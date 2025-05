Bo Hines, consulente di Trump, definisce Bitcoin il golden standard alla Bitcoin Conference 2025. Scopriamo quali sono le altcoin più promettenti su cui investire.

Bo Hines, il principale referente del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le criptovalute, ha dichiarato ieri che “Bitcoin è il golden standard” nel settore crypto, durante il primo giorno della Bitcoin Conference 2025. Hines ha aggiunto che il governo statunitense sta cercando di accumulare il maggior numero possibile di $BTC attraverso la Strategic Bitcoin Reserve, istituita a marzo. Riconoscendo la scarsità di Bitcoin, ha sottolineato che l’amministrazione Trump non intende vendere i $BTC in suo possesso.

La dichiarazione di Hines ha consolidato il passaggio di Bitcoin da investimento speculativo a risorsa matura. Ciò è evidente dalla divergenza tra Bitcoin e l’industria degli orologi di lusso, un legame storico dalla pandemia: il primo è salito, mentre la seconda è crollata. Questo mese Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di 111.000 dollari, per poi stabilizzarsi tra 108.000 e 109.000 dollari.

Questo scenario apre la strada a una crescita esplosiva di altcoin e delle principali meme coin nella prossima fase rialzista. Scopriamo dunque quali sono al momento le opzioni con il maggiore potenziale.

BTC Bull Token ($BTCBULL) ti consente di ottenere airdrop gratuiti di $BTC. È un progetto che premia i rialzisti di Bitcoin, offrendo airdrop gratuiti di $BTC quando il prezzo raggiunge 150.000 e 200.000 dollari.

Per ricevere questi airdrop, è sufficiente conservare i token $BTCBULL nel portafoglio Best Wallet. Attualmente, i token sono disponibili sulla pagina di prevendita di BTC Bull Token a 0,002535 dollari ciascuno. Con un aumento di prezzo previsto nei prossimi giorni, questo sempre essere il momento ideale per acquistare $BTCBULL.

Il team distribuirà anche token $BTCBULL gratuiti quando $BTC raggiungerà i 250.000 dollari. Il token nativo del progetto rappresenta un’opportunità interessante grazie al potenziale di crescita di BTC Bull Token e ai meccanismi di burn associati. I burn avverranno ai traguardi di prezzo di $BTC di 125.000, 175.000 e 225.000 dollari, rendendo $BTCBULL più scarso e potenzialmente più prezioso. In alternativa, i token possono essere messi in staking per un APY del 63%. Finora, gli investitori hanno messo in staking 1,6 miliardi di token $BTCBULL, evidenziando l’ottimismo per $BTC e i progetti correlati.

Una volta acquisite le criptovalute, è essenziale garantirne la protezione. Nel settore crypto si afferma: “Senza le tue chiavi, non hai le tue monete”. Ciò è innegabile: senza il controllo delle chiavi private, non si detiene realmente la proprietà delle criptovalute acquistate. Qui interviene Best Wallet, un portafoglio crypto non custodito che ti dà pieno controllo sulle chiavi private per una maggiore sicurezza. Con Best Wallet puoi acquistare, conservare e scambiare criptovalute tra blockchain, oltre ad accedere alle migliori nuove criptovalute.

A supportare l’ecosistema è il token nativo Best Wallet ($BEST), che offre vantaggi come commissioni di transazione ridotte, ricompense di staking più alte e accesso anticipato alle prevendite. $BEST è attualmente prezzato a 0,025095 dollari sulla pagina di prevendita del Best Wallet Token. Per acquistarlo basta collega il proprio portafoglio crypto (preferibilmente Best Wallet) al widget di prevendita, selezionando la quantità di token desiderata e pagando con carta di credito/debito o criptovaluta. Prevediamo che $BEST raggiungerà 0,62 dollari entro fine anno, con un incremento del 2.370% rispetto al prezzo attuale. In sintesi, 500 dollari investiti oggi potrebbero diventare 12.350 dollari in un anno, senza contare gli airdrop di $BTC se Bitcoin continuerà il suo rialzo. Non è un’offerta allettante?

Con la crescente popolarità delle meme coin, emerge la necessità di garantire velocità e sicurezza nelle transazioni. Qui entra in gioco un asset come Bitcoin Pepe ($BPEP). Questo progetto propone una blockchain Layer-2 che unisce la velocità e le basse commissioni di Solana alla sicurezza di Bitcoin. Attraverso il suo ecosistema, gli utenti potranno lanciare token direttamente su Bitcoin.

Fondamentale è il Bitcoin Pepe Bridge, che consente ai possessori di $BTC di trasferire le loro criptovalute sul Bitcoin Pepe Layer-2. Ciò permetterà di utilizzare $BTC per scopi oltre la semplice riserva di valore, puntando ai rendimenti esponenziali delle migliori meme coin disponibili sul mercato.

Potete investire nel progetto partecipando alla prevendita del token, che terminerà tra due giorni. È l’ultima occasione per acquistare $BPEP, attualmente a 0,0377 dollari. Al termine della prevendita, il token sarà quotato sui principali exchange centralizzati, con un atteso aumento di prezzo.

Adesso mentre Bitcoin si afferma come mainstream e raggiunge nuovi massimi, altre criptovalute competono per diventare la prossima grande novità sul mercato. Ma indipendentemente dalla criptovaluta in cui scegliamo di investire, che sia BTC Bull Token ($BTCBULL), Best Wallet Token ($BEST) o un’altra, il loro potenziale di crescita non può più essere ignorato attualmente.

