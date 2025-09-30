Le previsioni audaci di figure come Arthur Hayes, Brian Armstrong ed Eric Trump evidenziano il potenziale rialzista di Bitcoin, spinto dalle dinamiche macroeconomiche come le recenti politiche monetarie e da una crescente adozione istituzionale.

Previsioni audaci dagli esperti del settore

Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, e Brian Armstrong, CEO di Coinbase, hanno recentemente ribadito la loro convinzione che Bitcoin possa superare il milione di dollari nei prossimi anni. Hayes, parlando durante il Korea Blockchain Week 2025, ha indicato la fine del 2028 come possibile orizzonte temporale per raggiungere questo obiettivo, citando l’accelerazione della stampa di moneta da parte dell’amministrazione Trump come fattore principale. L’aumento della quantità di dollari in circolazione, insieme al taglio dei tassi della Federal Reserve, potrebbe indebolire il valore del dollaro, rendendo Bitcoin un asset rifugio sempre più attraente.

Brian Armstrong, da parte sua, ha ribadito la sua previsione di 1 milione di dollari entro il 2030, sottolineando come la regolamentazione più chiara, la creazione di una riserva strategica di Bitcoin negli Stati Uniti e l’arrivo di strumenti finanziari innovativi come gli ETF spot su BTC possano aumentare la domanda istituzionale e retail, consolidando ulteriormente la crescita futura.

L’impatto dei Trump e il momentum di fine anno

L’amministrazione del presidente Trump ha dato una forte spinta alla regolamentazione del settore crypto negli USA ed il figlio Eric Trump ha recentemente rilanciato la prospettiva di Bitcoin a 1 milione di dollari entro la fine del ciclo in corso, evidenziando le condizioni favorevoli di quantitative easing globale e l’incremento dell’offerta di moneta (M2 supply).

Questo intervento mediatico ha contribuito a generare interesse e volatilità, soprattutto in un contesto in cui le posizioni short accumulate superano i 5,13 miliardi di dollari, creando un terreno fertile per un potenziale short squeeze nel quarto trimestre. La pressione sui livelli di liquidazione combinata con il momentum stagionale del Q4 rafforza l’idea che Bitcoin possa vedere movimenti significativi nei prossimi mesi.

Prezzo di BTC e supporti chiave

Dopo la correzione avvenuta nell’ultima settimana, Bitcoin ha recuperato terreno fino a circa 114.850 dollari, con un rialzo del 5,6% rispetto al minimo locale di venerdì. Nell’ultimo mese il prezzo di Bitcoin è in rialzo del 4%, mostrando la resilienza del mercato crypto e che i flussi istituzionali negli ETF continuano a sostenere i prezzi.

Analisti come ‘PlanB’ e Zynx sottolineano come il bull market non sia terminato e come i cicli storici mostrino sempre un raddoppio del prezzo di BTC in termini di oro. Livelli chiave da monitorare includono 114.300 dollari come resistenza tecnica, mentre un cedimento sotto 109.000–108.600 dollari potrebbe portare a ritracciamenti verso 100.000 o 96.000 dollari.

ETF e liquidità istituzionale

Nonostante l’ultima settimana abbia registrato perdite per 902,5 milioni di dollari nei Bitcoin spot ETF statunitensi a causa di ribilanciamenti di portafoglio e profit-taking, l’adozione istituzionale rimane solida con un flusso totale netto di +57,3 miliardi di dollari.

Prodotti come Fidelity FBTC e BlackRock IBIT continuano a essere scambiati attivamente, indicando che la partecipazione istituzionale è parte di una strategia di lungo periodo. Il ruolo degli ETF si conferma centrale per attrarre capitale regolamentato e aumentare la liquidità sul mercato, supportando così la stabilità dei prezzi e la possibilità di rialzi significativi.

Ethereum e contesto macro

Anche Ethereum ha recuperato il livello psicologico di 4.000 dollari, mostrando segnali di ripresa questa mattina dopo aver toccato i 4.250 dollari e consolidando un sentiment positivo nel mercato delle altcoin. Il quadro macro vede il dollaro indebolirsi, mentre asset rifugio come oro e Bitcoin hanno toccato nuovi prezzi record di recente, creando un contesto molto favorevole per i “risk assets” come titoli azionari e criptovalute. Infatti, Ethereum che è considerata la leader delle altcoin ha toccato un nuovo prezzo record di 4.950 dollari il 24 agosto.

Bitcoin Hyper: velocità, staking e innovazione su BTC

Insieme alle previsioni rialziste verso Bitcoin, ci sono anche notevoli sviluppi riguardanti la sua tecnologia blockchain. Bitcoin Hyper si distingue come rete Layer2 progettata per consentire transazioni più rapide e a costi minori con BTC, aprendo alla piena compatibilità con DeFi, NFT e dApp. Sviluppata sulla Solana Virtual Machine (SVM), permette di depositare in staking BTC, e interagire con l’ecosistema DeFi di Solana, superando i limiti tradizionali della blockchain principale di Bitcoin.

Il token nativo della layer2 ($HYPER) viene utilizzato per le commissioni di transazione, staking con interesse APY del 63% e voto di governance, rendendo Bitcoin Hyper non solo uno strumento di scalabilità ma anche un’opportunità di rendimento per gli investitori. Attualmente, $HYPER si trova in prevendita a 0,012995 dollari e non richiede processo di KYC complicati, raccogliendo l’impressionante cifra di 18,8 milioni di dollari finora.

