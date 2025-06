Il Senato degli Stati Uniti ha compiuto un passo determinante verso la regolamentazione delle stablecoin, segnando un potenziale punto di svolta nel panorama delle criptovalute e della finanza digitale. Nel frattempo, importanti istituti bancari e il magnate Jack Ma entrano nel mercato delle stablecoin.

Il GENIUS Act apre la strada alle stablecoin

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato nella giornata di ieri, con una maggioranza di 68 voti a favore contro 30, l’avanzamento al voto finale del Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), una proposta che mira a istituire un quadro normativo completo per le stablecoin di pagamento. Il provvedimento si presenta come la prima vera iniziativa federale per regolamentare in modo sistemico le valute digitali ancorate al dollaro statunitense e ad altri asset tradizionali, come Treasury bills e riserve liquide.

La proposta prevede l’obbligo per gli emittenti di detenere riserve di pari valore rispetto alle stablecoin emesse, l’obbligo di trasparenza mensile sui fondi di riserva e l’autorizzazione all’emissione solo per entità regolamentate, come le filiali di banche assicurate o altri soggetti qualificati. Sono previste anche clausole etiche che vietano a membri del Congresso e funzionari di alto livello del ramo esecutivo di emettere stablecoin durante il mandato pubblico.

Un segnale di apertura da parte dell’industria bancaria

Il settore bancario, finora molto cauto nei confronti delle criptovalute, inizia a guardare con maggiore interesse al mondo delle stablecoin. Brian Moynihan, CEO di Bank of America, ha dichiarato che l’istituto è pronto a valutare il lancio di una propria stablecoin non appena il quadro normativo sarà ben definito. Il CEO ha sottolineato che fino a oggi era incerto se tali attività fossero compatibili con la regolamentazione bancaria vigente, ma l’approvazione del GENIUS Act e di altre proposte collegate potrebbe aprire nuove opportunità nel settore.

Allo stesso tempo, l’associazione bancaria del Texas ha accolto positivamente le modifiche al disegno di legge che tutelano l’attuale operatività bancaria, impedendo che le big tech possano emettere stablecoin senza una reale infrastruttura finanziaria sottostante.

Il segretario del Tesoro Scott Bessent è convinto che le stablecoin possano raggiungere una capitalizzazione di 2 trilioni di dollari nei prossimi 5 anni, sostenendo il potere d’acquisto del dollaro USA.

Interesse globale verso le licenze per stablecoin

Anche fuori dagli Stati Uniti si registrano segnali di accelerazione sulle cripto stablecoin. Ant International, società controllata dal fondatore di AliBaba, Jack Ma, ha annunciato l’intenzione di richiedere licenze per emettere stablecoin a Hong Kong e Singapore. In questi due hub finanziari dell’Asia, le autorità stanno perfezionando normative dedicate, con l’entrata in vigore prevista entro agosto 2025. Ant potrebbe anche estendere le richieste al Lussemburgo, rafforzando così una presenza globale nel settore dei pagamenti digitali.

A inizio settimana, anche i 2 colossi bancari europei, Deutsche Bank e Société Générale, hanno annunciato nuove iniziative nel mercato delle stablecoin. Questi sviluppi testimoniano una tendenza chiara: le stablecoin non sono più solo strumenti speculativi o sperimentali, ma si stanno affermando come asset digitali utili per abbassare i costi ed aumentare l’efficienza delle infrastrutture di pagamento tradizionali.

