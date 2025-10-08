Bitcoin - BorsaInside.com

Nel mondo delle criptovalute, esiste un periodo che molti investitori attendono con impazienza: l’Altcoin Season, o “stagione delle altcoin”. È il momento in cui le criptovalute alternative a Bitcoin registrano performance eccezionali, con rialzi percentuali che in passato hanno trasformato piccoli portafogli in grandi fortune. Tuttavia, per cogliere appieno le opportunità di questa fase, serve conoscenza, pianificazione e una strategia chiara.

Cos’è realmente l’Altcoin Season

L’Altcoin Season è una fase di mercato in cui le altcoin — ovvero tutte le criptovalute diverse da Bitcoin, come Ethereum, Solana, XRP o Dogecoin — crescono molto più velocemente rispetto a BTC. Questo fenomeno tende a verificarsi dopo il cosiddetto “halving” di Bitcoin, cioè l’evento che dimezza le ricompense per i miner e riduce l’emissione di nuovi BTC. Storicamente, nei mesi successivi a questo evento, Bitcoin attira inizialmente l’attenzione degli investitori, per poi cedere il passo alle altcoin, considerate più rischiose ma anche più redditizie.

Un indicatore chiave da tenere d’occhio è la Bitcoin Dominance (BTC.D), ossia la percentuale del valore complessivo del mercato crypto detenuta da Bitcoin. Quando questo valore diminuisce, significa che i capitali stanno fluendo verso le altcoin. È proprio in questi momenti che solitamente prende il via la stagione delle altcoin.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Come riconoscere i segnali di una Altcoin Season imminente

L’inizio di una Altcoin Season non è mai annunciato ufficialmente, ma ci sono alcuni segnali ricorrenti:

Bitcoin rallenta la sua crescita , dopo una fase di rialzo sostenuto.

, dopo una fase di rialzo sostenuto. Ethereum e le principali altcoin iniziano a sovraperformare BTC , seguite da progetti emergenti.

, seguite da progetti emergenti. Gli investitori, forti dei guadagni accumulati su Bitcoin, cercano nuove opportunità di rendimento.

L’interesse sui social, nei forum e nelle ricerche online si sposta verso altcoin più piccole.

Durante la stagione del 2021, ad esempio, Solana salì del 421% in soli tre mesi, mentre Ethereum registrò un +36% nello stesso periodo. Tuttavia, queste fasi non durano a lungo: in media si estendono per due o tre mesi, raramente superano il semestre, e spesso sono seguite da un brusco calo.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Come prepararsi strategicamente

Affrontare l’Altcoin Season con serietà significa agire da investitore consapevole, non da speculatore impulsivo. Questo periodo rappresenta una straordinaria occasione per ottimizzare i profitti o per ribilanciare il portafoglio. Ecco come:

Rivedi le tue posizioni prima che inizi la corsa. Valuta quali progetti hanno ancora basi solide e quali invece potresti voler liquidare. Se una criptovaluta non ha più prospettive concrete, la stagione delle altcoin è il momento ideale per venderla con profitto. Pianifica in anticipo le uscite. Non si tratta di “indovinare il picco”, ma di impostare una strategia di vendita graduale, magari distribuendo le operazioni su 60 giorni. Controlla l’emotività. La paura di perdere il treno (FOMO) è uno dei peggiori nemici dell’investitore. Comprare mentre i prezzi esplodono può sembrare irresistibile, ma spesso porta a perdite pesanti quando il mercato corregge. Gestisci il rischio. Più della metà delle criptovalute nate dopo il 2021 non esistono più o hanno cessato di scambiare. Concentrarsi su progetti con fondamenta reali — come volumi attivi, entrate, casi d’uso e partnership solide — è essenziale per non bruciarsi.

Cosa fare durante e dopo la stagione

Quando l’Altcoin Season entra nel vivo, la parola d’ordine è disciplina. Gli investitori esperti definiscono in anticipo quali asset mantenere a lungo termine e quali vendere progressivamente, sfruttando i picchi di domanda. L’obiettivo non è uscire completamente dal mercato, ma incassare parte dei profitti e mantenere una base di investimento per il futuro.

Dopo la fine del ciclo rialzista, è normale assistere a un periodo di correzione profonda, in cui molte altcoin perdono fino all’80% del loro valore. Chi ha saputo vendere con metodo, però, può reinvestire in modo selettivo, approfittando dei prezzi più bassi per acquistare progetti solidi a sconto.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it