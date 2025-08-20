🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il prezzo di API3 scende improvvisamente: scopri i fattori dietro il calo e come la presale di Maxi Doge sta catturando l’attenzione degli investitori.

API3 è sceso del 13% nelle ultime 24 ore, dopo un rally settimanale di quasi l’85%, una correzione dovuta principalmente a prese di profitto dopo una fase di ipercomprato e a un rallentamento del momentum delle altcoin. 

API3 continuerà a cadere o si riprenderà? Intanto la prevendita di MAXI, costruito su Ethereum come API3, vola a $1,2 milioni: ecco perché questo token sta suscitando tanto interesse.                                     

VISITA LA PREVENDITA DI MAXI DOGE

API3: che cos’è?

Gli smart contract spesso faticano ad accedere a dati affidabili, mentre le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) appaiono come una soluzione a questo problema: l’obiettivo di API3 è quello di consentire la creazione, la gestione e la monetizzazione di versioni decentralizzate di API su scala. 

Al momento non c’è modo per gli smart contract di stabilire una connessione diretta con le API per ottenere i dati più recenti e questo ha portato a un aumento di popolarità per gli oracles, una forma di middleware che si interpone tra le API e gli smart contract, aumentando i costi e la centralizzazione. 

API3 intende aggirare questo problema consentendo ai fornitori di API di gestire i propri nodi.

API3 perde oltre il 13% in un giorno: continuerà a crollare?

Da un punto di vista tecnico, l’RSI a 7 giorni di API3 ha toccato 91,07 il 19 agosto, il valore più alto da giugno 2025, indicando condizioni di ipercomprato estremo. Valori elevati di RSI spesso portano a prese di profitto, soprattutto dopo movimenti parabolici. 

L’istogramma MACD (+0,045) ha mostrato un indebolimento del momentum rialzista mentre il prezzo si avvicinava alla resistenza di 1,80$. Ora API3 è a $1,25: questo potrebbe portare a una correzione più profonda verso il supporto a 1,10$.

Il volume di scambi su API3 nelle ultime 24 ore è aumentato del 29%, raggiungendo 633,38 milioni di dollari, in concomitanza con delle liquidazioni, in quanto i tassi di finanziamento negativi sulle piattaforme di derivati come BloFin hanno scoraggiato le posizioni long con leva.

Infine la probabilità di un Altcoin Season Index è scesa del 13% in 24 ore, arrivando a 40/100, a favore di una rotazione di capitali verso Bitcoin (dominanza al 59%). Il settore degli oracoli, in cui opera API3, è più sensibile ai cambiamenti di rischio rispetto alle grandi capitalizzazioni. 

Il calo di API3 quindi rappresenta una correzione sana dopo un momentum insostenibile, accentuato dalle dinamiche del mercato dei derivati e da una cautela diffusa nel settore. Considerati questi fattori, al momento la tendenza ribassista sembra prevalente.

Maxi Doge (MAXI) raggiunge $1,2 milioni: la migliore alternativa ad API3?

AD 4nXdRCwVN1mSCqKziLgq1Qpgw94MORwZ8LaADt wYFZU8qsMZ 1WmK1lbJ N8RHf2eYS hcJmFY EZbx5cw6uKw4O1Ax2LGcOP

La prevendita di Maxi Doge (MAXI) ha già superato la soglia di 1 milione di dollari: il progetto abbraccia lo stile di vita degen, ovvero quello che punta al guadagno. Il prezzo di prevendita si attesta a 0,000253 $, con i primi acquirenti che otterranno ricompense per lo staking fino al 225% di APY. 

Il 40% dell’offerta è destinato alla vendita pubblica mentre un altro 25% viene destinato al Maxi Fund per alimentare marketing, partnership e liquidità.

Il progetto prevede listing sugli exchange, competizioni di token ed espansione multi-chain per mantenere la community coinvolta. 

Per partecipare alla prevendita, basta collegare un wallet compatibile per ottenere MAXI scambiando ETH, BNB, USDT, USDC o pagando direttamente con carta di credito.
                   

VISITA LA PREVENDITA DI MAXI DOGE

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
3.8/5 (783)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
3.6/5 (466)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.7/5 (449)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.2/5 (2234)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.