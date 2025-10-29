I formidabili profitti registrati da Tether e la crescente influenza delle stablecoin legate al dollaro nei mercati finanziari spingono Bancomat a creare una valuta digitale ancorata all’euro per rafforzare l’autonomia finanziaria europea.

Bancomat prepara la stablecoin “Eur-Bank”

L’eccezionale performance di Tether Holdings gestita dal CEO Paolo Ardoino, che nel 2025 prevede utili vicini ai 15 miliardi di dollari, ha riacceso l’interesse sulle criptovalute equivalenti a valute FIAT, note come “stablecoin”. Con un dominio di circa il 60% del mercato globale delle stablecoin e margini di profitto prossimi al 99%, il token USDT di Tether rappresenta oggi una delle fonti di reddito più redditizie dell’intero settore finanziario. Questi risultati, ottenuti principalmente dagli interessi maturati sui titoli di Stato americani che compongono le riserve della società, stanno spingendo l’Europa a reagire.

In questo contesto, Bancomat, la società che gestisce il principale circuito di pagamento elettronico italiano, ha annunciato un progetto per lanciare una stablecoin ancorata all’euro, provvisoriamente chiamata Eur-Bank. L’iniziativa punta a colmare il divario con gli Stati Uniti e a offrire un’alternativa conforme alle regole europee in materia di riserve e trasparenza.

Il lancio della nuova valuta digitale è previsto entro la fine del 2026, con la collaborazione delle banche azioniste di Bancomat, che si occuperanno dell’emissione e della custodia delle riserve. L’obiettivo è creare una stablecoin di riferimento per l’Italia e per l’area euro, garantendo stabilità e fiducia a cittadini e imprese.

Il progetto si inserisce in un piano più ampio di digitalizzazione del sistema finanziario italiano, che include anche la tokenizzazione dei titoli di Stato. Grazie alla tecnologia blockchain, il Tesoro potrebbe ridurre i costi di emissione e transazione, ampliare la platea degli investitori e migliorare il rendimento dei titoli pubblici.

L’Europa si compatta per una stablecoin comune

Parallelamente, 9 grandi banche europee, tra cui UniCredit, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, Dekabank, SEB, CaixaBank e Raiffeisen, hanno annunciato un progetto congiunto per sviluppare una stablecoin denominata in euro.

L’obiettivo del consorzio è rafforzare la sovranità digitale dell’Unione Europea, riducendo la dipendenza dalle valute digitali ancorate al dollaro e promuovendo standard comuni per i pagamenti su blockchain, che sono in grado di offrire maggiore efficienza, trasparenza e regolamento istantaneo 24 ore su 24.

Secondo i dati della Banca d’Italia, il mercato delle stablecoin legate all’euro ammonta a circa 620 milioni di dollari, a fronte dei quasi 300 miliardi di dollari delle valute ancorate al dollaro. Una differenza che evidenzia quanto la finanza europea debba ancora fare per recuperare terreno.

Il dominio di Tether si espande

Tether rimane il punto di riferimento del settore con oltre 183,4 miliardi di USDT in circolazione, seguita da USDC di Circle con market cap di 76,2 miliardi di dollari. Tether ha sfruttato il contesto dei tassi di interesse elevati negli USA per massimizzare i profitti, consolidando la propria posizione come pilastro della liquidità globale nei mercati crypto. Negli ultimi mesi, il CEO Paolo Ardoino ha stretto una partnership con il club calcistico Juventus, acquistandone una quota del 10,7% ed espandendo le sue attività oltre le stablecoin.

Strumenti avanzati per la nuova finanza digitale

