XRP si muove in una fase di forte compressione, mentre negli Stati Uniti debutta un nuovo ETF basato su strategie di opzioni che amplia l’offerta crypto per investitori istituzionali.

ETF su XRP con rendimento passivo al 3%

L’annuncio del nuovo ETF e la tensione tecnica su XRP contribuiscono a ridefinire il quadro per la 4° crypto più capitalizzata del settore, con dinamiche che riguardano trend, flussi e prospettive. Amplify ETFs ha lanciato XRPM, il primo ETF basato su un modello di rendimento da opzioni legato all’andamento di XRP all’interno della famiglia YieldSmart. Il gestore, con oltre 16 miliardi di dollari in asset, prosegue così l’espansione dei propri strumenti dedicati a strategie di crescita e generazione di reddito.

Il nuovo fondo adotta una struttura covered call con opzioni settimanali, progettata per offrire un reddito mensile del 3% combinato con una partecipazione ai movimenti di prezzo del token. Le opzioni vengono scritte su una parte dell’esposizione XRP, preservando upside illimitato sulla porzione restante del portafoglio. L’utilizzo di contratti con scadenza breve consente una maggiore frequenza di regolazione degli strike e un potenziale incremento della resa totale.

La strategia punta a bilanciare gestione del rischio, esposizione a una delle blockchain più consolidate per le istituzioni e un flusso di reddito basato sui premi delle opzioni. Il fondo non detiene XRP direttamente, ma ne replica l’esposizione attraverso strumenti derivati gestiti in modo attivo da Amplify Investments e dai sub-advisor Kelly Strategic Management e Penserra Capital.

Il ruolo di XRP nei pagamenti globali

XRP continua a distinguersi come uno degli asset più utilizzati nei sistemi di pagamento cross-border grazie alla velocità, ai costi ridotti e alla struttura decentralizzata del XRP Ledger, una blockchain open-source ottimizzata per volumi elevati di transazioni. La sua funzione di asset-ponte permette trasferimenti 24/7 quasi istantanei a costi marginali, rendendolo un’alternativa efficiente ai tradizionali canali internazionali.

Oltre ai pagamenti, l’infrastruttura supporta tokenizzazione di asset, funzioni DeFi e applicazioni per imprese. L’adozione da parte di istituzioni finanziarie e partner tecnologici continua a rafforzarne il ruolo nel settore della liquidità digitale.

Prezzo di XRP sotto pressione

Attualmente, XRP viene scambiato intorno a 2,13 dollari dopo un calo del 12% nell’ultima settimana, coinvolto in una fase dominata da forti deflussi negli ETF su Bitcoin. Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su BTC hanno perso 2,96 miliardi di dollari da inizio novembre, portando Bitcoin da un prezzo di 111.200 dollari agli attuali 91.650 dollari.

Il grafico di XRP evidenzia un triangolo simmetrico in maturazione, delimitato da una trendline discendente dal massimo di 3,90 dollari e una linea di supporto crescente dalla zona di 1,80 dollari. Il prezzo si trova nella parte inferiore della struttura, dove ogni rimbalzo ha incontrato vendite costanti. Sul breve, un rimbalzo verso l’area 2,20-2,23 è possibile, ma la serie di massimi decrescenti indica che i venditori restano dominanti per ora.

Il supporto più sensibile resta nell’area 2-2,10 dollari, punto di contatto con la trendline ascendente attiva da settembre. Una rottura netta esporrebbe un’area di liquidità più ampia verso 1,95 dollari, mentre un cedimento più profondo riporterebbe il prezzo verso gli 1,80 dollari.

Per tornare in un trend rialzista, XRP deve riconquistare i 2,40 dollari, in modo da neutralizzare la pressione attuale. La resistenza superiore si trova tra 2,80 e 2,85 dollari, in corrispondenza del limite superiore del triangolo.

Best Wallet: la soluzione per custodire realmente i token

Con una crescente attenzione istituzionale verso le altcoin, strumenti come Best Wallet guadagnano attenzione grazie alla loro capacità di offrire un’esperienza multi-chain, sicura e completamente non-custodial. La piattaforma integra acquisti diretti sia tramite crypto che con carta di credito, un DEX per scambi rapidi, supporto a oltre sessanta blockchain, una sezione dedicata ai progetti emergenti e un aggregatore di staking per ottenere rendimenti passivi sugli asset detenuti.

Il token $BEST, attualmente in prevendita a 0,025965 dollari per token, offre ulteriori vantaggi come fee ridotte, accesso anticipato ai nuovi progetti, rendimento da staking del 76% e un sistema di cashback fino all’8% sulle cripto spese con la Best Card. La prevendita ha quasi raggiunto i 18 milioni di dollari in fondi raccolti, sostenuta dalla crescente domanda per wallet avanzati e strumenti di gestione autonoma.

Tra staking, DEX integrato e funzionalità avanzate di gestione delle risorse, Best Wallet rappresenta una soluzione adatta a chi desidera partecipare in modo consapevole alle nuove opportunità del mercato crypto. La prevendita offre un ingresso scontato prima delle future quotazioni sugli exchange, momento in cui il prezzo potrebbe beneficiare dell’esposizione a un pubblico più ampio.

