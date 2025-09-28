prevendite crypto, altseason, altcoin, crypto, cripto, criptovalute, snorter, bitcoin hyper, maxi doge,
L’attuale fase di mercato evidenzia come l’altseason non sia più soltanto una possibilità, ma una dinamica in piena evoluzione, con indicatori tecnici e fondamentali che puntano verso un’espansione senza precedenti.

Segnali di una nuova fase storica per il mercato crypto

Gli indicatori tecnici, la bitcoin dominance e gli indici dedicati alle altcoin suggeriscono che ci troviamo all’inizio di una fase storica, l’altseason. Dopo anni di consolidamento e movimenti contrastanti, le altcoin stanno mostrando una forza crescente rispetto a Bitcoin, con segnali tecnici che ricordano le grandi rotazioni del passato.

Uno degli elementi più significativi è il breakout del rapporto $OTHERS/BTC, osservato da diversi analisti. Dopo anni di consolidamento e tendenze discendenti, il grafico ha superato il livello di estensione di Fibonacci 1.272, un punto che in passato ha coinciso con l’inizio di rally parabolici. Il prossimo target individuato dagli analisti è il livello 1.618, storicamente associato a fasi di espansione esplosiva delle altcoin.

L’indicatore MACD ha inoltre confermato una divergenza rialzista, segnale che la fase di debolezza sta lasciando spazio a un trend fortemente positivo. La rottura del canale ascendente iniziato nel 2018 indica un cambio strutturale che potrebbe dare vita a uno dei cicli più potenti degli ultimi anni.

Altseason Index sopra 75: conferma di un trend storico

A rafforzare il trend ci pensa l’Altseason Index, salito a quota 76, superando così la soglia critica dei 75 punti. Questo valore rappresenta storicamente il punto di non ritorno,  quando viene oltrepassato i capitali iniziano a fluire in massa da Bitcoin verso le altcoin. Ciò provoca spesso un’accelerazione nei token a media e bassa capitalizzazione, alimentando la speculazione e spingendo le valutazioni a livelli mai visti.

L’indice è in crescita costante da luglio, riflettendo una maggiore propensione al rischio da parte degli investitori. Gli analisti sottolineano che il mantenimento stabile sopra 75 potrebbe sancire un lungo periodo in cui le altcoin sovraperformeranno Bitcoin. Tuttavia, non manca l’avvertimento, queste fasi sono spesso accompagnate da forti oscillazioni e volatilità. In questa fase, è utile considerare progetti che potrebbero beneficiare di una crescita esponenziale una volta conclusa la fase di prevendita, come Maxi Doge, Bitcoin Hyper e Snorter.

Maxi Doge: il nuovo “cugino muscoloso” di Dogecoin

maxi doge, dogecoin, meme coin, crypto, cripto, criptovalute, doge

Maxi Doge ($MAXI) è emersa come una delle meme coin più promettenti dell’anno, posizionandosi come l’erede ribelle di Dogecoin e Shiba Inu. L’immaginario del “cane muscoloso” incarna la ricerca di guadagni massimi, una narrativa che ha già convinto i trader a investire oltre 2,5 milioni di dollari in fase di prevendita, con un obiettivo finale di oltre 15 milioni, e con un costo per token di soli 0,000259 dollari

La tokenomica è ben bilanciata, il 40% dei token destinati alla prevendita, il 15% per la liquidità e un forte impegno in marketing e community building. Gli investitori hanno già accesso a uno staking con APY del 133%, che diminuirà progressivamente con l’aumento della partecipazione. La roadmap include tornei gamificati, trading con leve fino a 1000x e partnership con piattaforme Futures. La forza del brand e l’approvazione di audit come SolidProof e Coinsult rafforzano la credibilità di un progetto che punta a cavalcare la narrativa meme coin verso nuove vette.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DI $MAXI DOGE

Bitcoin Hyper: la Layer2 su Bitcoin che cambia le regole

Bitcoin Hyper ($HYPER) si presenta come una delle innovazioni del 2025, una Layer2 pensata per Bitcoin, sviluppata sulla Solana Virtual Machine. Questo approccio risolve i limiti storici della blockchain di BTC, introducendo transazioni rapide, a basso costo e compatibilità con DeFi e dApp. Attualmente in prevendita a 0,012985 dollari, il progetto ha già raccolto oltre 18,3 milioni di dollari.

bitcoin hyper, btc, bitcoin layer2, bitcoin, MEME COIN

La sua proposta di valore è chiara, permettere interazioni in tempo reale con l’ecosistema DeFi mantenendo la sicurezza di Bitcoin. Gli utenti possono inviare e ricevere BTC quasi istantaneamente, interagire con NFT e partecipare a protocolli DeFi. Il DEX di Bitcoin Hyper è previsto entro fine anno, e analisti di settore lo hanno già definito “la miglior prevendita del 2025”. Con l’interesse crescente e una narrativa potente, $HYPER rappresenta un’opportunità unica per chi crede nella trasformazione della rete Bitcoin.

OTTIENI $HYPER IN FASE DI PREVENDITA

Snorter: il bot che sfida il trading su Solana

SNORTER, bot trading, meme coin, snort, crypto, cripto, criptovalute

Snorter ($SNORT) nasce come un bot di trading integrato in Telegram, capace di offrire velocità e protezione contro front-running, MEV e rug pull. Sviluppato su Solana, il progetto abbina basse commissioni a un’interfaccia intuitiva, permettendo acquisti rapidi in SOL, ETH, BNB e stablecoin. 

La prevendita ha già raccolto oltre 4,1 milioni di dollari, con un prezzo di 0,1055 dollari per token e un meccanismo di staking con APY del 115%. Il valore aggiunto di Snorter sta nella sua multifunzionalità, con copy trading, dashboard in tempo reale, commissioni ridotte e meccanismi di governance guidati dalla comunità. Con oltre 12.000 follower su X e una roadmap focalizzata su nuove utility, Snorter punta a diventare un alleato fondamentale per gli investitori alla ricerca di rapidità e sicurezza.

ENTRA NELLA PREVENDITA DI SNORTER

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

