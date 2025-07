L’ascesa di Bitcoin continua a catalizzare l’attenzione dei mercati finanziari con un nuovo prezzo record, sostenuto da un’ondata di investimenti istituzionali. Gli analisti individuano nuovi potenziali massimi entro la fine del 2025.

Bitcoin verso nuovi obiettivi di prezzo

Bitcoin ha recentemente toccato un nuovo massimo storico di 118.740$, superando con decisione le precedenti resistenze attorno ai 110.000$. Secondo l’esperto di trading Michaël van de Poppe, questa rottura potrebbe segnare l’inizio di una fase parabolica che potrebbe portare BTC a toccare i 243.000$ nel quarto trimestre del 2025, come indicato dal livello del Ritracciamento Fibonacci 4.23. Poppe prevede livelli intermedi a 125.000$ già nel corso di luglio e un possibile avvicinamento a 150.000$ entro settembre, a patto che i prossimi livelli chiave vengano consolidati con volumi in aumento. Anche i popolari analisti Arthur Hayes e Robert Kiyosaki sono della stessa idea, 250.000$ per BTC entro la fine del 2025.

Un’ulteriore conferma di questa tendenza arriva dall’analista Pentoshi, seguito da oltre 870.000 utenti su X, sostiene che le fluttuazioni giornaliere del prezzo di Bitcoin siano irrilevanti rispetto alla tendenza rialzista di lungo periodo. Secondo lui, la domanda di BTC supera costantemente l’offerta giornaliera prodotta dal mining, creando uno squilibrio destinato a persistere. In un contesto di possibile svalutazione monetaria, afferma, Bitcoin rappresenta una solida copertura contro la perdita di potere d’acquisto. Bitcoin potrebbe raggiungere i 120.000$ nel breve, seguito da una fase di consolidamento simile a quanto accaduto nel febbraio 2024. All’epoca, una breve pausa del rally aveva favorito un temporaneo shift di interesse verso le altcoin, prima di una nuova accelerazione del prezzo di BTC.

L’ETF su BTC di BlackRock (IBIT) è un successo storico

La corsa di Bitcoin è alimentata anche dal crescente coinvolgimento del capitale istituzionale. BlackRock, tramite il suo ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha recentemente superato gli 80 miliardi di dollari in asset under management (AUM), stabilendo un nuovo primato come ETF con la crescita più rapida della storia. IBIT ha raggiunto questo traguardo in soli 374 giorni, contro i 1.814 necessari al Vanguard S&P 500 ETF per toccare la stessa soglia.

Attualmente, IBIT detiene oltre 700.000 BTC, pari a circa il 3,55% della fornitura totale in circolazione, e rappresenta una delle più grandi riserve di Bitcoin al mondo. Questo successo evidenzia la preferenza degli investitori istituzionali per veicoli regolamentati che eliminano le complessità della custodia diretta. Complessivamente, il valore del flusso di capitale netto negli ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti ha raggiunto i 52,36 miliardi di dollari, segnando un punto di svolta nell’integrazione delle criptovalute nella finanza tradizionale.

La rapidità con cui IBIT ha superato altri ETF storici, incluso l’iShares Core MSCI EAFE e l’iShares Core MSCI Emerging Markets, dimostra il cambiamento di percezione nei confronti di Bitcoin, sempre più considerato come uno strumento di protezione del capitale al pari dell’oro. Gli afflussi settimanali nei Bitcoin ETF hanno toccato i 2,72 miliardi di dollari, confermando un trend in accelerazione che potrebbe proseguire nel secondo semestre del 2025.

Bitcoin Hyper: l’evoluzione dell’ecosistema Bitcoin

Con un crescente interesse nei confronti di Bitcoin, sta guadagnando attenzione anche Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto innovativo che mira a superare i limiti strutturali della blockchain di Bitcoin. Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper è una rete Layer2 che mantiene la sicurezza della rete Bitcoin ma opera con costi minimi e velocità di esecuzione quasi istantanea. La sua architettura sfrutta meccanismi avanzati come le zero-knowledge proofs per garantire scalabilità, compatibilità con le dApp, interoperabilità cross-chain e un’esperienza utente fluida per chi desidera utilizzare BTC in diversi protocolli DeFi.



L’interesse per Bitcoin Hyper è in rapida crescita, con la fase di prevendita che ha già superato i 2,5 milioni di dollari in poche settimane. Il token nativo $HYPER è centrale per l’ecosistema e sarà utilizzato per staking, governance, pagamento di commissioni e accesso esclusivo a strumenti come DAO, launchpad e servizi premium. Il prezzo attuale è di 0,012225, ma aumenterà progressivamente con il passaggio alle fasi successive della prevendita.

L’adozione di Bitcoin sta vivendo una fase storica, e soluzioni come Bitcoin Hyper offrono nuove opportunità per sfruttare al massimo il potenziale di BTC in ambienti DeFi. Considerando la crescente attenzione verso soluzioni Layer 2 e l’espansione della DeFi su Bitcoin, partecipare oggi alla prevendita di Bitcoin Hyper potrebbe rappresentare una mossa strategica, soprattutto prima che il token venga quotato sui principali exchange, dove potrebbe registrare un significativo apprezzamento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.