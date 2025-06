Le nuove previsioni dell’asset manager Bernstein sull’andamento di Bitcoin spingono l’interesse istituzionale ai massimi livelli, mentre gli ETF spot su BTC registrano nuovamente grandi afflussi.

Bernstein rivede al rialzo le stime su BTC

L’ultimo report di Bernstein, tra le principali società di asset management al mondo con 800 miliardi di dollari in gestione, ha acceso i riflettori su una nuova prospettiva per Bitcoin. Secondo gli analisti della società, il target di 200.000 dollari entro la fine del 2025 rappresenterebbe un’ipotesi conservativa, un’affermazione che ha immediatamente catturato l’attenzione degli operatori del settore. In un mercato ormai abituato a previsioni estreme, il tono deciso del report suggerisce un cambiamento strutturale nei meccanismi che guidano il prezzo di Bitcoin.

Il punto centrale dell’analisi è l’accelerazione dell’adozione istituzionale, in particolare attraverso i fondi spot ETF. Questi strumenti stanno diventando la principale porta d’accesso regolamentata e liquida per gli investitori tradizionali, segnando un cambiamento di paradigma nell’approccio al settore cripto.

L’impatto dei Bitcoin ETF: il caso IBIT

Tra i fondi che meglio rappresentano il successo degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, c’è l’IBIT di BlackRock, che ha raggiunto i 73 miliardi di dollari in asset under management dal lancio avvenuto a gennaio 2024, diventando così l’ETF più veloce della storia a superare questa soglia. Un risultato che ha superato di gran lunga il precedente record detenuto dal fondo SPDR Gold Shares, che impiegò oltre 1.600 giorni per raggiungere lo stesso traguardo.

Attualmente IBIT è il principale detentore istituzionale di Bitcoin, con oltre 661.000 BTC in portafoglio, superando giganti del settore come Binance e MicroStrategy. Questo livello di accumulo, unito ai 49,1 miliardi di afflussi netti registrati da IBIT dall’inizio del 2024, conferma il crescente interesse degli investitori professionali per Bitcoin come riserva di valore.

Anche se il fondo ha recentemente interrotto una serie consecutiva di afflussi di 31 giorni con un deflusso giornaliero da 430 milioni di dollari, gli analisti considerano questo evento più come una normale oscillazione di mercato che non un’inversione del trend di lungo periodo.

Bitcoin vicino ai massimi: segnale di consolidamento

Il prezzo di Bitcoin si attesta attualmente intorno ai 109.300 dollari, a pochi punti percentuali dal massimo storico di 112.000 dollari raggiunto a maggio 2025. Bernstein interpreta questa fase non come una fine del ciclo, ma come una solida base di consolidamento tra i 100.000 e i 110.000 dollari, prima di una nuova spinta rialzista. La combinazione tra afflussi istituzionali, adozione da parte di aziende quotate, asset manager, e utilizzo crescente della tecnologia blockchain nelle applicazioni finanziarie suggerisce che l’attuale prezzo potrebbe essere solo l’inizio di un movimento molto più ampio.

Queste tesi è confermata anche dall’indicatore tecnico “Ritracciamento Fibonacci”, che evidenzia i livelli 3,618 e 4,236 come potenziale prezzo massimo per Bitcoin in questo ciclo, e sono corrispondenti alla fascia di prezzo tra i 210.000 e 243.000 dollari.

BTCBULL: un progetto che cavalca la tendenza istituzionale

Nel quadro di una crescente fiducia degli investitori istituzionali in Bitcoin, progetti come BTC Bull Token ($BTCBULL) si presentano come soluzioni strategiche per intercettare l’interesse del mercato. Questa nuova iniziativa mira a capitalizzare sull’attuale ciclo rialzista attraverso un meccanismo integrato di ricompense in Bitcoin e dinamiche deflattive legate ai target di prezzo.

$BTCBULL si distingue per un approccio innovativo: ogni volta che Bitcoin supera soglie chiave (come 150.000 o 200.000 dollari), il token attiva automaticamente un meccanismo di burn, riducendo l’offerta in circolazione e aumentando il valore per i possessori. Inoltre, gli holder ricevono ricompense in Bitcoin direttamente nel loro wallet, generando un ritorno passivo collegato direttamente all’andamento del mercato.

Uno degli aspetti più interessanti per gli investitori è il programma di staking, che attualmente offre un rendimento annuale del 58% APY. Questa opportunità di reddito passivo, unita alla tokenomics deflattiva, crea un ottimo asset da detenere per gli investitori di lungo termine.

$BTCBULL è disponibile in prevendita solo per altri 18 giorni, al prezzo di 0,00256 dollari per token, dove sono stati raccolti oltre 7 milioni di dollari fino a questo momento, evidenziando il forte interesse da parte del mercato e la fiducia della sua community.

In un contesto in cui Bitcoin potrebbe ridefinire i propri massimi storici e attrarre sempre più capitali istituzionali, progetti come $BTCBULL offrono una possibilità concreta per gli investitori per esporsi non solo a Bitcoin, ma anche alla formidabile categoria delle meme coin che ha dominato il mercato crypto nel 2024.

Sito web | X | Telegram

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.