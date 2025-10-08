L’ascesa di BNB scuote il mercato crypto, con un nuovo massimo storico e un’ondata di ottimismo che coinvolge trader, investitori e piattaforme DeFi. La crescita della blockchain associata al popolare crypto exchange Binance riflette un’espansione sostenuta su tutti i fronti operativi, dall’on-chain trading alle meme coin.

BNB tocca i 1.300 dollari e conquista la top 3

La criptovaluta BNB (Binance Coin) ha raggiunto un nuovo massimo storico di 1.314 dollari il 7 ottobre, guadagnando il terzo posto tra le criptovalute più capitalizzate al mondo con un valore di mercato di 182 miliardi di dollari. Nell’ultima settimana il prezzo è cresciuto del 27%, alimentato da un’ondata di entusiasmo sulla blockchain BNB Chain. Diversi analisti tecnici prevedono un’estensione del rally: il trader noto come Crypto King stima un target a 2.000 dollari, mentre BitBull ipotizza che l’asset possa superare questa soglia nel corso del ciclo rialzista in corso.

Un elemento che ha spinto notevolmente l’attività on-chain su BNB è il ritorno sulla scena di Changpeng Zhao (CZ), ex CEO di Binance e figura centrale per la community della BNB Chain, che ha evidenziato il potenziale di alcuni nuovi progetti nell’ecosistema BNB Chain, come il DEX Aster. La rete ha raggiunto 58 milioni di utenti attivi mensili, superando blockchain di rilievo come NEAR e Solana. Anche la piattaforma Four.Meme ha registrato un’impennata nell’attività di lancio di meme coin, dominando i trend su DEX Screener.

DeFi e TVL spingono la crescita della rete

L’ecosistema BNB Chain ha raggiunto nuovi record anche sul fronte della finanza decentralizzata. Il Total Value Locked è salito a 17,1 miliardi di dollari, mentre l’attività giornaliera ha superato i 4,2 milioni di utenti attivi. Gli upgrade di rete, come Maxwell, hanno migliorato la velocità di finalità delle transazioni a 1,875 secondi, consolidando BNB Chain come una delle infrastrutture Layer-1 più performanti sul mercato.

Un fattore determinante è l’esplosione dell’attività sulle piattaforme di scambio decentralizzate (DEX). L’ammontare delle transazioni sui DEX nelle ultime 24 ore ha toccato 178 miliardi di dollari, superando Solana, ferma a 143 miliardi. PancakeSwap da sola ha generato oltre 165 miliardi di volume mensile, sostenuta da campagne di incentivi per la liquidità da 100 milioni di dollari e da zero-fee transfer per le stablecoin, mentre il nuovo DEX Aster rompe nuovi record, raggiungendo un volume di 42,9 miliardi di dollari scambiati in un giorno.

Stagione meme coin su BNB

Il fenomeno più dirompente delle ultime settimane è la cosiddetta “BNB meme season”, con una crescita esplosiva dei token a bassa capitalizzazione lanciati sull’ecosistema BNB Chain. Dati on-chain rivelano che il 72% dei trader memecoin su BNB è attualmente in profitto, un’anomalia rispetto ai cicli precedenti osservati su altre chain.

A differenza di Solana, dove la maggior parte dei trader retail era stata “spazzata via” dalla volatilità, BNB sta mostrando una dinamica più favorevole per i piccoli investitori. Secondo l’analista Luke Martin, la differenza di performance tra i due ecosistemi potrebbe sostenere l’attuale trend finché il gap non verrà colmato.

Il mercato crypto in generale si trova in un periodo molto favorevole, come accade di solito nel mese di ottobre (Uptober), con Bitcoin che ha segnato un nuovo massimo storico di 126.230 dollari, mentre Ethereum ha toccato i 4.750 dollari. Questo scenario di forte ottimismo alimenta la domanda di asset digitali e sostiene il flusso di capitali verso ecosistemi alternativi ad alta efficienza come BNB Chain.

Il wallet per gli asset digitali alternativi

Con uno spostamento dell’attenzione sulle principali blockchain layer1 alternative e forte liquidità sui mercati, stanno emergendo progetti web3 che puntano a ridefinire l’esperienza utente e a offrire strumenti intuitivi per la gestione autonoma delle criptovalute. Uno dei più seguiti è Best Wallet, una piattaforma multichain e non-custodial che consente di acquistare, spendere e gestire asset digitali in modo sicuro e senza processo di KYC.

Best Wallet permette l’acquisto di crypto da oltre 60 blockchain, sia con carta di credito che con altre criptovalute, un DEX interno per scambi rapidi, una sezione dedicata ai nuovi token e un aggregatore di staking per generare rendimento passivo.

È possibile ottenere maggiori benefici da questo wallet, possendo il token nativo $BEST, che garantisce accesso anticipato alle prevendite, commissioni di scambio ridotte, interessi passivi maggiorati, staking con interesse del 80% apy, e cashback fino all’8% sulle crypto spese con la carta dedicata (Best Card).



La prevendita di $BEST ha già superato i 16 milioni di dollari raccolti, con un prezzo attuale di 0,025755 dollari per token, dimostrando il forte interesse degli investitori già prima della quotazione sugli exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it