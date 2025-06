L’apertura delle istituzioni statunitensi all’uso di Bitcoin e criptovalute come garanzia per i mutui rappresenta un cambiamento strutturale nel rapporto tra finanza tradizionale e asset digitali.

L’innovazione ipotecaria della FHFA

Il nuovo direttore della Federal Housing Finance Agency (FHFA), Bill Pulte, ha recentemente lanciato un’iniziativa che potrebbe rappresentare una svolta storica nel settore immobiliare statunitense. In un annuncio che ha attirato ampia attenzione, Pulte ha dichiarato che l’agenzia sta valutando l’utilizzo delle criptovalute e della tecnologia blockchain nei processi legati ai mutui ipotecari, con l’obiettivo di modernizzare e digitalizzare l’intera infrastruttura del settore. Due giorni dopo l’annuncio iniziale, è stata emessa una direttiva ufficiale indirizzata ai principali enti sponsorizzati dal governo, Fannie Mae e Freddie Mac, invitandoli a esplorare attivamente modalità concrete per integrare gli asset digitali e la registrazione distribuita (DLT) nelle loro operazioni.

L’idea centrale è che la blockchain, con la sua trasparenza e immutabilità, potrebbe migliorare significativamente la sicurezza e l’efficienza dei processi di underwriting, riducendo i tempi di approvazione dei mutui, abbattendo i costi burocratici e minimizzando il rischio di frodi. Inoltre, l’uso di criptovalute potrebbe semplificare la tracciabilità dei fondi e favorire una maggiore inclusione finanziaria, permettendo anche a chi è privo di accesso ai canali bancari tradizionali di partecipare al mercato immobiliare.

Powell: “Bitcoin è maturo e sempre più mainstream”

Durante la sua testimonianza del 25 giugno davanti al Senate Banking Committee, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha poi rilasciato dichiarazioni significative sullo stato attuale del settore cripto, affermando che Bitcoin e gli asset digitali hanno raggiunto un grado di maturità superiore e stanno diventando sempre più mainstream. La sua osservazione è arrivata in risposta a una domanda della senatrice Cynthia Lummis, nota sostenitrice della regolamentazione favorevole alle criptovalute, che ha interrogato il presidente della Fed in merito ai rischi legati alle stablecoin e alla possibilità di ritirare la controversa policy emanata a gennaio 2023 sotto la Sezione 9(13).

Questa sezione conferisce alla Federal Reserve l’autorità di regolamentare le attività delle banche statali affiliate, e fu utilizzata per pubblicare una dichiarazione di policy restrittiva nei confronti delle attività “nuove”, come l’emissione di token su blockchain pubbliche e decentralizzate, considerate potenzialmente non in linea con pratiche bancarie sicure e solide. Powell ha chiarito che quella normativa faceva parte di un più ampio quadro regolatorio che non riguardava solo le criptovalute, ma che la crescita del settore e una maggiore comprensione tecnologica da parte delle istituzioni stanno ora spingendo verso una revisione di molte delle decisioni prese durante l’amministrazione Biden.

