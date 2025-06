L’interesse delle istituzioni finanziarie tradizionali per Bitcoin e cripto sta accelerando, segnando una svolta nella percezione degli asset digitali. Dalla Spagna agli Stati Uniti, banche di primo piano avviano strategie concrete per integrare Bitcoin e stablecoin nei propri servizi.

BBVA consiglia esposizione a BTC e cripto

BBVA, il secondo gruppo bancario più grande della Spagna, ha recentemente consigliato ai propri clienti privati di allocare una parte del portafoglio in criptovalute, in particolare Bitcoin. Il suggerimento, rivolto a investitori con un profilo di rischio medio-alto, prevede un’esposizione compresa tra il 3% e il 7%, a seconda della tolleranza al rischio. La notizia, confermata da Philippe Meyer, responsabile delle soluzioni digitali e blockchain presso BBVA Svizzera, è stata rivelata durante una conferenza tenutasi a Londra.

Meyer ha sottolineato come l’interesse della clientela benestante sia cresciuto in modo significativo, con una forte propensione a includere asset digitali nei portafogli diversificati. Secondo il dirigente, anche una piccola percentuale di Bitcoin può migliorare le performance complessive del portafoglio, senza compromettere eccessivamente la sicurezza degli investimenti.

L’approccio regolamentato di BBVA

L’iniziativa di BBVA non è improvvisata, la banca spagnola opera nel trading di criptovalute dal 2021 e ha iniziato a fornire consulenza diretta ai clienti a partire dal 2024. Questo approccio graduale ha permesso all’istituto di posizionarsi in anticipo rispetto alla concorrenza europea. Nel marzo 2025, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha autorizzato BBVA a offrire servizi di compravendita di Bitcoin ed Ether in Spagna.

I servizi sono stati inizialmente lanciati per una clientela selezionata, ma l’intento della banca è quello di integrarli completamente nella propria app mobile. Si tratta di un passo significativo che apre la strada a un’adozione più ampia e integrata degli asset digitali nei servizi bancari tradizionali.

Il MiCA accelera l’adozione delle cripto in Europa

Il contesto normativo in Europa ha giocato un ruolo centrale in questa apertura verso le criptovalute. L’implementazione completa del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), avvenuta a fine 2024, ha fornito un quadro legale chiaro che permette alle banche di agire con maggiore sicurezza. In parallelo all’interesse per Bitcoin, cresce anche quello per le stablecoin. Santander, altro colosso bancario spagnolo, sta valutando l’emissione di valute digitali ancorate al dollaro e all’euro. L’idea è quella di offrire questi strumenti a una clientela retail, sfruttando la recente chiarezza normativa in materia.



Anche in Germania ci sono sviluppi di questo genere, con la tedesca Deutsche Bank che sta studiando le potenzialità delle stablecoin e dei depositi tokenizzati. Secondo quanto riportato, il gruppo sta valutando se emettere un proprio asset digitale o partecipare a consorzi già attivi nel settore. Il focus è sull’efficienza nei pagamenti e nei regolamenti, a conferma del crescente interesse per le infrastrutture blockchain da parte della finanza tradizionale.

Negli Stati Uniti, è stato approvato proprio ieri pomeriggio un importante quadro normativo federale per le stablecoin, denominato GENIUS Act. Sotto l’amministrazione di Donald Trump, che ha favorito una regolamentazione pro-cripto, istituti come JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Bank of America stanno valutando il lancio di proprie stablecoin e operazioni su blockchain pubbliche. Queste iniziative mirano non solo a modernizzare i sistemi di pagamento, ma anche ad aumentare l’efficienza e mantenere la competitività rispetto agli operatori nativi del settore crypto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.