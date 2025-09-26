Secondo i dati più recenti, Aster ha già superato Hyperliquid per volume di trading giornaliero e commissioni generate, diventando il DEX più utilizzato nella DeFi per il trading. Quali sono le prospettive?

Un mercato in piena espansione

Il settore dei perpetual DEX è oggi uno degli angoli più caldi del mercato cripto. Gli exchange decentralizzati sono piattaforme che permettono di effettuare trading di asset Futures e Spot direttamente su blockchain, rimanendo sempre in possesso dei propri asset e senza richiedere alcun processo di KYC.

Non tutti i DEX, però, sono costruiti allo stesso modo, alcuni stanno emergendo come veri hub di innovazione, con caratteristiche uniche e potenziale di crescita esplosivo. In questo scenario, due nomi dominano la scena, Hyperliquid (HYPE) e Aster Dex (ASTER).

Hyperliquid: il leader perde la corona

Hyperliquid è entrato in scena a fine 2024, imponendosi subito come attore principale nel mercato dei perpetual DEX. Il token nativo, HYPE, è passato da 3,81 a oltre 32 dollari nel primo mese, toccando un massimo storico di 59,30 dollari prima di correggere agli attuali 43,4 dollari. Un guadagno di quasi il 600% in un anno, sostenuto da una tokenomics pulita e una distribuzione basata su airdrop, che ha rafforzato la convinzione della community.

Sul piano tecnico, Hyperliquid colpisce per le sue prestazioni, oltre 200.000 transazioni al secondo e un central limit order book (CLOB) in grado di competere con la velocità e la liquidità dei principali exchange centralizzati. Offre fino a 50x di leva, e con un market cap di 14,6 miliardi di dollari e solo il 27% della supply in circolazione, Hyperliquid rimane un gigante del settore.

La proposta di riduzione della supply

Un recente sviluppo che ha acceso il dibattito è la proposta di DBA Asset Management di ridurre la fornitura di token HYPE del 45%. Il piano prevede la revoca dei token non ancora emessi, il burning delle riserve del fondo di assistenza e l’eliminazione del tetto massimo di 1 miliardo di token. Secondo Jon Charbonneau, responsabile dell’iniziativa, il modello attuale porta a una valutazione distorta del progetto, mentre un taglio migliorerebbe l’attrattiva per gli investitori.

La proposta ha raccolto consenso da figure come Haseeb Qureshi di Dragonfly Capital, che ha definito inefficiente l’attuale allocazione comunitaria. Tuttavia, non mancano le critiche, alcuni commentatori ritengono che ridurre l’emissione futura possa limitare la crescita del protocollo.

Aster Dex: lo sfidante supportato da CZ

Se Hyperliquid era il campione in carica, Aster Dex è lo sfidante che è riuscito a spodestarlo per volumi di trading dopo solo una settimana dal lancio. Il token ASTER ha già sorpreso il mercato crypto salendo ad un prezzo record di 2,47 dollari e market cap di 4 miliardi di dollari, dopo una quotazione iniziale di 0,08 dollari. Il movimento rialzista è stato spinto dal supporto di YZI Labs (ex Binance Labs) e dal fondatore di Binance, CZ.

Aster offre due modalità di trading:

Pro Mode , con order book centralizzato e la possibilità di piazzare ordini nascosti.



, con order book centralizzato e la possibilità di piazzare ordini nascosti. Simple Mode, basata su AMM, per un’esperienza più accessibile.



In più, propone fino a 1.001x per la leva sui futures e commissioni tra le più basse del settore, elementi che attraggono trader professionisti.

Previsioni e movimenti delle balene

Secondo l’analista Marcell, ASTER potrebbe crescere del 480% e superare HYPE in capitalizzazione (14,7 miliardi di dollari), arrivando vicino ai 10 dollari per token. L’esperto cita come benchmark il market cap massimo raggiunto da HYPE a 18 miliardi di dollari, cinque volte superiore a quello attuale di Aster. Anche Danny, che aveva previsto correttamente il rialzo iniziale a 2 dollari, stima che il market cap di ASTER possa toccare 8-10 miliardi di dollari già la prossima settimana, sostenuto dall’airdrop previsto per il 5 ottobre e dallo sblocco del 4% della fornitura.

Intanto i grandi investitori si muovono, il 22 settembre una balena ha venduto 1 milione di HYPE per 60,5 milioni di dollari, spostando poi 21,5 milioni di USDC verso Aster.

Best Wallet è l’anello di congiunzione dei DEX

Per interagire con piattaforme come Hyperliquid e Aster Dex, gli utenti hanno bisogno di web3 wallet efficienti e sicuri. Qui si inserisce Best Wallet, un wallet decentralizzato, con supporto a più di 60 blockchain, non custodial, che integra anche un proprio DEX interno e un aggregatore di staking per ottenere interessi passivi. Oltre alla gestione degli asset digitali, offre strumenti avanzati come un AI chatbot, accesso anticipato a prevendite e airdrop tramite la funzione Upcoming Tokens, e analisi di mercato.



Il token nativo, $BEST, si trova in fase di prevendita sul sito e permette di ridurre le commissioni di scambio, ricevere un cashback fino all’8% utilizzando la Best Card, ottenere interessi maggiorati per lo staking, e un interesse passivo sul token del 66%. $BEST è disponibile al prezzo per token di 0,025695 dollari, con oltre 16 milioni di dollari già raccolti dagli utenti, fiduciosi in un suo apprezzamento dopo la quotazione sugli exchange.

