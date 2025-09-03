Bitcoin - BorsaInside.com

Dopo un 2024 da protagonista assoluto, con una crescita di oltre il 90% in dodici mesi, Bitcoin si trova ora ad affrontare un momento di incertezza. Dal record di agosto, la criptovaluta più capitalizzata al mondo – oggi valutata oltre 2,3 trilioni di dollari – ha perso circa il 12%, scendendo da quota 124.000 dollari a circa 111.000 (dati aggiornati al 2 settembre). Un calo che arriva in un contesto in cui, teoricamente, le condizioni macroeconomiche avrebbero dovuto favorire un rialzo.

Il ruolo della Federal Reserve e delle politiche USA

Storicamente, Bitcoin tende a reagire positivamente a politiche monetarie espansive. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha recentemente lasciato intendere la possibilità di un taglio dei tassi di interesse nella riunione di settembre, un segnale che in passato ha spesso spinto gli investitori verso asset considerati alternativi, come le criptovalute.

Inoltre, l’attuale amministrazione americana, guidata da Donald Trump, ha rafforzato la fiducia nel settore introducendo consulenti pro-crypto, promuovendo la deregulation e annunciando persino la creazione di una Riserva Strategica di Bitcoin negli Stati Uniti. Questi sviluppi hanno incoraggiato l’ingresso di grandi istituzioni finanziarie e investitori istituzionali, riducendo i timori di un’eventuale stretta normativa.

Potrebbe interessarti anche: ✅Dove e come comprare Bitcoin. I migliori siti

Il crollo improvviso e l’effetto “whale”

Il vero catalizzatore del calo recente, però, sembra essere stato un flash crash innescato da una whale – un grande investitore – che ha improvvisamente venduto 24.000 BTC per un valore di circa 2,7 miliardi di dollari. Questa mossa ha scosso il mercato, spingendo altri investitori a seguire la stessa strategia per bloccare i profitti dopo una corsa rialzista eccezionale.

Da allora, Bitcoin fatica a riprendersi: il consolidamento attuale riflette non solo prese di beneficio, ma anche l’incertezza degli operatori sui prossimi passi della Fed.

L’incognita dei tassi e l’impatto sul dollaro

Il destino di Bitcoin nelle prossime settimane dipenderà in gran parte dalle mosse della Federal Reserve. Un taglio dei tassi a settembre potrebbe riportare fiducia nel mercato crypto, favorendo nuovi ingressi di capitale. Al contrario, dati macroeconomici più solidi del previsto, come un report occupazionale migliore delle attese o un’inflazione più alta, potrebbero spingere la Fed a rinviare l’allentamento monetario.

In tal caso, il rafforzamento del dollaro USA – storicamente inversamente correlato a Bitcoin – potrebbe accentuare la fase ribassista, colpendo non solo BTC ma l’intero comparto crypto.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Bitcoin tra volatilità e prospettive di lungo periodo

Nonostante l’incertezza di breve termine, gli analisti restano ottimisti sul lungo periodo. La natura deflazionistica di Bitcoin, con una fornitura massima limitata a 21 milioni di unità, continua a rafforzarne la percezione di “oro digitale” e di bene rifugio contro l’inflazione.

A supporto di questa narrativa, grandi attori come BlackRock – il più grande gestore patrimoniale al mondo – hanno già suggerito che includere Bitcoin in un portafoglio diversificato può essere una strategia sensata. Inoltre, il recente ordine esecutivo di Trump che facilita l’inserimento di BTC nei piani pensionistici potrebbe ampliare ulteriormente l’adozione.

Conclusioni: tra cautela e opportunità

Bitcoin ha già affrontato cali significativi in passato, solo per tornare a segnare nuovi massimi storici. Tuttavia, il mix di presa di profitti, mosse delle whales e incognite macroeconomiche rende questa fase particolarmente delicata.

Per gli investitori, la chiave sarà distinguere tra volatilità di breve termine e trend di lungo periodo. Se la storia recente insegna qualcosa, è che i momenti di correzione hanno spesso rappresentato occasioni strategiche per chi punta sulla crescita futura delle criptovalute.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it