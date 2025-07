L’interesse istituzionale per Bitcoin sta riscrivendo le regole della finanza, con previsioni rialziste e nuovi strumenti di investimento che attraggono una fascia sempre più ampia di investitori professionali e retail.

Standard Chartered conferma un trend rialzista per BTC

Secondo un recente report pubblicato dalla banca inglese Standard Chartered, Bitcoin sarebbe destinato a raggiungere quota 135.000 dollari entro la fine del terzo trimestre 2025, con un ulteriore balzo fino a 200.000 dollari entro la fine dell’anno. Le proiezioni, elaborate da Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sugli asset digitali per la banca, riflettono un cambiamento strutturale nei driver di mercato del più noto asset digitale.

Kendrick osserva come Bitcoin abbia superato la tradizionale dinamica dei cicli legati all’halving, sostenuto ora da una domanda istituzionale robusta e in crescita, in particolare attraverso ETF spot e bilanci societari. Solo nel secondo trimestre del 2025, le allocazioni da parte di fondi negoziati in borsa e tesorerie aziendali hanno assorbito circa 245.000 BTC, una cifra che secondo le stime sarà superata nei trimestri successivi.

Standard Chartered mantiene anche una previsione a lungo termine particolarmente ambiziosa, secondo le stime Bitcoin potrebbe toccare i 500.000 dollari entro il 2028, affermandosi come asset per la riserva di valore e non più speculativo.

ETF su Bitcoin superano quelli sull’S&P 500

Il successo di prodotti come l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock sta consolidando l’adozione istituzionale di Bitcoin. Con oltre 75 miliardi di dollari in asset gestiti e un incremento del 130% dal debutto a gennaio 2024, IBIT ha superato in ricavi annuali anche il celebre ETF sull’S&P 500 (IVV), segnando un cambiamento epocale nei flussi di capitale all’interno del settore degli ETF regolamentati.

IBIT ha dimostrato di attrarre investitori istituzionali grazie alla sua struttura regolamentata, alla maggiore stabilità e all’accessibilità offerta. Il prodotto ha raggiunto circa 186 milioni di dollari l’anno in commissioni di trading, superando di 3 milioni il suo omologo sull’equity tradizionale, segno di un mercato che sta integrando le criptovalute nei portafogli istituzionali mainstream.

Le banche italiane si espongono agli ETF su Bitcoin

Anche in Europa si registrano segnali concreti di adozione, con uno dei principali istituti bancari italiani, UniCredit, che lancerà un certificato d’investimento quinquennale legato all’andamento dell’ETF su Bitcoin (IBIT), riservato ai clienti professionali con un investimento minimo di 25.000 dollari. Il prodotto, attivo dal 1° al 28 luglio, offrirà una protezione totale del capitale e un rendimento massimo pari all’85% della performance dell’ETF. Si tratta di un ulteriore passo verso l’integrazione degli strumenti crypto nel panorama finanziario tradizionale europeo.

Il progressivo ingresso di capitali istituzionali attraverso ETF regolamentati sembra anche contribuire a una maggiore stabilità del mercato. Le fluttuazioni di IBIT si sono infatti allineate a quelle di ETF azionari tradizionali, riducendo la storica volatilità associata a Bitcoin. Sebbene le oscillazioni rimangano, molti analisti interpretano questa evoluzione come un segnale di maturazione del mercato piuttosto che una compressione artificiale della volatilità.

