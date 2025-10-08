Aptos (APT) continua la sua corsa rialzista grazie alla proposta del primo ETF targato Bitwise e l’integrazione di USD1, segnando un possibile cambio di paradigma per la blockchain Move-based e l’intero settore altcoin.

Bitwise propone il primo ETF su Aptos

Bitwise Asset Management ha depositato presso la SEC statunitense un modulo S-1 per la creazione del primo ETF basato su Aptos (APT), un passo storico che segnerebbe l’ingresso ufficiale di questa blockchain di nuova generazione nel panorama istituzionale. Se approvato, sarebbe il primo ETF al mondo legato a una rete basata sul linguaggio Move, sviluppato in origine dal progetto Diem di Meta.

Gli analisti vedono questa proposta come una dichiarazione di fiducia nelle potenzialità tecnologiche di Aptos, una piattaforma rinomata per scalabilità, sicurezza e facilità d’uso per gli sviluppatori. L’ETF potrebbe inoltre rappresentare un’importante apertura verso una nuova fase di adozione istituzionale per gli asset digitali al di fuori del duopolio Bitcoin–Ethereum.

APT mantiene il momentum rialzista

Negli ultimi sette giorni, il prezzo di Aptos (APT) è aumentato del 27,02%, con un rialzo giornaliero dell’1,72%, mentre la capitalizzazione di mercato ha raggiunto 3,8 miliardi di dollari. Attualmente, il token viene scambiato a 5,19 dollari, sostenuto da un volume di trading stabile a 341,6 milioni di dollari, segnale di equilibrio tra domanda e consolidamento.

Secondo l’analista Lennaert Snyder, il prossimo obiettivo tecnico si trova in area 6,18 dollari, considerata la seconda zona di “take profit” (TP2). Una chiusura sopra la resistenza dei 5,47 dollari confermerebbe la forza del trend, aprendo la strada verso il target chiave di 6,77 dollari. In caso di correzione, l’area dei 5 dollari rappresenta un supporto cruciale e una potenziale zona di re-entry per chi punta a cavalcare la prossima ondata rialzista.

La community di Aptos resta fortemente ottimista

I dati mostrano che il 76% dei partecipanti al sondaggio sulla direzione del mercato mantiene una prospettiva rialzista, mentre solo il 24% esprime un sentiment negativo. Questo indica una fiducia crescente nella solidità tecnica e nel potenziale di crescita di Aptos, sostenuta dal crescente interesse istituzionale dopo la notizia dell’ETF.

L’ottimismo della community si allinea con il quadro tecnico, rafforzando l’idea che Aptos possa guidare una nuova fase di espansione nel mercato altcoin. Tuttavia, la presenza di una minoranza prudente suggerisce che alcuni investitori restano cauti in vista di possibili correzioni di breve periodo, tipiche dei mercati crypto dopo forti rally.

USD1 su Aptos: la nuova frontiera dei pagamenti

Parallelamente al rally di APT, la blockchain Aptos sta vivendo una fase di forte adozione grazie al lancio della stablecoin USD1, sviluppata da World Liberty Financial e collegata alla famiglia Trump. Con una capitalizzazione di 2,68 miliardi di dollari, USD1 è ancorata 1:1 al dollaro e si propone come soluzione innovativa per pagamenti rapidi e payroll decentralizzati destinati a startup e DAO.

L’integrazione di USD1 offre numerosi vantaggi, transazioni istantanee, costi ridotti e maggiore efficienza nei pagamenti internazionali. Tuttavia, la sua natura politicamente connotata solleva dubbi regolatori, soprattutto in Europa, dove il quadro normativo MiCA potrebbe complicare l’utilizzo di stablecoin non emesse nell’UE. Nonostante ciò, USD1 rappresenta un passo avanti significativo verso un’economia Web3 più funzionale e accessibile, con potenziale d’impatto per l’intero ecosistema Aptos.

$MAXI: la potenza di Dogecoin pronta a esplodere

Con questo rialzo generalizzato tra le criptovalute, anche le meme coin tornano protagoniste, e tra queste spicca Maxi Doge ($MAXI), la meme coin “muscolare” di nuova generazione.

Sviluppata su Ethereum (ERC-20), Maxi Doge rappresenta il “cugino ambizioso e palestrato di Doge”, simbolo di forza e massimizzazione dei profitti. Il progetto ha già raccolto oltre 2,8 milioni di dollari nella sua prevendita al prezzo di 0,000261 dollari, con un obiettivo di raccolta di 15,76 milioni.



La tokenomics prevede il 40% dei token per la prevendita, 15% per la liquidità, 40% per il marketing e 25% per il “Maxi Fund”. Oltre al trend virale, $MAXI offre staking con APY del 120%, audit di sicurezza da SolidProof e Coinsult, tornei a premi, e partnership con piattaforme di Futures per effettuare trading in leva fino a 1.000x.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it