Bitcoin continua a scrivere la storia nei mercati finanziari globali, conquistando nuovi traguardi di prezzo e consolidandosi come uno degli asset più influenti nel panorama economico.

Il Texas promuove la riserva strategica in Bitcoin

Con il recente superamento di Amazon in termini di capitalizzazione, Bitcoin si posiziona al quinto posto tra gli asset più valutati al mondo con 2,3 trilioni di dollari, dietro solo a giganti come l’oro, Apple, Microsoft e Saudi Aramco. Questa ascesa si accompagna a una serie di iniziative da istituzionali e aziende private che confermano l’adozione crescente di Bitcoin come riserva di valore strategica.

Il 21 maggio 2025, il Texas ha compiuto un passo storico con l’approvazione del Senate Bill 21, che istituisce ufficialmente il Texas Strategic Bitcoin Reserve. Con questa mossa, lo stato diventa il terzo negli Stati Uniti (dopo Arizona e New Hampshire) a includere Bitcoin nella propria strategia d’investimento statale. Il fondo, che opererà al di fuori del tesoro statale, sarà gestito direttamente dal Tesoriere dello Stato e potrà investire in Bitcoin e altre criptovalute con capitalizzazione media superiore ai 500 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.

Il Tesoriere avrà piena autorità sulla gestione, inclusa l’opzione di staking, utilizzo di derivati e potenziale liquidazione temporanea per esigenze di liquidità statale. Le criptovalute acquistate dovranno essere custodite in “cold storage”, per garantire la massima sicurezza.

Dal New Hampshire al resto degli Stati Uniti

L’iniziativa texana segue a poche settimane di distanza quella del New Hampshire, che il 6 maggio ha approvato una misura simile. L’organizzazione Satoshi Action, ideatrice del modello di legge adottato, ha espresso entusiasmo per il crescente interesse istituzionale:

“Abbiamo creato un modello che ora può essere replicato da ogni tesoreria statale. Non si tratta solo di proteggere i fondi pubblici, ma di prepararli per il futuro.”

Con ogni stato che si unisce al movimento, il trend di Bitcoin come bene rifugio digitale e risorsa strategica per le riserve pubbliche prende sempre più piede.

Non sono solo gli stati americani a puntare su Bitcoin, anche i colossi aziendali continuano a scommettere sul suo potenziale. La società Strategy (ex MicroStrategy), da anni nota per la sua strategia bullish su Bitcoin, ha annunciato una nuova offerta da 2,1 miliardi di dollari in azioni privilegiate STRF per aumentare le proprie riserve in BTC.

Attualmente, Strategy detiene 576.230 BTC, pari al 2,74% dell’offerta totale di Bitcoin, acquistati a un prezzo medio di 40,18 miliardi di dollari. Il valore attuale della posizione è stimato attorno ai 64 miliardi, con un profitto potenziale di 24 miliardi di dollari. Il CEO continua a presentare Bitcoin come l’asset chiave per proteggersi contro l’inflazione e per dare un vantaggio competitivo alle aziende visionarie.

Dopo l’annuncio di Strategy, Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico di 111.800 dollari, prima di stabilizzarsi poco sotto a 111.000 dollari. Il rialzo è stato sostenuto da un aumento del 50% rispetto ai minimi di aprile (74.500 dollari), rafforzando la tesi che Bitcoin stia diventando sempre più un asset di riferimento globale.

Con questa crescita, Bitcoin ha superato Amazon in capitalizzazione, affermandosi come il quinto asset più capitalizzato al mondo e attirando sempre più interesse da parte di investitori istituzionali, fondi sovrani e grandi imprese.

