Il confronto tra Hyperliquid e Aster ha catalizzato l’attenzione del mercato crypto nell’ultima settimana, con i due exchange decentralizzati che stanno ridefinendo il panorama del trading nella DeFi.

L’ascesa di un nuovo competitor: Aster

Hyperliquid rappresenta ormai una realtà consolidata nel trading di perpetual futures, grazie a un volume stabile intorno ai 4,15 miliardi nelle 24 ore e una struttura pensata per sostenere una crescita di lungo periodo del token nativo. Con una capitalizzazione di 17,6 miliardi di dollari, il token $HYPER che ha raggiunto un record di 59 dollari e una TVL di 2,61 miliardi di dollari, il protocollo si conferma come uno dei progetti più redditizi della DeFi. Il suo modello single-chain garantisce bassa latenza e alta leva finanziaria, caratteristiche che attirano i trader professionali.

Dall’altro lato emerge Aster, un nuovo DEX nato dalla fusione di ApolloX con Astherus e sostenuto dall’ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ). Il token nativo del protocollo ($ASTER) ha registrato una crescita vertiginosa del +1.960% in sette giorni, con una capitalizzazione che ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari al prezzo di 1,68 dollari per token. Aster si distingue per l’approccio multichain, operando su Ethereum, Solana e BNB Chain, e introducendo funzioni come ordini nascosti, privacy avanzata e in futuro anche derivati legati ad azioni.

La piattaforma ha già gestito oltre 1,4 miliardi di dollari di volume nelle prime 24 ore, con più di 2 milioni di utenti registrati. Grazie al supporto di Zhao, Aster è stato rapidamente quotato sui exchange di rilievo tra cui Binance Alpha, MEXC, Bybit, Gate.io e HTX, consolidando il suo ruolo da nuovo protagonista del settore.

I punti di forza e i rischi

Il successo iniziale di Aster è stato favorito da airdrop, programmi di farming e incentivi di migrazione, ma resta da capire se la piattaforma riuscirà a trattenere gli utenti oltre la fase speculativa. Al contrario, Hyperliquid beneficia di una community fedele e di un modello più stabile, e sta aumentando la sua offerta con il lancio della nuova stablecoin USDH.

Dal punto di vista tecnico, alcuni analisti segnalano la formazione di un pattern ribassista su ASTER, con possibilità di correzione verso l’area di 1,50 dollari. Tuttavia, le previsioni a medio-lungo termine restano rialziste, con target indicati a 4 e persino 10 dollari.

BNB domina tra le altcoin

Anche grazie alla spinta generata dall’attività su Aster, BNB si è imposto come la vera protagonista tra le altcoin a larga capitalizzazione. La criptovaluta legata a Binance ha segnato nuovi massimi storici, toccando i 1.060 dollari dopo un rialzo del 12,4% nell’ultima settimana, affermandosi come miglior performer tra i principali asset digitali. In confronto, ETH, XRP, SOL, DOGE, ADA, TRX, LINK, AVAX e SUI non hanno registrato movimenti significativi, mentre HYPE ha perso il 2,1%, evidenziando la forza relativa di BNB in questo momento di mercato.

Occhi puntati sulle prevendite crypto

Il confronto tra Hyperliquid e Aster dimostra come il mercato DeFi stia vivendo una fase di forte innovazione. In parallelo, anche il comparto delle prevendite crypto sta attirando crescente attenzione da parte degli investitori, offrendo accesso anticipato a progetti che possono registrare rapidi apprezzamenti una volta quotati sui principali exchange.

Tra le prevendite più discusse spicca Best Wallet, un ecosistema avanzato che unisce wallet multichain non-custodial, DEX integrato e strumenti di staking. La piattaforma consente di acquistare criptovalute da oltre 60 blockchain, senza KYC, e integra una sezione “Upcoming Tokens” che permette agli utenti di individuare i progetti emergenti con potenziale di crescita.



Il token nativo $BEST offre vantaggi esclusivi: accesso anticipato alle prevendite, sconti sulle commissioni, cashback fino all’8% e rendimento maggiorato nello staking. La roadmap include inoltre il lancio di una carta crypto per i pagamenti diretti.

Con un prezzo di prevendita di 0,025675 dollari per ogni $BEST e 16 milioni già raccolti, Best Wallet si sta affermando come una delle opportunità più rilevanti nel panorama attuale, grazie alla combinazione di utilità concreta e interesse crescente degli investitori.

