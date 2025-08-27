L’ultima fase di mercato ha visto Ethereum tornare protagonista nelle criptovalute, con nuovi massimi storici raggiunti e un rinnovato ottimismo da parte degli analisti, che adesso puntano a 20.000 dollari per ETH nei prossimi mesi.

Ethereum verso nuovi massimi di prezzo

Il cofondatore dell’exchange BitMEX e popolare analista di criptovalute, Arthur Hayes, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni su Ethereum dopo le dichiarazioni del presidente della FED Jerome Powell, ipotizzando un possibile target tra 10.000 e 20.000 dollari entro la fine del ciclo rialzista. Secondo l’imprenditore, la combinazione tra politiche monetarie espansive sotto la presidenza di Donald Trump e l’afflusso di capitali istituzionali potrebbe innescare un’accelerazione senza precedenti.

Ethereum ha già dimostrato forza nei giorni scorsi, superando il precedente record di 4.789 dollari del 2021 e segnando un nuovo massimo storico di 4.953 dollari il 24 agosto. Hayes ritiene che, una volta superata la resistenza psicologica dei 5.000 dollari, il percorso verso nuovi livelli di prezzo possa diventare molto più agevole, complice anche la crescente domanda da parte delle treasury aziendali come Bitmine e Sharplink che hanno accumulato oltre 10 miliardi di dollari in ETH come riserva strategica.

Il ruolo degli ETF e degli investitori istituzionali

Un contributo fondamentale al rally di Ethereum arriva dai fondi negoziati in borsa (ETF), che hanno registrato flussi in entrata record negli Stati Uniti. Nella sola giornata di ieri, gli ETF quotati negli Stati Uniti hanno raccolto 455 milioni di dollari, con Blackrock e Fidelity come maggiori contribuenti. Attualmente, gli ETF su ETH detengono oltre il 5% della fornitura complessiva, confermando la fiducia del mercato istituzionale.

Questi dati risultano particolarmente significativi se confrontati con Bitcoin, i cui ETF hanno totalizzato nello stesso giorno afflussi per 88 milioni di dollari. L’analisi di diversi esperti suggerisce un cambio di rotta verso Ethereum con la Bitcoin dominance in ribasso, favorito sia dalla sua capacità di generare rendimento passivo grazie allo staking, sia da una maggiore chiarezza normativa dalla SEC.

Altseason imminente secondo gli esperti

Dopo che Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto nuovi massimi storici, sempre più esperti sono convinti che una nuova altseason sia imminente, con il calo della dominance di BTC scesa dal 66% al 58% e l’espansione delle performance di ETH come indicatori di un rinnovato interesse per le altcoin.

Secondo gli analisti, le meme coin rientrano tra i settori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa dinamica, affermandosi come la categoria crypto più performante del 2024. Di recente, progetti come BONK e Dogecoin hanno attirato investitori istituzionali e richieste di ETF, dimostrando come l’interesse per questo tipo di criptovalute focalizzate sulla community stiano assumendo un ruolo sempre più rilevante.

La prevendita della nuova meme coin Maxi Doge

Mentre Ethereum e Bitcoin consolidano la loro leadership, molti investitori guardano alle prevendite di nuovi progetti come occasione per anticipare il mercato e beneficiare di possibili apprezzamenti futuri.

Tra i progetti più discussi si inserisce Maxi Doge (MAXI), una nuova meme coin a tema Shiba Inu che punta a replicare e superare il successo di Dogecoin. Il token ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in meno di due mesi e viene proposto in prevendita sul sito ufficiale al prezzo di 0,000254 dollari, destinato ad aumentare nelle prossime fasi di vendita.

Il progetto si distingue per un approccio più aggressivo e orientato alla community, con l’introduzione di leva per il trading fino a 1.000x grazie a partnership con piattaforme di futures, oltre a tornei gamificati e premi per i migliori trader.Gli investitori che partecipano adesso alla prevendita possono godere di un rendimento da staking del 190% APY, che si ridurrà progressivamente con la crescita dei partecipanti. La roadmap del progetto include attività di community-building, eventi dedicati e un fondo strategico per garantire esposizione e crescita.

Con audit già completati da SolidProof e Coinsult, che hanno certificato la sicurezza del codice, Maxi Doge si presenta con solide basi di sviluppo e sarà lanciato sulla blockchain Ethereum. $MAXI è acquistabile tramite il sito ufficiale o l’app Best Wallet, utilizzando ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito, senza importo minimo richiesto. Una volta quotato sui principali exchange, il token potrebbe trarre vantaggio dalla narrativa in crescita delle meme coin e dal traino delle meme coin già consolidate come Dogecoin e BONK.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it