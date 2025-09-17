Micheal Saylor (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Quando si parla di Bitcoin, uno dei nomi più ricorrenti è quello di Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, la società che per prima ha introdotto il concetto di “Bitcoin Treasury Company”. Dal 2020, Saylor ha puntato tutto sulla principale criptovaluta e oggi la sua visione si è rivelata estremamente redditizia: le azioni di Strategy sono cresciute di oltre il 2200% in soli cinque anni, nonostante i periodi di forte volatilità.

Il numero 21 e la previsione choc di Saylor

Durante il suo intervento alla Bitcoin Prague Conference 2025, Saylor ha lanciato una delle previsioni più audaci della storia delle criptovalute. Ha invitato gli investitori a ricordare il numero 21, il limite massimo dei Bitcoin che potranno mai essere estratti. Secondo lui, entro 21 anni il valore di un singolo Bitcoin potrebbe arrivare a 21 milioni di dollari.

Se questo scenario dovesse realizzarsi, significherebbe una crescita potenziale del 18.254% rispetto ai livelli attuali, con un tasso annuo composto superiore al 28%. Un dato che supererebbe di gran lunga la performance di colossi come Berkshire Hathaway di Warren Buffett o lo stesso indice S&P 500.

L’impatto delle politiche pro-crypto negli Stati Uniti

L’ascesa di Bitcoin negli ultimi mesi è stata favorita anche dal nuovo scenario politico statunitense. L’amministrazione Trump ha puntato a trasformare gli Stati Uniti nella capitale mondiale delle criptovalute, introducendo:

un Bitcoin Strategic Reserve nazionale,

nazionale, nuove regole che permettono ai fondi pensione 401(k) di investire in asset digitali,

di investire in asset digitali, una regolamentazione più favorevole grazie a funzionari e consiglieri dichiaratamente pro-crypto.

In parallelo, il Congresso ha approvato leggi mirate a stabilire un quadro normativo per stablecoin e risorse digitali, aprendo così le porte agli istituti finanziari tradizionali per custodire Bitcoin e offrire nuovi prodotti agli investitori istituzionali.

Bitcoin come “oro digitale”

Secondo Saylor e molti altri analisti, Bitcoin rappresenta una sorta di oro digitale, un bene rifugio contro l’inflazione e contro l’instabilità geopolitica. Non a caso, anche l’oro fisico ha vissuto anni di crescita, spinto dalla ricerca di asset sicuri di fronte al continuo aumento del debito statunitense e ai declassamenti da parte delle agenzie di rating.

Quanto sono realistiche le previsioni di Saylor?

Nonostante l’entusiasmo, le proiezioni di Saylor devono essere interpretate con cautela. Bitcoin non è un’azione: non genera utili o flussi di cassa, elementi su cui si basano tradizionalmente le valutazioni finanziarie. Tuttavia, la sua scarsità intrinseca lo rende un candidato credibile per diventare un bene di lungo periodo in grado di preservare valore.

Lo stesso BlackRock, il più grande gestore di investimenti al mondo, ha dichiarato che una quota fino al 2% del portafoglio può essere destinata a Bitcoin come strumento di diversificazione.

Sognare un Bitcoin a 21 milioni di dollari entro il 2046 può sembrare eccessivo, ma la storia di questa criptovaluta ci ha già insegnato che nulla è impossibile. Per gli investitori, la scelta più prudente rimane quella di destinare una parte del capitale a BTC come riserva di valore e copertura dai rischi macroeconomici, senza però lasciarsi trascinare da previsioni troppo ottimistiche.

