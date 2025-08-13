Il mercato delle criptovalute registra forti rialzi nell’ultima settimana, raggiungendo un nuovo record nella capitalizzazione totale e con altcoin protagoniste assolute. Ethereum guida il rally, mentre Solana recupera e gli investitori valutano se sia iniziata una nuova altseason.

BTC e ETH prossimi ad un nuovo massimo storico

L’andamento delle ultime 24 ore ha messo in evidenza un cambio di passo nel mercato crypto, con le altcoin che hanno superato in performance Bitcoin, nonostante sia appena salito a 122.000 dollari ovvero -0,9% dal massimo storico di 123.091 dollari. Ethereum ha registrato un incremento del 9% nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 4.700 dollari e avvicinandosi a –4,4% dal prezzo record di 2.891 dollari toccato a novembre 2021. Anche Solana, Dogecoin e Cardano hanno messo a segno guadagni significativi, con performance dal +10% al +15% in poco più di un giorno.

Spinta istituzionale e ETF in crescita

Diversi fattori stanno alimentando questa fase rialzista. Le aziende stanno ampliando le proprie posizioni nelle tesorerie crypto, non più concentrate esclusivamente su Bitcoin, ma spostando l’attenzione anche su Ethereum ed altre altcoin. Parallelamente, gli ETF su Ethereum hanno registrato afflussi record per 1,02 miliardi di dollari solo nella giornata di lunedì, superando quelli di Bitcoin che hanno registrato solo 178 milioni di dollari.

Questa crescente adozione istituzionale ha spinto anche gli investitori retail a unirsi al rally. Le ricerche globali su Google per “Ethereum” sono vicine ai massimi storici, segnalando un interesse diffuso e in crescita verso l’asset.

Effetto Pectra e dinamiche di mercato

L’attuale forza di Ethereum è particolarmente rilevante se confrontata con le passate bull run, durante le quali la criptovaluta aveva faticato a tenere il passo di Bitcoin e di altre altcoin. L’aggiornamento Pectra ha migliorato le possibilità per le istituzioni di partecipare allo staking su larga scala, mentre la SEC ha riconosciuto ufficialmente i proventi da staking come “non securities” rafforzando la domanda e il sentiment di mercato.

Il risultato è una capitalizzazione complessiva del mercato crypto che ha toccato un nuovo massimo storico di 4,13 trilioni di dollari, con il segmento altcoin in crescita del 61% dal 7 maggio, rispetto al +37% del totale. Anche il rapporto ETH/BTC ha segnato un incremento del 58% dal 14 luglio, segnalando che Ethereum sta guadagnando terreno non solo in termini di prezzo ma anche di forza relativa rispetto a Bitcoin.

Bitcoin perde terreno in dominanza

La dominanza di Bitcoin è scesa di quasi 9 punti percentuali dall’inizio di luglio, attestandosi ora al 58,6%. Pur rimanendo la criptovaluta di riferimento, la sua quota di mercato è in calo, lasciando spazio alla crescita delle altcoin.

Analisti e investitori si interrogano quindi se sia davvero iniziata l’altseason, periodo in cui le altcoin tendono a sovraperformare Bitcoin. I dati sulle performance relative e sugli afflussi di capitale sembrano supportare questa ipotesi.

Ethereum nel mirino dei grandi investitori

Un ulteriore segnale di fiducia arriva dall’annuncio di BitMine Immersion Technology, che punta a raccogliere 20 miliardi di dollari in equity per acquistare più ETH, con l’obiettivo di arrivare a detenere il 5% dell’offerta totale. Attualmente l’azienda possiede 1,15 milioni di ETH, per un valore vicino ai 5 miliardi di dollari.

Secondo il presidente e popolare analista finanziario della CNBC Tom Lee, Ethereum potrebbe raggiungere tra 7.000 e 15.000 dollari entro fine anno, sostenuto da forti flussi in ingresso. Nel frattempo, Solana è ritornato sopra l’importante soglia psicologica dei 201,58 dollari, consolidando la sua posizione come uno degli asset più performanti del momento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.