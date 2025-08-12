L’adozione istituzionale di Ethereum accelera con afflussi record negli ETF e strategie aziendali aggressive, segnando un nuovo capitolo nella competizione con Bitcoin e nell’espansione della finanza decentralizzata.

Nuovo record per gli ETF su Ethereum negli Stati Uniti

Nella giornata di ieri, Ethereum ha rotto un nuovo record riguardante gli afflussi negli ETF spot disponibili negli Stati Uniti, registrando 1,02 miliardi di dollari. BlackRock ha guidato la giornata con il suo prodotto ETHA, che ha raccolto quasi 640 milioni di dollari, la cifra più alta dalla sua introduzione. Fidelity si è posizionata al secondo posto con 276,9 milioni, mentre Grayscale ha attratto 66,6 milioni. Altri operatori come VanEck, Franklin Templeton, Bitwise e 21Shares hanno registrato afflussi compresi tra 3,9 e 4,9 milioni di dollari. Questo risultato ha superato il precedente record di 726,6 milioni del 14 luglio, avvicinando le performance degli ETF su Ethereum a quelle su Bitcoin, nonostante la capitalizzazione più contenuta di ETH.

Secondo analisti come Tom Lee, Ethereum sta guadagnando un ruolo strategico nei portafogli degli investitori istituzionali. Nate Geraci, presidente di NovaDius Wealth, ha evidenziato come inizialmente Ethereum fosse stato sottovalutato rispetto a Bitcoin, la cui narrativa di “oro digitale” era più semplice da comprendere. Oggi, invece, ETH viene percepito come “l’ossatura dei mercati finanziari del futuro”, grazie al supporto per smart-contract che permette di tokenizzare qualsiasi asset reale (RWA).

L’analista di Bloomberg Eric Balchunas prevede che l’ondata di afflussi possa stimolare la nascita di nuovi prodotti finanziari basati su Ethereum, ampliando l’offerta di strumenti per investitori retail e istituzionali.

Aziende quotate aumentano le riserve di Ethereum

Parallelamente, le società quotate in Borsa stanno aumentando in modo significativo le proprie riserve di Ethereum. BitMine ha acquistato 317.126 ETH in una sola settimana, portando le proprie disponibilità a 1,15 milioni di ETH, pari a circa 4,9 miliardi di dollari, diventando così la prima azienda a superare la soglia del milione di token in portafoglio.

SharpLink, seconda per quantità detenuta, ha raccolto 900 milioni di dollari per incrementare le proprie riserve, che ammontano a 598.800 ETH. Con queste mosse, entrambe le società si posizionano come protagonisti nel panorama degli investimenti in Ethereum, contribuendo a sostenere il rally in corso.

Perché investire nelle società “ETH treasury”

Secondo Geoff Kendrick, analista di Standard Chartered, le aziende che acquistano ETH per strategia di tesoreria possono rappresentare un’opportunità più interessante degli ETF spot. Questo perché, oltre a replicare l’andamento del prezzo di ETH, offrono potenziali vantaggi legati alla loro struttura societaria e a un “arbitraggio regolamentare” che potrebbe renderle più appetibili.

Negli ultimi mesi, i multipli NAV (rapporto tra capitalizzazione di mercato e valore delle riserve di ETH) di queste aziende si sono stabilizzati vicino a 1, rendendo il prezzo delle loro azioni più allineato al valore effettivo degli asset detenuti. Kendrick sottolinea che dal mese di giugno le società treasury hanno acquistato complessivamente una quantità di ETH paragonabile a quella detenuta dagli ETF statunitensi, pari a circa il 1,6% della fornitura circolante.

SharpLink annuncia nuovo investimento su ETH

SharpLink Gaming, gestita dal co-fondatore di Ethereum Josep Lubin, ha consolidato la sua trasformazione in società di tesoreria Ethereum. L’azienda ha annunciato un accordo da 400 milioni di dollari con cinque investitori istituzionali globali per aumentare ulteriormente le proprie riserve, con l’obiettivo di superare i 3 miliardi di dollari in ETH. Nonostante una flessione iniziale del titolo, le azioni hanno recuperato valore nelle contrattazioni after-hours, mantenendo un guadagno del 176% da inizio anno.

