai dati in tempo reale (grafico in basso).

Il prezzo del Bitcoin dopo essere rimasto schicciato a lungo sotto quota 35mila dollari, ha finalmente centrato quel guizzo che da tempo tempo mancava salendo fino a ridosso dei 38500 dollari. Dopo un'attesa durata settimane, quindi, la criptovaluta più importante è finalmente tornato nell'area dei 40mila dollari.

Il movimento registrato dal BTC ha premiato gli investitori che hanno scelto di comprare Bitcoin quando il valore del crypto-asset era di poco superiore ai 33mila dollari. In realtà tutti possono operare seguendo questa strategia grazie a broker come ad esempio eToro (qui trovi la nostra recensione). Questa piattaforma offre un servizio completo di trading sulle criptovalute e al tempo stesso mette anche a disposizione una serie di strumenti avanzati che possono essere molto utili ai traders alle prime armi. Un esempio è il Copy Trading grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi.

Copia le strategie dei traders più bravi su Bitcoin con il Copy Trading eToro>>>la versione demo è gratis

Ci sarà un rialzo impressionante sul Bitcoin?

Il segnale incoraggiante che Bitcoin ha lanciato nelle ultime ore è guardacaso arrivato in simultanea alla pubblicazione di un tweet del presidente di El Salvador in cui si afferma che un gigantesco rialzo sarebbe in arrivo sul BTC.

Ora Nayib Bukele non è propriamente una fonte neutrale visto che non solo è uno dei più grandi sostenitori delle criptovalute ma è anche il presidente dell'unico paese al mondo ad aver riconosciuto Bitcoin assegnando al crypto-asset corso legale. Premesso questo, però, il suo ragionamento è comunque interessante e da tenere in debita considerazione nell'ambito della definizione di strategie rialziste sulla criptovaluta (qui la guida per comprare Bitcoin).

There are more than 50 million millionaires in the world.



Imagine when each one of them decides they should own at least ONE #Bitcoin



But there will ever be only 21 million #Bitcoin



No enough for even half of them.



A gigantic price increase is just a matter of time. — Nayib Bukele ð??¸ð??» (@nayibbukele) January 31, 2022

Nel tweet di Bukele viene posto l'accento su quella che è la caratteristica alla base del Bitcoin ossia la limitatezza. Secondo il presidente di El Salvador, proprio il carattere limitato della criptovaluta a più alta market cap potrebbe dare ad un rialzo monstre delle quotazioni.

Bukele ha ricordato che i Bitcoin emessi non saranno più di 21 milioni e che, allo stato attuale, ci sono circa 50 milioni di milionari nel mondo. Il presidente ha quindi immaginato una situazione in cui ogni milionario decide di comprare un Bitcoin.

Per il presidente del disastrato paese del centro-america, sarà impossibile che ogni milionario compri un Bitcoin perchè la quantità dei BTC disponbile è molto contenuta. In pratica, facendo un calcolo rapido, non si saranno Bitcoin sufficienti neppure per metà dei milionari.

Cosa ne consegue da tutto questo ragionamento? A spiegarlo è stesso presidente di El Salvador: il rialzo impressionante del Bitcoin è solo una questione di tempo ma è inevitabile.

Una prospettiva interessante che può essere tradotta in strategie operative di tipo rialzista. Fondamentale, però, è usare solo broker affidabili per operare. Un esempio è il citato eToro che, tra i tanti vantaggi, ha anche quello di offrire la demo gratuita per fare pratica senza rischi.

Impara a fare trading online sul Bitcoin con la demo eToro>>>clicca qui per attivarla gratis

Ma torniamo al Bukele-pensiero. Per il presidente di El Salvador, il limite volontario alla quantità di Bitcoin che sono, alla fine, saranno in circolazione è un innegabile vantaggio rispetto alle valute tradizionali. Queste ultime, infatti, possono perdere valore nel momento in cui le banche centrali si mettono a stampare denaro. Ciò avviene nelle fasi caratterizzate da politiche monetarie accomodanti che infatti creano inflazione.

Recentemehte, aggiugiamo noi, le banche centrali hanno iniziato a cambiare rotta proprio perchè preoccupate dal rally duraturo dell'inflazione. La FED inizierà ad aumentare i tassi a partire da marzo. Secondo le ultime previsioni, la banca centrale Usa potrbebe addirittura effettuare 5 rialzi del costo del denaro nell'anno corrente. Proprio questa prospettiva è stata alla base della recente flessione della market cap degli asset digitali a partire da Bitcoin.