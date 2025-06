L’iniziativa del gruppo Trump Media and Technology Group rappresenta una delle mosse più significative dell’anno nel settore crypto, con un investimento diretto in Bitcoin e lo sviluppo di strumenti finanziari legati agli asset digitali.

La SEC approva il maxi investimento in Bitcoin

Trump Media and Technology Group, società pubblica fortemente controllata dalla famiglia Trump, ha ottenuto il via libera dalla SEC per una raccolta fondi da 2,3 miliardi di dollari destinata volta a finanziare una strategia di tesoreria in Bitcoin. L’approvazione riguarda un modulo S-3 per la rivendita di circa 56 milioni di azioni ordinarie e 29 milioni di note convertibili, raccolti da circa 50 investitori, tra cui spicca un contributo da 100 milioni di dollari da parte di Don Wilson, CEO di DRW Investments.

Questa operazione, conclusa il 30 maggio e formalizzata il 13 giugno con la dichiarazione di efficacia da parte della SEC, è stata definita da Trump Media una delle più ampie strategie di tesoreria in Bitcoin mai realizzate da una società quotata.

Bitcoin entra nei bilanci di Trump Media

L’introduzione di una Bitcoin Treasury segna una tappa fondamentale nell’evoluzione strategica dell’azienda. Oltre a detenere liquidità e strumenti finanziari tradizionali, Trump Media includerà Bitcoin nei propri asset in bilancio, offrendo così ai suoi azionisti un’esposizione diretta alla principale criptovaluta.

La custodia dei Bitcoin sarà gestita da Crypto.com e Anchorage Digital, due realtà di rilievo nel panorama crypto per sicurezza e infrastruttura. Il CEO Devin Nunes ha descritto l’iniziativa come parte di un’espansione “aggressiva” finalizzata a rafforzare la presenza dell’azienda nella cosiddetta Patriot Economy, un segmento di mercato ideologicamente vicino alla base elettorale di Donald Trump.

Bitcoin ed Ethereum in unico ETF

L’impegno dell’azienda nel settore crypto non si ferma alla tesoreria. Trump Media ha infatti presentato alla SEC una richiesta per la registrazione di un nuovo fondo quotato (ETF) che investirà direttamente in Bitcoin ed Ethereum, suddividendo il patrimonio in proporzione 75% BTC e 25% ETH. Il fondo sarà sponsorizzato da Yorkville America Digital, con l’exchange Crypto.com come custode e provider per staking e liquidità.

Le azioni dell’ETF saranno quotate sul NYSE Arca, ma l’avvio effettivo è subordinato all’approvazione definitiva del modulo 19b-4 da parte della SEC. Se approvato, si tratterebbe di uno dei pochi ETF misti su asset digitali offerti al pubblico statunitense.

Ritornano gli afflussi negli ETF su Bitcoin

Il settore degli ETF su Bitcoin ha registrato una netta inversione di tendenza tra il 9 e il 13 giugno, con afflussi netti per 1,37 miliardi di dollari dopo due settimane consecutive di deflussi. Questo segnale di fiducia è giunto nonostante il recente scontro in Medio Oriente e la volatilità del prezzo di Bitcoin, che ha mostrato debolezza nella prima parte della settimana, salvo poi risalire ad un valore attuale di 107.300 dollari.

L’interesse rinnovato da parte degli investitori istituzionali suggerisce che il mercato sta interpretando sempre più Bitcoin come un asset strategico, soprattutto in un contesto macroeconomico incerto.

BTCBULL cavalca la narrativa pro-Bitcoin

In questo scenario di crescente istituzionalizzazione di Bitcoin, emergono progetti orientati a capitalizzare sull’espansione della narrativa crypto. Tra questi si distingue BTC Bull Token ($BTCBULL), un token in fase di prevendita che fonde la viralità delle meme coin a premi in Bitcoin e dinamiche di staking ad alto rendimento.

BTCBULL è concepito per accompagnare la corsa di Bitcoin verso traguardi simbolici come i 150.000 dollari. Ogni volta che Bitcoin supera soglie psicologiche (es. 125.000$ o 150.000$), il token $BTCBULL attiva un meccanismo automatico di burn dei token e distribuzione di premi in Bitcoin per gli holder, creando una dinamica deflazionistica e incentivante. Lo staking del token offre in questo momento un rendimento annuo del 55% APY e rappresenta una delle componenti chiave per attrarre investitori alla ricerca di rendimenti passivi nel medio-lungo termine.

La prevendita ha già superato i 7 milioni di dollari raccolti, mostrando il forte interesse dei cripto investitori per questa iniziativa, ed è acquistabile ad un prezzo scontato di 0,002565 dollari per altri 15 giorni, prima che il token venga quotato sugli exchange.

L’adozione crescente di Bitcoin da parte di società quotate, la diffusione degli ETF spot e l’apertura normativa degli Stati Uniti stanno consolidando uno scenario in cui progetti come BTCBULL possono trovare terreno fertile. Le ricompense legate alle milestone di prezzo di Bitcoin e il forte richiamo verso la community crypto più attenta all’evoluzione del mercato, ne fanno una proposta potenzialmente interessante per chi vuole diversificare l’esposizione alle popolari meme coin durante il ciclo rialzista.

