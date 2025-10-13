Dopo il disastroso crollo del 10 ottobre, che ha causato il più grande evento di liquidazioni nella storia del mercato crypto, le criptovalute hanno registrato una ripresa sorprendente nei giorni successivi. Bitcoin è tornato sopra quota 115.000 dollari, mentre Ethereum e altre altcoin hanno segnato forti rialzi.

Crypto in recupero dopo il “venerdi nero”

Nella serata del 10 ottobre 2025 il mercato crypto ha subito una delle correzioni più violente di sempre, con Bitcoin sceso da 122.500 dollari a 103.000 dollari in poche ore. Il movimento di BTC ha cancellato 19,5 miliardi di dollari di posizioni in leva, con Bitcoin che perdeva l’8,4% e numerose altcoin travolte dall’ondata di liquidazioni con perdite dal -30% al -60% rispetto alla giornata precedente.

Inizialmente il panico sul mercato è stato attribuito all’annuncio del presidente Trump su una tariffa del 100% sulle importazioni dalla Cina, innescando timori sull’inflazione e modifiche nelle politiche monetarie della Federal Reserve. Tuttavia, diversi analisti ritengono che non si sia trattato di un semplice panico di mercato, ipotizzano un’azione coordinata per destabilizzare il mercato. Secondo la loro ricostruzione, ingenti transazioni sarebbero avvenute prima degli aggiornamenti Oracle, generando mispricing temporanei e innescando liquidazioni incrociate tra più asset.



Questa mattina Bitcoin ha un valore di 115.000 dollari, mentre Ethereum è tornato a 4.150 dollari dopo aver toccato un minimo locale di 3.430 dollari nel weekend. Addirittura, BNB ha appena raggiunto un nuovo prezzo record di 1.375 dollari, guadagnando la 3° posizione tra le top crypto.

ETF rallentano ma gli analisti sono fiduciosi

Il giorno del crash, i fondi spot Bitcoin ETF statunitensi hanno registrato un deflusso netto di 4,5 milioni di dollari, interrompendo una serie positiva di nove giorni consecutivi di afflussi. Nonostante la battuta d’arresto, la settimana si è conclusa con afflussi netti per 2,7 miliardi di dollari, durante la quale si è registrato un record di 1,2 miliardi di dollari aggiunti in un solo giorno. Gli analisti sottolineano che la domanda istituzionale rimane sostenuta e il trend generale di accumulo non è stato compromesso, con afflussi netti totali per 62,7 miliardi di dollari, di cui 5 miliardi di dollari aggiunti solo da inizio ottobre.

L’attenzione crescente per i prodotti regolamentati sta consolidando il ruolo di Bitcoin come asset finanziario mainstream, con IBIT e FBTC che rappresentano oltre il 60% delle masse gestite nell’ecosistema ETF statunitense.

Secondo JPMorgan, il quarto trimestre è storicamente il più forte per Bitcoin, ormai considerato “oro digitale”, con una performance media del +79%. Gli analisti guidati da Nikolaos Panigirtzoglou stimano un possibile target di 165.000 dollari, in caso di convergenza con l’allocazione privata in oro. Bitcoin e oro hanno toccato nuovi massimi storici il 9 ottobre, confermando il ruolo crescente di entrambi come strumenti di protezione contro l’erosione valutaria.

Bitcoin Hyper: Bitcoin più veloce e utilizzabile

Mentre il mercato crypto mostra la sua resilienza e si interroga sulle dinamiche dietro al “Crypto Black Friday”, cresce l’interesse per infrastrutture capaci di rendere Bitcoin più veloce e scalabile. In questo contesto si inserisce Bitcoin Hyper ($HYPER), una Layer 2 sviluppata per Bitcoin ma basata sulla Solana Virtual Machine che consente di elaborare transazioni con BTC istantanee e a basso costo, mantenendo la sicurezza della blockchain originale.

Bitcoin Hyper è progettato per superare i limiti strutturali di Bitcoin: le transazioni vengono elaborate indipendentemente, con latenza quasi nulla e piena compatibilità con dApp che fanno parte dell’ecosistema Solana. Grazie alla tecnologia zero-knowledge proofs e un’architettura interoperabile, la rete consente di utilizzare BTC in molti più ambienti web3, ampliando i benefici ottenibili per i suoi possessori.

Il token nativo $HYPER verrà utilizzato per staking, fee di rete, governance e accesso esclusivo a DAO e launchpad, elementi che lo rendono uno dei progetti più interessanti nell’attuale panorama dei Layer 2 su Bitcoin. La prevendita di $HYPER in svolgimento sul sito ha superato la formidabile cifra di 23 milioni di dollari raccolti finora, con una fornitura di 210 milioni di token ispirata al limite massimo dei 21 milioni di BTC.

Il token può essere acquistato dal sito utilizzando criptovalute o carta di credito, con un prezzo di 0,013105 dollari che cresce progressivamente a ogni fase e un interesse da staking del 50% apy. Con l’attenzione globale focalizzata su BTC e l’ecosistema in espansione, la prevendita di Bitcoin Hyper potrebbe rappresentare una porta d’ingresso privilegiata per capitalizzare sull’evoluzione della rete Bitcoin.

