Aster non è soltanto un nuovo token esplosivo, ha mostrato infatti segnali concreti di essere diventato un protagonista importante nel settore dei DEX, specialmente per chi punta sulle piattaforme che offrono perpetual trading e derivati on-chain.

Aster: debutto da record grazie a CZ

Il token di Aster, la nuova piattaforma DEX focalizzata sul trading perpetuo ad alta frequenza, ha registrato una delle performance più impressionanti del 2025. Lanciato il 17 settembre al prezzo di 0,02 dollari, ASTER ha segnato in pochi giorni un rally vertiginoso del 7.000%, toccando i 1,98 dollari il 21 settembre. Questo exploit ha spinto la capitalizzazione fino a 3,3 miliardi di dollari, prima di un fisiologico ritracciamento agli attuali 1,48 dollari, con la capitalizzazione scesa a 2,46 miliardi di dollari.

A infiammare l’interesse del mercato è stato l’endorsement di Changpeng Zhao (CZ), fondatore di Binance, che con un post su X ha alimentato la percezione di legittimità del progetto. Da quel momento, numerosi exchange centralizzati come Bitget e Bybit hanno listato ASTER, mentre sul fronte DEX il token è disponibile su più network, tra cui BNB Chain, Ethereum, Solana e Arbitrum. La popolarità di CZ nella scena crypto ha accelerato l’ascesa del token, creando un’ondata di FOMO tra investitori e trader.

Nonostante l’euforia, il rally di ASTER è stato accompagnato da forti polemiche. Secondo diverse analisi on-chain, 6 wallet controllerebbero oltre il 96% della fornitura, con alcuni utenti che spingono l’accusa fino a sostenere che Binance detenga il 95% degli 1,65 miliardi di token in circolazione. Una concentrazione di questa portata alimenta inevitabilmente sospetti di manipolazione e rende il prezzo del token vulnerabile alle mosse di pochi attori.

Rivalità con Hyperliquid e mossa di Hayes

L’ascesa di Aster si è intrecciata con la vicenda di Hyperliquid (HYPE), il leader per volume scambiato e revenue generata tra i DEX del momento. Il 21 settembre, Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e grande sostenitore di Hyperliquid, ha liquidato 96.600 token HYPE per 5,1 milioni di dollari, incassando un profitto di circa 823.000 dollari. Un’uscita sorprendente, dato che solo poche settimane prima Hayes aveva previsto un potenziale rally di HYPE fino a 5.000 dollari (+126x) per il 2028.

Per alcuni, la mossa riflette la mentalità di un trader opportunista pronto a monetizzare profitti a breve termine. Per altri, invece, rappresenta un cambio di scenario imposto dall’emergere di Aster come rivale diretto. Come ha commentato un utente: “Hayes avrebbe avuto ragione se CZ non avesse lanciato Aster. Quando le condizioni cambiano, i trader si adattano”. Il token $HYPE perde il 5,9% nelle ultime 24 ore, scendendo ad un valore di 49,7 dollari rispetto al prezzo record di 59,4 dollari toccato nella scorsa settimana.

Performance e previsioni di ASTER

Secondo i dati di DeFiLlama, Aster ha già superato Hyperliquid per volume DEX giornaliero, con 669 milioni di dollari scambiati in 24 ore, contro i 514 milioni di HYPE. Sul fronte tecnico, il grafico a 1 ora mostra un’area critica di resistenza tra 1,45 e 1,60 dollari, un suo superamento potrebbe aprire la strada a un recupero fino a 1,99 dollari, con estensioni Fibonacci che indicano 2,9 e 3,46 dollari come target successivi. Viceversa, in caso di ritracciamento, i supporti chiave si trovano a 1,26 e 1,08 dollari.

Aster potrebbe ripercorrere la parabola di Binance Coin (BNB) nei cicli precedenti, ma la sua traiettoria dipenderà dal bilanciamento tra narrativa, endorsement e sostenibilità di lungo periodo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.