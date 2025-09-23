AVAX ha recuperato le perdite subite nella giornata di ieri in poche ore, mostrando una resilienza impressionante e la capacità di attrarre capitali istituzionali, grazie a sviluppi per la tokenizzazione e il supporto di player finanziari di rilievo.

Scaramucci scommette su Avalanche

Anthony Scaramucci, fondatore di SkyBridge Capital ed ex direttore della comunicazione alla Casa Bianca, ha espresso pubblicamente fiducia in Avalanche, entrando come investitore e consigliere strategico.

Intervistato dalla CNBC il 22 settembre, ha descritto la blockchain come un vero e proprio “coltellino svizzero delle Layer1”, capace di adattarsi a diverse esigenze grazie alla sua architettura modulare e alle subnets. Queste ultime consentono alle aziende di costruire blockchain personalizzate per la gestione di asset tokenizzati, fondi e strumenti finanziari, in linea con i requisiti regolatori.

Scaramucci ha sottolineato che istituzioni di primo piano come BlackRock e Visa stanno già adottando Avalanche, consolidando la sua credibilità al fianco di Ethereum e Solana. L’ex consigliere della Casa Bianca non ha abbandonato il suo ottimismo su Bitcoin, che vede a 180.000-200.000 dollari entro fine 2025, ma la sua scommessa su AVAX riflette un interesse concreto per piattaforme capaci di coniugare efficienza tecnica e applicazioni reali per le aziende.

AVAX One: la prima società Nasdaq

Parallelamente, AgriFORCE Growing Systems ha annunciato una trasformazione epocale, la società cambierà nome in AVAX One, diventando la prima quotata al Nasdaq con un patrimonio interamente dedicato al token Avalanche.

L’operazione prevede una raccolta di capitale da 550 milioni di dollari, suddivisi tra 300 milioni tramite PIPE (Private Investment in Public Equity) e altri 250 milioni di dollari da private equity. L’obiettivo dichiarato è accumulare oltre 700 milioni di dollari in token AVAX, rafforzando la presenza istituzionale e riducendo l’offerta circolante. Dopo l’annuncio, le azioni AGRI sono passate da 2,41 a un massimo di 10 dollari, assestandosi poi intorno a 7,14 dollari.

La nuova strategia, sostenuta da figure come Anthony Scaramucci e Brett Tejpaul (Coinbase Institutional), posiziona AVAX One come veicolo regolamentato per investitori che cercano esposizione diretta a Avalanche, segnando un precedente storico per la sua blockchain.

AVAX rialza la testa: dati on-chain e prospettive di prezzo

Il prezzo di AVAX è rimbalzato dai minimi di 29,4 dollari, toccati nella giornata di ieri, agli attuali 35 dollari, segnando un rialzo del 20,4%. Oltre alle mosse istituzionali, i dati on-chain confermano la solidità della ripresa di AVAX. Il Total Value Locked (TVL) sulla rete ha raggiunto il livello più alto da agosto 2022, segnale di crescente attività e fiducia nell’ecosistema DeFi di Avalanche. Anche i derivati supportano la narrativa rialzista, l’open interest sui Futures ha toccato 1,79 miliardi di dollari, vicino ai massimi storici, indicando nuovi flussi di capitale e potenziale per ulteriori rialzi.

Nell’ultimo mese AVAX è in rialzo del 37,8% e dal punto di vista tecnico il prezzo regge sopra il supporto dei 30 dollari e punta ora alla resistenza dei 39,61 dollari, livello target derivato dal breakout di un canale ascendente.

L’RSI giornaliero sopra quota 70 indica un forte momentum rialzista, mentre il MACD ha confermato un crossover positivo a metà settembre. Se confermata, questa spinta potrebbe proiettare AVAX verso i 40 dollari e oltre, aprendo la strada a un nuovo massimo di ciclo.

Un modello innovativo per ottenere meme coin

Mentre Avalanche cattura l’attenzione istituzionale, le prevendite di nuove criptovalute attirano l’interesse degli investitori retail, tra queste si distingue Pepenode, un progetto che presenta il nuovo modello mine-to-earn per ottenere meme coin.

Gli utenti possono acquistare Miner Nodes in un server virtuale personalizzabile, aumentare l’hashpower con upgrade e iniziare a guadagnare immediatamente meme coin. Ogni upgrade comporta il burning del 70% dei token $PEPENODE utilizzati, introducendo una dinamica deflazionistica che riduce l’offerta circolante. Lanciato su Ethereum come token ERC-20, $PEPENODE integra smart contract per mining, staking, referral e burning, con una supply totale di 210 miliardi di token. Il progetto ha una dashboard in tempo reale, un sistema referral al 2% e bonus in meme coin, offrendo un approccio gamificato al mining virtuale.

La roadmap prevede upgrade via NFT, classifiche per sfide competitive e campagne marketing con influencer di prestigio, posizionando Pepenode come uno dei progetti più innovativi e accessibili per la nuova ondata di investitori alla ricerca di meme coin ad alto potenziale.

Il token $PEPENODE è acquistabile in prevendita al solo costo di 0,0010702 dollari per token, con interesse da staking APY del 950% e con 1,4 milioni di dollari raccolti finora.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.