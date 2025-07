Citigroup, JPMorgan, Bank of America e altri colossi finanziari si preparano a lanciare token digitali regolamentati, puntando su depositi tokenizzati, stablecoin e tecnologia blockchain per restare competitivi nel nuovo scenario digitale.

Citigroup pronta al lancio della “Citi Stablecoin”

Citigroup ha confermato ufficialmente il proprio interesse verso il lancio di una stablecoin a marchio Citi, destinata principalmente ai pagamenti transfrontalieri. Durante la conference call sui risultati del secondo trimestre 2025, la CEO Jane Fraser ha delineato le quattro aree strategiche in cui la banca intende muoversi, ovvero la gestione delle riserve per stablecoin, l’integrazione dei flussi fiat–crypto, la custodia di asset digitali e, soprattutto, i depositi tokenizzati. “Stiamo considerando l’emissione di una Citi stablecoin,” ha affermato Fraser, sottolineando come il settore rappresenti un’opportunità concreta per rafforzare la posizione di Citi nei servizi digitali avanzati.

Citi ha già attivato il suo sistema Citi Token Services, una piattaforma per depositi tokenizzati in tempo reale e soluzioni di finanza commerciale automatizzata. Attualmente operativa in quattro mercati, ha già elaborato transazioni per miliardi di dollari. La banca processa in media 5 trilioni di dollari al giorno in flussi internazionali, e intende ridurre i costi delle rimesse che oggi possono arrivare fino al 7%.

JP Morgan: tra scetticismo e strategia di presenza

Anche JP Morgan ha confermato il proprio coinvolgimento nel settore delle stablecoin e dei depositi tokenizzati, pur mantenendo un approccio prudente. Jamie Dimon, CEO del gruppo, ha dichiarato che la banca sarà “un player” attivo per approfondire e comprendere il settore. Sebbene abbia espresso scetticismo sulla necessità delle stablecoin rispetto ai sistemi di pagamento tradizionali, Dimon ha riconosciuto che la crescente concorrenza da parte delle fintech impone una reazione concreta: “Dobbiamo essere presenti per comprendere il fenomeno.”

La banca ha già annunciato il pilota del token di deposito JPMD su una blockchain pubblica, rendendolo disponibile sia ai propri clienti sia a quelli delle istituzioni partner. Inoltre, JP Morgan gestisce da tempo Kinexys Digital Payments (ex JPM Coin e Onyx), una rete permissioned che elabora circa 2 miliardi di dollari al giorno in transazioni transfrontaliere istantanee.

Bank of America: approccio prudente ma deciso

Bank of America, la seconda banca statunitense per asset, è ufficialmente al lavoro sullo sviluppo di una propria stablecoin. Lo ha confermato il CEO Brian Moynihan, che ha sottolineato l’importanza di un approccio strategico basato su partnership e chiarezza normativa. La banca non intende accelerare i tempi di lancio, ma vuole garantire la piena conformità legale e rispondere concretamente alla domanda istituzionale emergente.

Moynihan ha evidenziato come il vero potenziale delle stablecoin stia nella possibilità di creare un ponte tra finanza tradizionale e blockchain, offrendo transazioni tokenizzate affidabili e riducendo i costi per i clienti. La cautela adottata da Bank of America riflette la tendenza generale degli istituti tradizionali, impegnati a bilanciare innovazione e compliance in un settore altamente osservato da autorità e regolatori.

Il GENIUS Act apre la strada alle banche

La crescente attenzione delle banche statunitensi verso le stablecoin è incentivata dall’approvazione del GENIUS Act, una proposta di legge passata due giorni fa al Senato e al Congresso che mira a regolamentare in modo più chiaro e favorevole l’emissione di stablecoin da parte delle istituzioni bancarie.

Questa evoluzione legislativa potrebbe accelerare i tempi di lancio delle stablecoin da parte delle banche, fornendo un quadro normativo che permetta loro di competere ad armi pari con operatori cripto-native come Tether e Circle, che attualmente dominano il mercato con rispettivi volumi giornalieri di transazione pari a 127 miliardi e 16 miliardi di dollari.

