Thaksin Shinawatra, ex Primo Ministro della Thailandia (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

La Thailandia si prepara a compiere un passo decisivo verso la leadership nel settore delle criptovalute e degli asset digitali nel Sud-est asiatico. L’ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra ha incontrato martedì a Bangkok un gruppo di importanti investitori e aziende del settore, per discutere un ambizioso piano che punta a trasformare il Paese in un hub strategico per Bitcoin e le criptovalute.

Secondo fonti vicine all’incontro, Shinawatra appoggia anche la creazione di una riserva strategica sovrana dedicata agli asset digitali, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dell’economia thailandese e migliorare la stabilità del sistema finanziario nel lungo periodo.

Collaborazione tra leader globali e aziende asiatiche

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diverse società di spicco nel panorama degli asset digitali in Asia, tra cui UTXO Management, Nakamoto Holdings (che di recente ha completato una fusione con KindlyMD), Sora Ventures – un fondo di infrastrutture digitali –, AsiaStrategy, il distributore di telecomunicazioni Moon Inc., la holding Mythos Group e la società di gestione patrimoniale Kliff Capital, con sede a Bangkok.

Secondo Kip Tiaviwat, fondatore e partner di Kliff Capital, questa iniziativa rappresenta “il primo passo concreto per liberare il potenziale della Thailandia e trasformarla nel principale hub Bitcoin e Digital Asset Trading (DAT) dell’intera area ASEAN”.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Perché la Thailandia punta sulle criptovalute

Secondo i dati della Banca Mondiale aggiornati a luglio 2025, la Thailandia rimane la seconda economia del Sud-est asiatico, ma deve affrontare diverse sfide: crescita economica debole, elevato indebitamento delle famiglie e un settore turistico che fatica a tornare ai livelli pre-pandemia. In questo contesto, le criptovalute e le tecnologie blockchain potrebbero rappresentare un nuovo motore di sviluppo.

Tiaviwat ha sottolineato come la popolazione thailandese sia già molto familiare con Bitcoin e gli asset digitali, un vantaggio competitivo che, unito al supporto di leader globali e figure di spicco come Shinawatra, potrebbe accelerare il percorso del Paese verso la trasformazione digitale.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Il ruolo di Thaksin Shinawatra

L’ex Primo Ministro non è estraneo al mondo della tecnologia: Shinawatra ha costruito gran parte della sua fortuna attraverso Shin Corporation (oggi Intouch Holdings), una holding specializzata nel settore delle telecomunicazioni.

Nel dicembre 2024 è stato nominato consulente informale dell’ASEAN dal Primo Ministro malese Anwar Ibrahim, rafforzando il suo ruolo nella definizione delle strategie economiche regionali.

Tuttavia, la sua figura resta controversa: Shinawatra è stato più volte coinvolto in accuse di corruzione, tra cui la vendita del gruppo Shin Corporation a Temasek Holdings di Singapore nel 2006, operazione che ha sollevato critiche sulle norme fiscali e sulla proprietà straniera. Secondo un recente rapporto di Reuters, sono ancora in corso procedimenti giudiziari legati a vecchie vicende politiche e finanziarie, che potrebbero avere ripercussioni sull’attuale scenario politico thailandese.

Prospettive future

La spinta verso la creazione di un hub regionale per le criptovalute rappresenta una svolta strategica per la Thailandia. Se il progetto dovesse concretizzarsi, il Paese potrebbe diventare un polo di riferimento per le imprese fintech e per gli investitori internazionali nell’intera area ASEAN, attrarre nuovi capitali e stimolare l’innovazione.

Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per capire se la Thailandia riuscirà davvero a imporsi come uno dei centri nevralgici della finanza digitale in Asia.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it